Байден и Трамп: чему радоваться мусульманам?

Хотя главным событием мирового информационного пространства, связанным с мусульманами, на этой неделе оставались теракты во Франции и Вене, к которым мы еще собираемся вернуться (так как о них появляются новые сведения), главным мировым политическим событием, безусловно, стали выборы в США, точнее, подсчет их результатов.

Пока понятно, что согласно объявленным неокончательным результатам, Джо Байден ощутимо лидирует, а Дональд Трамп заявляет о массированных фальсификациях, с помощью которых у него хотят украсть победу, что он собирается обжаловать в суде. Мы не будем углубляться ни в обсуждение этих вопросов, ни в обсуждение специфики американской избирательной системы, ни в рассуждения о том, что американская политическая система как таковая сейчас столкнулась с одним из крупнейших кризисов за свою историю. Делающих это хватает и без нас, мы же поразмышляем о том, чего ждать мусульманам от победы одного из этих двух кандидатов на этих выборах.

И начать это рассуждение стоит с того, что как бы это кто-то ни пытался представить, разговоры о том, что весь Исламский мир поддерживает того или иного из этих кандидатов, бесконечно далеки от реальности. Даже, если вывести за скобки тех, кто вообще далек от политики или тех, кто считает равным врагом любого главу американского государства, даже те мусульмане, которые поддерживают одного из этих двух кандидатов, разделены во мнениях в зависимости от своей политической и географической принадлежности.

Начнем с самих американских мусульман - тех, кто таковыми себя считает. Да, действительно, большинство из них поддержали на этих выборах Байдена - 64% против 35% голосовавших за Трампа.

Предпочтения очевидны и мы их сейчас разберем, однако, из приводимых данных видно, что говорить о консенсусе не приходится, в том числе в сравнении с еврейской общиной, где в процентном отношении Трампа поддержали еще меньше, чем Байдена - 30/68%. И это несмотря на всю первоначальную исламофобию Трампа, с одной стороны, и облизывание им Израиля и сионистов, с другой стороны.

Но как же вообще произошло, что ощутимая часть даже американских мусульман поддержала Дональда Трампа? Наши давние читатели наверняка помнят, что победа Трампа на прошлых выборах воспринималась многими как катастрофа в первую очередь для американских мусульман и, например, мы по этой причине были непримиримо к нему настроены, отвечая таким образом на его нескрываемую враждебность к Исламу как таковому.

Что же из этих опасений сбылось, а что нет? Трамп действительно ввел то, что он обещал ввести как Muslim ban - запрет на въезд в США иностранцам, выходцам из ряда неблагополучных мусульманских стран. Соответственно, понятно, что те американские мусульмане, кто им были затронуты, настроены против него. Но этого нельзя сказать о многих условно коренных американских мусульманах из числа белых и старых черных американцев, значительная часть которых перед выборами склонилась к поддержке Трампа. Такие люди обычно осуждали перегибы трамповского "мусульманского бана" в виде разлучения семей американских граждан, для членов которых из него можно было сделать исключение, но само их отношение к иммиграции в США из неблагополучных стран Ближнего и Среднего Востока и Африки очевидно отличается от того, что присуще выходцам из них. В самих же США, надо это признать, никаких посягательств на религиозные права мусульман при Трампе не было.

Что же склонило симпатии существенной части американских мусульман к Дональду Трампу? Если для кого-то этого были главным образом прагматические соображения, как часто было с успешными афроамериканцами, выигравшими от экономической политики Трампа, то значительная часть поддержавших его американских мусульман сделала это благодаря... его мусульманским противникам. Дело в том, что для многих мусульман категорически неприемлемы лидеры и идеология раскрученных "мусульман против Трампа", поддерживающих Демократическую партию и близких к ней. Не надо далеко ходить, вот наглядный пример по итогам выборов в законодательные собрания штатов, прошедших вместе с президентскими выборами - впервые в одно из них, а именно в Оклахоме было избрано небинарное существо, то есть, то, которое отказывается называться женщиной или мужчиной, которое при этом носит платок и называет себя Muslim, что в данном случае нельзя перевести ни как "мусульманка", ни как "мусульманин".

