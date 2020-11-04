Кто и зачем разыгрывает карту "исламской угрозы"?

На фоне трагических событий в Европе последних недель именно французский президент Эммануэль Макрон и австрийский канцлер Себастьян Курц (на фото они вместе) оказались в центре политической жизни ЕС, до этого времени занятого решением насущных проблем - борьбой со второй волной коронавируса и преодолением последствий экономического бедствия, которое несет с собой локдаун.

Теперь же вместо этого Курц предлагает обсуждать на предстоящем саммите ЕС совместную борьбу с "политическим исламом", а Макрон собирает дивиденды с капитала жертвы "исламистской атаки". Хочешь - не хочешь, а возникает классический вопрос: Cui prodest (кому выгодно)? Ведь по законам детективного жанра при расследовании убийства наряду с расследованием его обстоятельств следователи пытаются понять и возможные мотивы его совершения. Сразу отметим - мы не отрицаем наличия фанатиков, готовых убивать невинных людей и возможности совершения части этих преступлений ими, осуждаем и всегда осуждали их. Однако когда на кону большие политические проекты, власть и деньги, очень часто безмозглые фанатики всего лишь выступают разменной монетой в политических играх, и о зафиксированных примерах подобного мы только вчера писали (https://golosislama.com/news.php?id=39289).

Так кому же политически было выгодно произошедшее? Точно можно сказать, что не мусульманам Европы, которые в последние годы только начали приходить в себя благодаря исчезновению из медийной и общественной повестки фактора "исламской угрозы". Приковывавшее к себе внимание несколько лет и демонизировавшее мусульман т.н. ИГ* было разгромлено, Аль-Каида* перестала проводить свои акции в Европе, кризис сирийских беженцев миновал. И политические последствия всего этого не заставили себя долго ждать - партии, разыгрывавшие карту "исламской угрозы" сразу пошли на спад.

Наглядным примером этого стали выборы, прошедшие в середине октября в столице Австрии - Вене. На них все три партии, разыгрывавшие карту "исламской угрозы" (OVP Курца, FPO его бывших союзников и отколовшегося от них STRACHE) потерпели сокрушительное поражение, а победили партии, ставящие во главу угла злободневные для австрийцев вопросы - уровня жизни, экологии и т.д.

Еще худшие показатели доверия, а точнее, недоверия к существующей власти были зафиксированы во Франции - по данным Le Figaro в октябре 80% французов заявляли о том, что больше не будут голосовать за кандидата от истеблишмента, которым на предыдущих президентских выборах стал Макрон (https://www.lefigaro.fr/politique/presidentielle-2022-tentes-par-la-protestation-les-francais-sont-en-demande-de-protection-20201025).

То есть, в политическом отношении и Курц, и Макрон к моменту совершения последних террористических атак, были "сбитыми летчиками" европейской политики, которым при таких раскладах только и оставалось, что ожидать смещения на следующих общенациональных выборах, репетицией которых стали местные выборы в Вене в прошлом месяце. Так кому же было выгодно поднимать их рейтинги и вытаскивать их из политического небытия, вручая им лавры и козыри главных борцов с "исламской угрозой"?

На фоне подобных вопросов о мотивах произошедшего уже по-другому выглядят возникающие вопросы о некоторых обстоятельствах произошедшего. Почему были проигнорированы неоднократные обращения в полицию о поступающих им угрозах от обезглавленного учителя и настоятеля подвергшейся атаке церкви в Ницце? Как так получилось, что несмотря на громогласные декларации Курца об ужесточении борьбы с терроризмом, застреленный исполнитель недавнего венского теракта Фейзулай Куйтим, был досрочно освобожден через несколько месяцев после его осуждения за попытку присоединиться к ИГ* в Сирии при том, что в соседней Чехии за такое осуждают на 15 лет? Далее, другие участники венской атаки связаны с "балканскими джихадистскими сетями", с которыми, как показано в приведенной выше статье, плотно работают французские спецслужбы. Не менее плотно сидят они и в Северной Африке, из которой приехал в Ниццу террорист за две недели до совершения его атак.

Даже, если предположить, что они не организовали, а просто пропустили все эти теракты, то это свидетельствует об одном - полном провале политики правительств Курца и Макрона при одновременном подстегивании ими эскалации насилия своими провокационными заявлениями.

Однако помимо сходств Макрона и Курца в проводимой ими внутренней политике, их объединяет также и общая внешняя политика, а именно стремление ввязать весь ЕС в конфронтацию с Турцией, которая для многих его членов является стратегическим партнером. Так, о стратегическом партнерстве двух стран несколько дней назад говорил в своем интервью посол Польше в Турции Якуб Кумох. Стратегическим партнером Турции является братская туранская Венгрия, которая не скрывает своих особых отношений с ней и остальным Тюркским миром. Да и для Германии Турция является важным партнером и в области экономики, и в области безопасности, сыграв ключевую роль в разрешении кризиса беженцев.

Кому же выгодно разогревать антитурецкую и антиисламскую истерию, представляя Турцию чуть ли не как организатора "исламского терроризма" и угрозу всей Европе? То, что этим занимаются пропагандисты агонизирующего на полях сражений военных и политических армянского национализма, понятно - но это слишком мелкая сошка, чтобы рассматривать ее всерьез на уровне мировой политики, ее разменная монета и не более, чего не хотят понимать сами армяне. Однако если мы присмотримся к ключевым фигурам этого антитурецкого и антиисламского крестового похода, мы увидим нечто, что роднит их всех.

И Себастьян Курц с его Австрийской Народной Партией, и Эммануель Макрон с его движением "Вперед, Республика!" и греческий премьер Кириакос Мицотакис с его "Новой Демократией", с приходом которого к власти чрезвычайно обострились отношения Греции и Турции, это все представители правого крыла либералов или той части истеблишмента, которая решила оседлать правопопулистские настроения, которые были вызовом ему. Так, Курц перехватил риторику правых популистов из Партии Свободы, удушив ее в объятиях в коалиции, после чего она была добита провокацией со сливом скрытой записи против ее лидера Хайнца-Кристиана Штрахе, сыгравшего роль полезного идиота дважды - второй раз, когда он отколол от Партии Свободы своих сторонников, создав новую партию Штрахе, и утопил их всех на венских выборах. Эммануэль Макрон после победы над кандидатом от Национального Фронта (ныне Национального Объединения) Марин Ле Пен также перехватил ее риторику и предпринял усилия по ее дальнейшей маргинализации, одновременно столкнувшись с вызовом популистского движения "Желтых жилетов", а кроме того, против другого его сильного противника Николя Саркози недавно было возбуждено уголовное дело. Ну и наконец, Мицотакис фактически подхватил воинственные антитурецкие идеи ультраправой партии "Золотая заря", а вот сама она в этом году была запрещена - видимо, как ненужный конкурент.

Все эти партии пытаются сместить старый европейский истеблишмент, стоящий на позициях либо респектабельного консерватизма, либо социал-демократии, резко вправо, при этом вытеснив из этой ниши традиционных правых популистов. Все они решили выбрать в качестве своего врага Реджепа Тайипа Эрдогана, на самом деле отстаивающего принципы настоящего консерватизма и религиозного национализма, разыгрывая против него карту религиозной ненависти к Исламу. Так чьим же интересам служат способствующие этому террористические атаки, их организаторы и исполнители?

* - запрещены в РФ