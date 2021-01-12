В Москве прошли трехсторонние переговоры по Карабаху

В Москве вчера прошли трехсторонние переговоры с участием лидеров РФ, Азербайджана и Армении. Переговоры были начаты с инициативы российской стороны и для Ильхама Алиева и Никола Пашиняна это стало первой встречей после завершения конфликта. В последний раз они встречались лично в феврале прошлого года. По словам журналистов «Известий», Алиев и Пашинян на этот раз даже обошлись без традиционного рукопожатия, хотя оба тепло обнялись с Путиным.

Встреча, продлившаяся 3 часа 45 минут, практически полностью прошла за закрытыми дверями. Перед началом переговоров в присутствии камер выступил лишь Владимир Путин. Одной из главных тем стало обсуждение выполнения договоренностей от 9 ноября прошлого года, которые остановили бои в регионе. По словам Путина, они последовательно реализуются, что «создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов».

Сообщается, что наибольшим успехом переговоров стало совместное заявление о развитии Карабаха. Его смысл заключается в разблокировании и развитии торгово-экономических и транспортных связей в регионе.

Для реализации поставленных целей предполагается создание рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры Азербайджана, Армении и России. Первое заседание пройдет уже в январе.

— Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона, — пояснил Путин, назвавший прошедшую встречу исключительно важной и полезной.

С этим согласен и Ильхам Алиев, который выразил уверенность, что Баку и Ереван смогут преодолеть прошлые разногласия, а народы двух стран найдут в себе волю и мудрость для примирения. Между тем Никол Пашинян подчеркнул, что статус Нагорного Карабаха по-прежнему остается одним из неурегулированных вопросов.

Кроме того, до сих пор не решена проблема обмена военнопленными, посетовал он. Тем не менее Армения готова к дальнейшим переговорам и решению этого чувствительного вопроса в кратчайшие сроки.