К сожалению, это не является экзотическим казусом - это именно лицо "мусульман против Трампа", а шире т.н. "прогрессивных мусульман", главным образом связанных с Демократической партией и либералами в современном американском понимании. Их известные представители, такие как Ильхан Омар или Линда Сарсюр поголовно и последовательно стоят на позициях поддержки т.н. ЛГБТ, феминизма, абортов, борьбы с патриархатом и борьбы с консервативными ценностями. И если это начиналось с того, что мусульманское меньшинство, внутри своей общины следующее своим религиозным принципам, как одно из меньшинств объединялось с другими меньшинствами вроде ЛГБТ в борьбе за права всех меньшинств, то сегодня это приводит к тому, что "прогрессивные мусульмане" активно и успешно (для них) нормализуют такие явления как гомосексуализм или феминизм внутри самого мусульманского сообщества.

Так что, за Байдена внутри условно мусульманского сообщества США голосуют в основном те, для кого важна не религия, а борьба за "права меньшинств", среди которых немало таких "мусульман", как это "non-binary Muslim" Маури Тюрнер. Те же, кто ставят на первое место религию и считают таких "прогрессивных мусульман" не меньшей угрозой ей, чем открытую внешнюю исламофобию, либо вообще не участвуют в выборах, как сторонники Даниела Хакикатджоу, либо склоны поддерживать более консервативную Республиканскую партию, как делают те, кто ориентируются на мнения евроамериканца Хамзы Юсуфа, а также афроамериканских проповедников в диапазоне от Абдульхамида Али до Луиса Фаррахана.

Не меньше по симпатиям и антипатиям к Байдену и Трампу расколота и мировая умма - та ее чаcть, которая считает для себя возможной желать успеха одному из них. Главные противники Трампа в ней - это палестинцы и те, кто ставят их дело на первое место, и в целом арабские ихваны* и ориентирующиеся на них круги. Причина понятна - это ярая просионистская политика Трампа (как видно, не принесшая ему успехов внутри своей страны), а также поддержка существующих режимов ОАЭ и КСА, в частности, в их конфронтации с ихванами. И, наконец, это Иран и проиранско-шиитские круги, так как Трамп отказался от политики демократов по нормализации отношений с ними и начал давить их санкциями и точечными ударами.

С другой стороны, Трампа сегодня так же яро поддерживают многие уйгуры за то, что он ввел в мировую политику тему их геноцида в Китае, а также все, кто считает Китай большей угрозой и большим злом, чем США и Израиль. Трампу также официально пожелали успеха афганские талибы* за начало им переговорного процесса с ними и его планы вывести американские войска из Афганистана. И, наконец, в победе Трампа как меньшего зла заинтересованы правящие круги Турции - несмотря на все указанное выше, его администрация не оказывала особого противодействия им, в то время, как демократические круги, да и часть республиканских, требовали и требуют жестких санкций против Анкары.

Что касается Байдена в качестве возможного президента, он уже пообещал способствовать свержению Реджепа Тайипа Эрдогана и потребовал от него обратно переделать Айя Софию в музей, а также обещал поддержку Греции в ее конфронтации с Турцией и поддержку армянскому лобби. При этом вряд ли, кто-то верит в то, что Байден вернет палестинцам то, что Израиль забрал у них при Нетаньяху - да, возможно, если пойдет демократическая волна, она приведет к смене власти и в Израиле, но не стоит обольщаться либерализмом израильской оппозиции по отношению к палестинцам. Также, если кто-то надеется на отказ США от поддержки авторитарных антиихвановских режимов в арабском мире, им следует вспомнить, что переворот в Египте произошел при демократе Бараке Обаме, который на словах осудил и его, и выступал против Башара Асада, тогда как на деле он противодействовал силам "политического ислама" руками тех же Ирана и России. Да и попытка переворота в Турции - это тоже правление демократа Обамы, а не Трампа.

Словом, никакого ажиотажа от возможной победы Джо Байдена у нормальных мусульман быть не должно. Да, Исламскому миру есть за что не любить Дональда Трампа, но именно когда к власти в ведущей мировой державе пришел человек, не скрывавший своей ненависти к Исламу, многие мусульмане перестали испытывать какие-либо иллюзии в отношении США и окончательно поняли, что надо рассчитывать на собственные силы. Этот курс и следует сохранять вне зависимости от того, кто станет следующим президентом США. Тем более, что, кто бы им ни стал, непримиримые противоречия внутри этой страны таковы, что могут либо помешать ей вести активную внешнюю политику, либо, наоборот, побудить новую власть использовать ее как инструмент для решения внутриполитических проблем, как это не раз бывало в истории США и американо-мусульманских отношений.

* - запрещены в РФ