Под ложным флагом: как Хорватия пытается дестабилизировать Боснию и Герцеговину

Государственная прокуратура Боснии в четверг заявила, что расследует обвинения в адрес Хорватии о том, что ее разведывательная служба разработала план изобразить Боснию в качестве центра джихадистов, для чего хорватские спецслужбы планировали завербовать ряд мусульман-салафитов и поручить им контрабанду оружия в боснийские деревни.

Прокуратура заявила, что подала иск в специальный департамент по борьбе с организованной преступностью, экономической преступностью и коррупцией для выяснения обвинений.

«Все лица, которые выдвинули эти обвинения и знали о упомянутых действиях, будут проверены», - заявили в прокуратуре.

Министр безопасности Боснии Драган Мектич заявил в четверг, что служба безопасности и разведки Хорватии разработала план, чтобы представить Боснию как угрозу европейской безопасности.

«План состоял в том, чтобы дискредитировать Боснию и показать ее в качестве террористического центра и угрозы для региона и Европы», - сказал Мектич в новостном сайте сараевской радиостанции radiosarajevo.ba.

Разумеется, Хорватия отрицает все эти обвинения и делает вид, что возмущена. Хорватское агентство безопасности и разведки, SOA, заявило считает это обвинение «злонамеренным», отметив, что Мектич фактически «обвиняет Республику Хорватию в поддержке терроризма».

«Борьба с терроризмом является приоритетом работы SOA, и мы делаем все возможное, чтобы профессионально и ответственно противодействовать терроризму, чтобы защитить Республику Хорватию, наших союзников в ЕС и НАТО, а также во всей Европе».

Тем не менее, дело получило очень серьезную огласку, особенно после того как как десятки боснийских граждан заявили, что Хорватия аннулировала их разрешения на работу, депортировала их и назвала угрозой национальной безопасности после того, как они отказались работать шпионами и предоставить информацию о мусульманах в Боснии.

Их показания были опубликованы в этом месяце в независимом боснийском новостном сайте Zurnal. Материал об этих депортированных боснийцах также вышел на Аль-Джазире, ниже мы даем пересказ.

Zurnal заявил, что сотрудники хорватской разведки пытаются завербовать боснийских агентов, в частности членов группы мусульман салафитов, чтобы разместить оружие и взрывчатые вещества в мечетях, согласно документам, предоставленным боснийским агентством безопасности.

В одном случае утверждается, что хорватская разведка просила боснийского мусульманина, известного по инициалам HC, передать в апреле 2018 года полный мешок с оружием в мечеть в центральной части Боснии.

До этого хорватский спецслужбист приказал ему создать поддельный профиль в Facebook, восхваляющий ИГИЛ*, и использовать его, чтобы шпионить за мусульманами в Боснии.

Так НС работал в Словении, ему часто приходилось путешествовать по Хорватии, что делало его мишенью для шантажа и вербовки, рассказал он Zurnal.

Драган Мектич, боснийский министр безопасности, сообщил местным СМИ, что эта операция «под чужим флагом» была направлена на подтверждение заявлений президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович о том, что Босния и Герцеговина является «убежищем терроризма».

Он сказал, что в течение последних двух лет хорватские спецслужбы пытались убедить боснийских граждан, связанных с салафитами, перевозить оружие в мечети в Боснии, где они впоследствии должны быть «обнаружены».

Как сообщают хорватские СМИ, в 2017 году Грабар-Китарович заявила, что в Боснии есть «в настоящее время 5 000 салафитов, которые вместе со своими сторонниками составляют 10 000 человек с очень радикальной риторикой и намерениями».

В то время боснийские чиновники, в том числе Мектич, отвергли обвинения, заявив, что они «политически мотивированы».

При этом, глава агентства безопасности и разведки Хорватии признал, что у них были «разговоры» с салафитами из Боснии, но они, якобы, вовсе не просили пронести оружие в мечети.

Горан Ковачевич, профессор факультета криминологии и безопасности в Университете Сараево, считает, что Хорватия «безусловно ведет особый тип войны против Боснии».

«Мы видели это в пропаганде, направленной против Боснии со стороны хорватских политиков, других чиновников и средств массовой информации», - говорит Ковачевич.

Дамир Бечиревич, бывший член комитета по мониторингу боснийского агентства безопасности, сказал Аль-Джазире, что этот случай является лишь одним примером многолетней попытки Хорватии дискредитировать Боснию.

«За пределами [региона] Хорватия притворяется другом [Боснии]», - сказал он. «Но своими конкретными действиями она пытается сделать все возможное, чтобы вызвать дестабилизацию в Боснии».

Три боснийца сообщили Аль-Джазире, что хорватская разведка вызвала их на несколько допросов за последние два года, пытаясь завербовать в свои агенты.

Все эти люди работали в Хорватии, поскольку Хорватия, как страна-член ЕС, часто предоставляет лучшие возможности для трудоустройства, чем Босния и Герцеговина.

Хотя точное число боснийцев, работающих в Хорватии, неизвестно, 6733 человека были зарегистрированы в Хорватии как обладатели только боснийского гражданства, согласно переписи населения Хорватии 2011 года.

