Хорватия снова пытается поджечь Боснию - а при чем тут Франция?

Сотрудники хорватской спецслужбы SOA снова шантажируют граждан Боснии и Герцеговины и предлагают им «сделать что-нибудь» в салафитской мечети Странджани недалеко от Зеницы. Об этом сообщает боснийское издание Istraga.ba со ссылкой на министерство внутренних дел Зеницко-Добойсокго кантона.

По словам боснийских силовиков некий Халид Б., отец которого араб, а мать - боснийка, 3 октября позвонил сотрудникам министерства внутренних дел кантона и рассказал, что он временно работает в Хорватии, и что сотрудники SOA (Агентство безопасности и разведки) заставляют его работать на спецслужбы соседнего государства.

"Во время телефонного разговора он кратко рассказал мне, что сотрудник SOA оказывал на него давление, требуя от него работать на указанное разведывательное агентство, и что взамен они могли бы решить вопрос об улучшении его статуса в Республике Хорватии, сдаче экзамена по вождению и других льготах. В интервью Халид Б. сказал мне, что ему следует "сделать что-нибудь" в мечети в Стрнокози-Странджани, районе города Зеница (салафитская мечеть, которая не входит в сеть Исламского сообщества Боснии)», - говорится в отчете сотрудников министерства от 7 октября этого года.

Инспекторы полиции оценили информацию как «несомненно точную».

Напомним, что это по меньшей мере второй известный случай за последние два года, когда хорватские спецслужбы ловят на попытке организовать террористический акт под ложным флагом боснийских мусульман. В прошлом году боснийские власти поймали их на попытке нелегально провезти оружие в боснийские мечети.

Харун Челенка, мусульманин из Зеницы, проживающий в Травнике, почти два года назад сообщил органам безопасности БиГ, что хорватские офицеры SOA предложили перебросить оружие в мечеть Странджани недалеко от Зеницы. То есть, это та самая мечеть, в которой Халид Б. должен был «что-то сделать».

«Он попросил меня передать из Дободжи рюкзак с оружием, взрывчатка ли это или оружие, я не был уверен. Я должен был взять его в Дободже и оставить где-нибудь рядом с мечетью в Странджани. Я никогда там не был. Они сообщили бы об этом в боснийскую полицию, которая должна найти оружие наверху. Мол, была бы проведена проверка, в ходе которой у салафитов нашли оружие», - заявил тогда Харун Челенка, приложив переписку с офицером хорватской разведки, которого он назвал Давором Механичаром.



То, что SOA имела контакты с этим свидетелем, также подтвердил директор этого разведывательного агентства Даниэль Маркич.

«Мы с Х.Ч. говорил, мы знаем, кто он », - заявил 21 марта прошлого года директор SOA.

После того, как эта история стала достоянием гласности, прокуратура БиГ отреагировала и в течение 12 дней прямо заявила, что не будет проводить расследование по этому делу, поскольку «нет никаких разумных сомнений». Исполняющим обязанности прокурора был гражданин Хорватии Олег Чавка, который, по данным следствия, оказывал давление на свидетеля Харуна Челенка, чтобы тот изменил свое заявление во время «проверок».

Кроме Харуна позже с полицией и органами безопасности связались десятки человек. Все они были гражданами БиГ, которых SOA принуждала к сотрудничеству, шантажируют их аннулированием разрешений на работу. У них расспрашивали информацию о «террористических лагерях» в БиГ, требовали внедряться и шпионить за салафитскими общинами. Помимо рабочих, SOA шантажировала одного из боснийских студентов, живших в Загребе.

Прокуратура БиГ, которую возглавляет гражданка Республики Хорватия Гордана Тадич, никогда не заслушивала этих свидетелей.

По словам Тадич, этот вопрос должны были между собой решить две спецслужбы обеих стран, и для этого не было нужды в дальнейшем расследовании. Кстати, посол России в БиГ, Петр Иванов, как раз тогда встречался с прокуроршей Тадич и сообщил, что якобы вся история с SOA является выдумкой.

Поскольку судебная реакция БиГ не последовала, SOA продолжало оказывать давление на граждан БиГ, вымогая у них заявления, которые связывают БиГ с терроризмом. В сентябре этого года хорватское разведывательное управление опубликовало публичный отчет, в котором БиГ прямо упоминается в контексте терроризма.

«Радикальное толкование ислама в странах юго-восточного соседства по-прежнему сохраняется. Существование анклавов, в которых практикуется радикальное толкование ислама, а законы и демократический порядок страны пребывания не признаются, создает угрозу безопасности. Дополнительным риском для безопасности является возвращение «джихадистов» из Сирии и Ирака в свои страны, многие из которых вышли на поле боя из этих анклавов. Эти два явления могут повлиять на дополнительную степень радикализации и распространение радикального толкования ислама », - сказано в той части отчета, которая касается БиГ.

Читатели спросят — ну а при чем тут Франция?

В конце прошлой недели Хорватский народный собор (HNS) — политическая организация хорватских партий в БиГ, «поддержал президента Франции Макрона в его борьбе с терроризмом».

«Как головной политический институт хорватов в БиГ, HNS оказывает полную поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону в борьбе с исламским терроризмом. Хорваты в Боснии и Герцеговине почувствовали на себе последствия крайней исламистской активности во время войны 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине, особенно взрыва заминированного автомобиля в 1997 году в Мостаре, убийства хорватских полицейских в Центральной Боснии и убийства членов католической семьи Анджелич в канун Рождества 2002 года».

Об этом говорится в заявлении HNS, которое было встречено в Сараево многочисленными осуждениями.

