Афганистан: правительство Гани "талибанизируется"

Правительство Афганистана в течение многих лет ведет военную борьбу с Талибаном, но в последнее время Кабул все активнее включается в идеологическую битву на поле исламской легитимности.

Эта борьба особенно усилилась сейчас, когда противники ведут мирные переговоры, направленные на прекращение 19-летней войны, сообщает издание Gandhara.

Среди наиболее спорных обсуждаемых вопросов - роль Ислама в будущем правительстве с разделением власти и чья версия исламского правительства должна сформировать послевоенный Афганистан.

Напомним, что по мнению талибов международно признанное правительство в Кабуле является иностранными марионетками, которые приняли западные ценности и попирают исламские. Соответственно, заявленная цель талибов - создать в Афганистане «чистый» Исламский эмират.

Кабульский же режим считает нынешнюю политическую систему - исламскую республику по образцу демократии западного образца - достаточно исламской. Кабул утверждает, что джихад талибов не имеет легитимных исламских оснований.

Чтобы противостоять нарративам талибов, кабульское правительство пытается демонстрировать свои религиозные убеждения.

Наблюдатели считают, что цель правительства Гани состоит в том, чтобы расширить свою собственную привлекательность, подорвав притязания талибов на исламский авторитет.

В последние месяцы Кабул предложил ряд консервативных мер, включая изменения в системе образования и семейном праве. Критики говорят, что, соревнуясь с талибами, правительство может свести на нет «прогресс», достигнутый в стране после свержения режима талибов в 2001 году.

«Это преднамеренный и просчитанный шаг правительства с целью переопределить природу государства в сторону Ислама», - говорит Омар Садр, политический аналитик из Кабула.

В декабре министерство образования огласило план, согласно которому в течение первых трех лет школы дети будут учиться в мечетях, - беспрецедентный шаг, который, по словам критиков, будет способствовать «талибанизации» общества.

В министерстве заявили, что цель состоит в том, чтобы дать школьникам сильную исламскую идентичность и отвести Исламу более значительную роль в образовании.

Разумеется, критики заявили, что эта мера напоминает режим талибов 1990-х годов, когда медресе - или исламские школы - были обычным явлением.

После возмущения общественности правительство отклонило предложение.

Вообще, сравнение правительства Гани с талибами это популярный и почти безотказный ход, который использует оппозиция (не считая самих талибов конечно). Так, в июне афганское правительство одобрило изменения в законе о СМИ, включая положение, которое заставит СМИ раскрывать свои источники без постановления суда.

После осуждения со стороны прессы правительство отступило и отменило изменения. Кабульскому режиму напомнили, что свобода и даже расцвет средств массовой информации в Афганистане стали одним из самых больших достижений за последние 19 лет, тогда как режим якобы хочет вернуть Афганистан в «талибское прошлое».

Правительство также предложило внести изменения в семейное право, которое регулируется гражданским кодексом 1976 года. Он был принят светским правительством президента Дауда Хана.

В августе официальный представитель президента заявил, что новый закон о семье необходим, чтобы «отразить новые реалии Афганистана» и «обеспечить соблюдение прав женщин и детей, а также обеспечить сближение с нашими исламскими принципами».

Согласно предлагаемым изменениям, брак несовершеннолетних разрешается с согласия родственника-мужчины и одобрения суда. Между тем, женщина теряет право на содержание - предметы первой необходимости, необходимые для жизни, - если она откажется от половых сношений или покинет дом без разрешения мужа.

«Введение этой случайной консервативной политики только укрепит нарратив талибов о том, что правительству не хватает исламской идентичности», - говорит Али Адили, исследователь из Афганской аналитической сети, независимого аналитического центра в Кабуле. «Это также внесет хаос в систему управления».

В последние месяцы президент Ашраф Гани проводит кампанию по утверждению религиозной легитимности своего правительства.

