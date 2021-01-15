Конфликт в Карабахе: уже нет или еще есть?

Визит в Шушу президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоявшийся сегодня, 15 января 2020 года, был призван в очередной раз продемонтрировать его триумф. Но имел ли он и другие политические смыслы? Этот вопрос невольно возникает на фоне ряда событий, произошедших на этой неделе, начиная со встречи в Москве трех президентов - России, Азербайджана и Армении, о которой мы ранее писали (https://golosislama.com/news.php?id=39476).

С одной стороны, если говорить о конкретных договоренностях, достигнутых на этой встрече, то они в интересах Азербайджана, в интересах России, в интересах Турции, да и в интересах самой Армении, если смотреть на них прагматически. Речь, конечно, идет о строительстве железнодорожных путей, соединяющих Азербайджан с Турцией через Нахичеван, с одной стороны, и Армению с Россией через Азербайджан, с другой стороны, а также Россию через оба закавказских государства с Турцией. С другой стороны, в ходе выступлений Ильхама Алиева и Никола Пашиняна после встречи в очередной раз была зафиксирована существенная разница в позициях по вопросу Нагорного Карабаха.

Так, Алиев, сославшись на Владимира Путина, заявил: "Как Владимир Владимирович один раз сказал, нагорнокарабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем". И это то, о чем президент Азербайджана говорил уже не раз после завершения войны, заявляя, что карабахского вопроса больше не существует и он остался в прошлом.

Однако с ним не согласился Пашинян, который сказал следующее: "К сожалению, этот конфликт остается неурегулированным. Конечно же, нам удалось обеспечить прекращение огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов - статус Нагорного Карабаха".

Рассматривая этот конфликт подходов, можно было бы сказать, что слова в данном случае не особо важны, а важно начало сотрудничества. Понятно, что Пашинян, критикуемый армянскими националистами как "предатель", который "сдал Карабах", не может публично снять с повестки дня армянской политики карабахский вопрос, как это делает Алиев с позиций победителя. Но опасения вызывают не столько эти дежурные перебранки, сколько следующие за ними провокационные действия.

Так, официальные лица Армении продолжают публично посещать населенные армянами международно признанные территории Азербайджана, в которых сохраняются структуры сепаратистской Нагорно-Карабахской Республики, и российские миротворцы, стоящие между ними и вооруженными силами Азербайджана, им в этом содействуют. А министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на этой неделе заявил, что Армения готова продолжить переговоры по карабахскому урегулированию под эгидой Минской группы ОБСЕ, отметив, что "в основе урегулирования нагорно-карабахского конфликта лежит принцип права народа Арцаха на самоопределение" и "Армения продолжит выступать гарантом безопасности Арцаха и защищать право народа Арцаха на самоопределение". Больше того, он сказал, что "одним из приоритетов армянской стороны является деоккупация территорий Арцаха", что выглядит уже как явно реваншистское заявление.

В ответ на это МИД Азербайджана заявил, что посещения официальными лицами Армении территорий Азербайджана без официального разрешения Баку недопустимы и что "такие действия могут дорого стоить армянской стороне". Сегодня же министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также сказал, что разрешения на посещение территорий Азербайджана, в данном случае населенных армянами, должны выдаваться азербайджанскими властями, а не российскими миротворцами.

На таком фоне сегодняшние не только торжествующие, но и жестко-воинственные высказывания Ильхама Алиева в Шуше не выглядят удивительными. "Если кто-то в Армении думает о реванше, он снова увидит наш железный кулак. Этот железный кулак сломал им хребет и сокрушил головы. Если они совершат против нас какую-либо провокацию, наш ответ будет очень жестким, они пожалеют и столкнутся с горьким поражением ...Сегодня в Нагорном Карабахе некоторые элементы, называющие себя политиками, все еще пытаются поднять головы. Пусть не забывают, пусть не играют с нашим терпением, пусть не забывают 44-дневную войну. Или они собираются построить армию и вернуть земли? Пусть попробуют" - сказал азербайджанский лидер.

Судя по этим словам, его заявление о том, что карабахского конфликта больше не существует и он остался в прошлом являются скорее авансом. Констатацией действительности они станут тогда, когда азербайджанский флаг тем или иным способом будет поднят над всей международно признанной территорией Азербайджана. Пока же налицо очередное замораживание этого конфликта, правда, уже на меньшей территории. Хотя разговоры о "деоккупации Арцаха" как официальной цели армянской политики говорят о претензиях и на те территории, которые Азербайджану уже удалось вернуть.

Политика Путина в таких условиях остается двусмысленной. С одной стороны, сейчас он сам больше заинтересован в развитии сотрудничества с Турцией на фоне тех вызовов, с которыми обе страны могут столкнуться после прихода к властив США Джо Байдена. С другой стороны, Путин держит в рукаве козырь в виде российских сил, расположившихся на территории Азербайджана, под защитой которых армянские экспансионисты могут позволять себе вынашивать реваншистские планы, на которые сегодня и отреагировал Ильхам Алиев.

Все это явно понимает Реджеп Тайип Эрдоган, который на этой неделе призвал к мирному сосуществованию азербайджанцев и армян в Нагорном Карабахе "без миротворцев и мониторинга". Но если этого удастся достигнуть, больше нельзя будет ловить рыбку в мутной воде карабахского конфликта. А разве в этом заинтересован Кремль?