Более того, же упоминавшийся глава хорватской спецслужбы Даниэль Маркич является французским гражданином, он родился во Франции в семье хорватского мигранта. В 2016 году хорватские СМИ, объявив о его назначении директором хорватского Агентства безопасности и разведки, заявили, что Даниэль Маркич был «человеком с прекрасными связями во французских спецслужбах». Маркича также упоминает в своей книге французский разведчик Филипп Рондо, известный по аресту леворадикального террориста Карлоса Шакала. Рондо, один из самых влиятельных офицеров французских спецслужб, написал, что во время одного из своих визитов в Загреб и встречи с хорватскими офицерами он встретил Даниэля Маркича в кабинете бывших членов Французского Иностранного легиона, Анте Готовины и Анто Росо.

Согласно официальной биографии Даниэля Маркича, он начал свою профессиональную карьеру в 1991 году в качестве члена спецподразделения Главного штаба хорватской армии. Это был отряд зеленых беретов, которым руководили бывшие французские легионеры Анте Готовина и Анто Росо. В официальной биографии также говорится, что Маркич был переведен из армии в хорватскую разведку в 1994 году.

Фрагменты из книги Рондо были опубликованы хорватскими СМИ после того, как Анте Готовина лично поддержал назначение Даниэля Маркича директором SOA. Офицер французской разведки Рондо много лет имел хорошие отношения с Анте Готовиной, который, как и Маркич, был гражданином Франции. После того как Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) предъявил Готовине обвинение военных преступлениях, и он сбежал, французские власти назначили теневого генерала - Филиппа Рондо - офицером связи с Гаагой.

«Рондо был связующим звеном между МТБЮ и Францией. Он также был одним из следователей, которые искали Готовину, но МТБЮ не получил особой выгоды от этого сотрудничества», - заявила в 2009 году бывший представитель МТБЮ Флоренс Хартман.

В своей книге Хартман повторила, что французская разведка скорее защищала Анте Готовину, чем разыскивала его. Пока Готовина находился на свободе, источники в МТБЮ сообщили СМИ, что Рондо несколько раз встречался с Анто Росо, другом Готовины из Иностранного легиона, чтобы переправить ему сообщения.

В своих записях генерал Рондо подробно объяснил, каким образом французская разведка контактировала с Готовиной. В то время Даниэль Маркич отвечал за международное сотрудничество хорватской разведки. Он находился в Брюсселе в 2001 году. Но прежде перенесемся в военное время.

В то время Маркич был партнером Анте Готовины и Анте Росо. У него также были контакты с французским разведчиком Рондо. Слободан Праляк, военный преступник, покончивший с собой в зале Гаагского суда, разместил на своем сайте документы военного времени. В одном из таких документов, датированном декабрем 1993 года, говорилось, что Маркич пропускал колонны в направлении Центральной Боснии.

Именно в этот период и именно по маршрутам через Центральную Боснию иностранные боевики, связанных с экстремистскими сетями, проникали на территорию Боснии и Герцеговины. В 1994 году Даниэль Маркич был офицером хорватской разведки, которой в то время руководил сын президента Франьо Туджмана Мирослав.

В том же году в Загребе появился гражданин Саудовской Аравии Ахмед Зухайр Хандала, и 5 декабря 1994 года тогдашние службы безопасности Республики Хорватия выдали официальное удостоверение личности на его имя. Три года спустя Хандала организовал и осуществил первую террористическое нападение в Боснии и Герцеговине. 18 сентября 1997 года, за двадцать минут до полуночи, на улице Сплитской в Мостаре прозвучал взрыв. Пострадали 29 человек. Это кстати тот самый теракт, который упомянут в заявлении HNS.

В то время как французская разведка тесно сотрудничала с бывшими легионерами в Загребе, Лионель Дюмон, гражданин Франции и бывший военнослужащий, проник на территорию БиГ через Хорватию. Вместе с ним прибыли французские граждане Малуд Бугелан и Абдула Бедр, он же Биниам Зеферини.

Воевавшие в составе отрядов «Эль-Муджахид» во время войны, в 1997 году они совершили вооруженное ограбление на бензоколонке и в оружейном магазине в Зенице, убив полицейского и охранника. Позже, в ходе полицейской операции по аресту трех французских грабителей, Биниам Зеферини был убит, а Лионелю Дюмону удалось сбежать из тюрьмы Сараево несколько лет спустя. В июне 2003 года решением Совета Безопасности ООН гражданин Франции Дюмон был признан одним из сообщников «Аль-Каиды»*.

Опять же, все эти люди с французскими паспортами и связями в французских силовых структурах проникали спокойно на территорию БиГ через Хорватию, военные лидеры которой владели не просто связями с Парижем, они были (и остаются, как в случае с Маркичем) гражданами Франции.

Что мы в итоге имеем? Спецслужбы одной из стран ЕС регулярно ловят на попытке организовать экстремистскую провокацию в соседней стране с участием мусульман, чтобы сплести воедино БиГ и терроризм. Хорватская разведка работает в теснейшей связке со спецслужбами Франции. Более того, политическое руководство обеих стран разделяет общие взгляды на Боснию. Во время своего визита в Израиль в июле прошлого года президент Хорватии Колинда Грабар Китарович заявила, что «БиГ находится под контролем воинствующего ислама, который доминирует в формировании мнений» (от этих слов она правда потом открестилась).

А три месяца спустя президент Франции Эмануэль Макрон заявил в интервью британскому журналу The Economist, что «БиГ - это бомба замедленного действия, которая тикает в непосредственной близости от Хорватии и сталкивается с проблемой возвращения джихадистов». Кстати, в том же интервью Макрон заявил, что альянс НАТО находится в состоянии смерти мозга.

Остается один вопрос - если Хорватия не гнушается экстремистскими провокациями на Балканах, где гарантия, что их коллеги и союзники (сограждане!) в Париже поступают иначе?

* - запрещены в РФ