«Наша главная проблема в том, что мы не осознаем глубинные корни нашей культуры, цивилизации и религии», - сказал Гани на собрании в октябре, посвященном дню рождения Пророка Мухаммада (мир ему). «Природа нашей системы - исламская, и силы безопасности и обороны разделяют исламские убеждения».

В том же обращении Гани подчеркнул, что Коран и исламский шариат должны стать основой текущих мирных переговоров между его правительством и талибами.

С начала переговоров правительство настаивало на том, чтобы называть себя официальным именем - Исламская Республика Афганистан. Это явное указание на то, что кабульский режим считает себе не менее исламским, чем Исламский эмират Афганистан, проект талибов.

Гани также объявил о планах построить и отремонтировать сотни мечетей по всему Афганистану.

«Мы строим мечети, но талибы их разрушают», - заявил он недавно. Кабул неоднократно заявлял, что талибы якобы нападают на мечети.

В последние годы Гани также пытался заручиться поддержкой исламских органов во всем мусульманском мире, чтобы объявить борьбу талибов незаконной.

В 2018 году около 70 мусульманских алимов собрались в Индонезии, самой густонаселенной мусульманской стране мира. Они издали на конференции фетву, заявив, что «насилие над мирным населением и нападения террористов-смертников противоречат святым принципам Ислама», и осудив талибов.

Талибан отверг фетву и призвал ученых бойкотировать мероприятия, организованные правительством.

Наблюдатели говорят, что кабульскому режиму предстоит серьезное испытание, чтобы сбалансировать необходимость достижения мирного урегулирования с Талибаном, а также сохранить «достижения» последних 19 лет.

Кабул стремится сохранить как можно больше нынешнего конституционного порядка, включая такие ключевые демократические принципы, как права женщин, свобода слова и конкурентные выборы.

Тем временем на счет талибов существуют распространенные опасения, что они стремятся превратить афганское государство в теократию, во главе с амиром.

Внутриафганские мирные переговоры являются ключевой частью подписанного в феврале 2020 года соглашения между США и Талибаном, направленного на прекращение войны.

Эта сделка требует вывода всех иностранных сил из Афганистана к маю в обмен на контртеррористические гарантии от талибов, которые заключаются в переговорах о постоянном прекращении огня и соглашении о переговорах с Кабулом.

Хрупкое и глубоко расколотое афганское правительство подошло к мирным переговорам, которые начались 12 сентября в государстве Залив Катар, в относительной слабости.

Поскольку примерно половина страны контролируется или оспаривается талибами, Кабулу не хватает военного преимущества, чтобы вести переговоры на жестких условиях, особенно тогда, когда силы США продолжают выводиться.

В результате, по мнению некоторых наблюдателей, афганскому правительству, вероятно, придется согласиться со значительными конституционными изменениями и изменениями нынешней политической системы для достижения мира.

Общие основания

Тем не менее, ряд наблюдателей отмечает, что есть некоторые точки соприкосновения в правовой системе и системе управления афганского правительства и талибов.

И политическое видение талибов, и политическая система Кабула в значительной степени зависят от централизации власти и высшей роли Ислама.

Конституция Афганистана 2004 года гласит, что «ни один закон не может противоречить убеждениям и положениям священной религии Ислама», и как считают многие наблюдатели, этот пункт противоречит либеральным элементам в конституции.

Для сторонних экспертов «Исламская республика Афганистан» представляет из себя практически исламистское государственное образование, где «права человека» соблюдаются очень слабо. Оно лишь немногим лучше талибского проекта ИЭА, а судя по консервативному дрейфу, сейчас происходит ее собственная «талибанизация».

Впрочем, ряд экспертов отмечает, что это вовсе не движение в одну сторону. Сами талибы также изменили ряд своих практик в сторону либерализации, и вполне вероятно, что «смягчились» бы еще больше, если бы им пришлось управлять большими городами Афганистана и регионами, где проживает база их противников, еще и с оглядкой на международное признание.

В любом случае, война за исламскую легитимность в Афганистане в ближайшее время не утихнет.

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