Семир Аганович, 50-летний плотник из Травника, Босния, получил уведомление о депортации 16 ноября, вместе с трехлетним запретом на въезд в Хорватию, и был назван «угрозой национальной безопасности».

Он рассказал Аль-Джазире, что только 22 октября Хорватия выдала ему разрешение на работу, действительное на год. Но уже через две недели хорватская разведка вызвала его для часового допроса.

«[Меня спросили]: «Ты ходишь в мечеть? Есть ли там [где ты живешь] бородатые мужчины?»».

Он ответил: «Да, есть, и я вижу, что здесь [в Хорватии] тоже есть мужчины с бородами».

Офицер спросил, знал ли он определенных людей, и видел ли он некоторых арабов во время войны в Боснии.

Напомним, что около 2000 арабов присоединились к боснийским силам, защищавшим страну во время трехлетнего конфликта, который закончился в 1995 году.

Хотя Аганович служил в то время в боснийской армии, он не знал лиц, названных хорватскими чиновниками, и рассказал им об этом.

После допроса он получил уведомление о депортации, которое позже было опубликовано в отчете Zurnal.

«Я не нарушал никаких законов ... Я знаю, что никогда никого не обижал. Если бы я был виноват, я бы не поехал [в Хорватию]», - сказал Аганович.

47-летний Нермин Спахич работал плотником в Хорватии в течение 17 лет, но его проблемы начались, когда он получил официальное разрешение на работу.

Он говорит, что его вызывали на разговор шесть или семь раз в 2018 году, причем каждый сеанс длился около двух часов.

Один офицер спросил, посещает ли он мечеть, где он был в определенные периоды войны - например, в июне 1993 года, знал ли он о каких-либо «ваххабитах» в своем родном городе и потребовал узнать его мнение об ИГИЛ.

«Я даже не знаю, где я был в прошлом году в июне, не говоря уже о 1993 году», - говорит Спахич.

«Я не тот, кто ходит в мечеть, но когда он начал подобные разговоры, я сказал ему, что хожу в мечеть пять раз в день [нарочно].

«Я сказал ему, что я думаю об ИГИЛ - что они д***о», - сказал Спахич.

В конце 2018 года он получил приказ о депортации, в котором говорилось, что в качестве угрозы национальной безопасности ему запретили въезд в Хорватию на 10 лет.

Ален (имя изменено, чтобы защитить личность), отец двоих детей, все еще пытается найти работу в Боснии после депортации из Хорватии в июне прошлого года — он прожил там 14 лет.

В 2014 году он получил вид на жительство и рабочий контракт, работал сварщиком.

В январе 2018 года хорватские власти вызвали его на первый двухчасовой допрос.

Он утверждает, что его расспрашивали о неизвестных ему людях с мусульманскими именами.

Поскольку он служил в боснийской армии во время войны, они спросили, знал ли он некоторых генералов.

«Они просто заставляют вас [говорить] о чем-то, о чем вы даже не подозреваете», - говорит Ален.

«Они попросили меня начать говорить [и сказали]: «Если ты хочешь остаться здесь и продолжить работать, ты должен начать сотрудничать с нами».

«Я сказал им: «Я не причастен к этому. Я понятия не имею [об именах, которые вы упомянули]. Я не слежу за этими людьми. Я здесь только, чтобы работать как прежде».

Месяц спустя Ален говорит, что его снова вызвали, и был разыгран тот же сценарий.

В июне он получил распоряжение о депортации, и на пять лет ему запретили въезд в ЕС, поскольку он был назван «угрозой национальной безопасности».

«Они представляют нас [в ЕС], как будто мы члены ИГИЛ, как будто мы террористы», - сказал Ален.

Аналитики практически хором говорят, что Хорватия намерена дестабилизировать Боснию, чтобы в конечном итоге создать в стране третье хорватское политическое образование (энтитет). Напомним, что сейчас Босния и Герцеговина состоит из двух энтитетов — Федарации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской.

«Почему президент государства [Грабар-Китарович] говорит о третьем энтитете в Боснии? Почему она вышла с ложной информацией о том, что в Боснии есть 10 000 террористов, когда директор службы безопасности и разведки Хорватии подтвердил на встрече в Сараево что это неверно?» - спрашивает журналист Авдо Авдич, который первым начал писать об этом деле.

«Это их мотив: политическая дестабилизация Боснии, и это происходит постоянно».

По словам Эмира Сулагича, профессора международных отношений в Международном университете в Сараево и бывшего заместителя министра обороны, цели Хорватии не изменились со времен войны - либо формально разделить Боснию, либо создать ручной энтитет, которое позволил бы ей участвовать в управлении страной.

«Политика [Хорватии] коренится в идеологии [первого президента Хорватии] Франьо Туджмана, который сам был признан ведущим участником совместного преступного предприятия [во время войны в Боснии], направленного на уничтожение Боснии и Герцеговины [по правилам] Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ)», - сказал Суладжич.

«Не менее важно глубоко укоренившееся в политических и церковных кругах убеждение в том, что боснийские мусульмане представляют азиатского «иного» - что они являются преемниками османских захватчиков и, таким образом, являются варварами и нуждаются в «эмансипации».

«НАТО и ЕС давно пора обратить внимание на гибридную войну, которую одна из их стран-членов ведет в Боснии».

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