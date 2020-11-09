Башкортостан: крест на диалоге

Конец минувшей недели в Башкортостане был отмечен двумя конфликтами - на национальной и религиозной почве.

В одном случае речь шла о предполагаемом конфликте в поселке Карамаскалы между армянской диаспорой, позиции которой там усиливаются в последнее время, и коренным башкирским населением. Во втором случае речь идет о поджоге одного из поклонных православных крестов, который произошел после призывов башкирской общественницы Рамили Саитовой к их повсеместному демонтажу в республике. В скором времени после этого Саитова была арестована.

Надо отметить, что Рамиля Саитова - весьма неоднозначный персонаж, прославившийся экстравагантными поступками (вроде встречи голой сотрудников полиции, пришедших ее задерживать в прошлый раз) и заявлениями вроде требования ко всем проживающим в Башкортостане армянам покинуть ее до конца этого года. Однако также следует понимать, что этот экстравагантный персонаж стал оказываться в центре общественного внимания после того, как власти и силовики успешно нейтрализовали серьезных башкирских политиков и общественные организации, способные спокойно поднимать волнующие людей вопросы. Например, таких как Айрат Дильмухаметов, приговоренный к 9 годам колонии строгого режима, или БОО "Башкорт", признанное экстремистской организацией. Но, как видно, с их арестом волнующие людей проблемы стали прорываться наружу в виде подобных эксцессов.

А установка поклонных крестов РПЦ в общественных местах - на въездах в населенные пункты, вершинах гор, в природных заповедниках и т.п. уже давно превратилась в такую проблему как минимум в мусульманских и религиозно-смешанных регионах, где их настойчиво осуществляет РПЦ.

Так, например, в свое время мэрия Набережных Челнов демонтировала такие кресты, самовольно установленные рядом со множеством родниковых источников в городе и его окрестностях. И именно это позволило предотвратить то, что произошло в Башкортостане.

Сегодня же в обсуждениях ситуации с призывами и арестом Саитовой башкирская и в целом мусульманская общественность, не поддерживая действий вроде таких поджогов, требует определить порядок установки религиозных символов в общественных местах и не позволять делать это в обход такого порядка. Например, если речь идет об их установке в черте населенного пункта, где преобладают представители конфессии, принявшие такое решение через его орган местного самоуправления, с этим нет проблем. Но совершенно недопустимо "метить" или "стобить" своими символами общее пространство в местах с религиозно-смешанным населением, чем последовательно занимается РПЦ, провоцируя межрелигиозную напряженность.

Будь в Башкортостане, как и в других республиках, свободная общественная жизнь, и эти требования могли бы быть публично высказаны представителями мусульманской общественности представителям РПЦ и обсуждены в открытом диалоге, в котором было бы найдено разумное решение. Однако власти и РПЦ выгодно устранять тех, кто мог бы вести такой диалог с мусульманской стороны, оставляя тех, кого легко можно представить как экстремистов, выставив таковыми всех поднимающих эти проблемы.

Вот только проблемы от этого никуда не исчезают и рано или поздно могут дать о себе знать самым неблагоприятным для всех образом, как это произошло на прошлой неделе в Башкортостане.