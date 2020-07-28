Халифат в Турции: перспектива или призрак?

После открытия мечети Айя София в Турции и вокруг нее закономерно вспыхнула новая дискуссия - о Халифате. Точнее, возможности или угрозе его восстановления - смотря с какой стороны на это смотреть.

Поводы для этого некоторые усмотрели в знаках, сопутствовавших первой пятничной молитве в мечети: 1) факте произнесения имамом проповеди с мечом в руках, 2) двух зеленых флагах Ислама на минбаре вместе флагов Турецкой Республики, 3) изображении на мече имама трех полумесяцев, символизирующих три континента, на которых находятся земли, ранее подвластные Османскому Халифату.

Куда больший ажиатаж вызвал новый номер журнала Gerçek Hayat, на обложке которого был размещен призыв к восстановлению Халифата вслед за возвращением Айя Софии. В статье, посвященной этой теме, задается вопрос: "Если не сейчас, то когда? Если не ты, то кто?" (имеется в виду Эрдоган как его восстановитель).

Особый резонанс этому придал тот факт, что Gerçek Hayat - это не журнал какой-то маргинальной халифатистской группки. Его совладелец Мустафа Албайрак также является генеральным директором газеты Yeni Şafak - одного из неофициальных рупоров правящей партии, и человеком, вхожим в ее истеблишмент.

Подлил масла в огонь разместивший у себя в Твиттере эту обложку журналист Абдурахман Дилипак, назвавший Реджепа Тайипа Эрдогана халифом.

На подобные призывы тут же отреагировали враги Эрдогана как внутри, так и вне Турции.

Коллегия адвокатов Анкары подала заявление о возбуждении уголовного дела за призывы к свержению конституционного строя против руководства журнала и Абдурахмана Дилипака. Напомним, что ранее те же самые юристы пытались возбудить уголовное дело против главы Управления по делам религий Турции доктора Али Эрбаша за данную им исламскую оценку содомии (https://golosislama.com/news.php?id=38485).

Кстати, об Али Эрбаше. Он опять выбран в качестве мишени воинствующих секуляристов, в том числе в связи с открытием мечети Айя София. Поводом стало его проклятие в адрес того, кто покусился на этот вакф Аллаха, превратив его в мечеть. А таким человеком был Мустафа Кемаль, известный как Ататюрк.

На защиту последнего встали в том числе лидер İYİ Parti ("Хорошей партии") Мераль Акшенер, обвинившая шейха в неблагодарности по отношению к тому, кто освободил Стамбул и Турцию от западных оккупантов.

Впрочем, вернемся к Халифату, тема которого взбудоражила многих и за пределами Турции, в особенности в арабском мире (https://english.alarabiya.net/en/features/2020/07/27/Turkish-magazine-calls-for-founding-Islamic-caliphate-after-Hagia-Sophia-conversion.html).

Конечно, единственным человеком, который чисто теоретически мог бы восстановить его в Турции сегодня является Реджеп Тайип Эрдоган. Но как?

Упразднив Турецкую Республику и объявив себя халифом всех мусульман? Понятно, что это даже не научная фантастика. Однако есть и другие варианты...

И тут надо вспомнить, что Турецкая Республика была провозглашена в 1923 году, а Османский Халифат ликвидирован в 1924 году. То есть, целый год Османский халифат и Турецкая Республика существовали параллельно. На этом этапе был ликвидирован не Халифат, а его Султанат или практическое правление в Турции, полномочия которого перешли к Республике. В этот период Мустафа Кемаль даже предпринимал попытки перенести Халифат из Турции в другую мусульманскую страну, и только после того, как ни одна из них не захотела взять его на себя, принял решение об его упразднении.

Впрочем, был ли Османский Халифат окончательно упразднен? Этому вопросу посвящен новый текст одного из лучших современных русскоязычных османистов Али Нуриева (https://medium.com/@alnur/republican-caliphate-b6e7e5754db6). Как следует из разбора им текста Закона №431 об отмене Халифата, он в нем не отменялся в принципе, а просто присваивался Турецкой Республикой в отношении ее территории, то есть, суверенитета.

"Хотя предположения о связи халифата и республики в Турции являются незначительными мнениями и, конечно, не отражают консенсуса среди ученых-юристов в стране, они, тем не менее, указывают на социально-правовую тенденцию, которая заслуживает внимания: для меньшинства турок халифат является нормативно желательным институтом. При этом существуют весьма нетрадиционные и спорные на сегодняшний день способы утверждать, что отмена халифата на самом деле только интегрировала или, возможно, «растворила» халифат в современном турецком государстве. А раз так, у этого меньшинства остается надежда на то, что сам отдельный институт когда-нибудь возродится вновь", - заключает свой обзор Нуриев.

В связи с этим следует обратить внимание на другое важное обстоятельство - активно идущее сближение правящего истеблишмента Турции с представителями Дома Османов, которых в свое время Мустафа Кемаль выслал из страны, и привлечение последних к знаковым мероприятиям вроде пятничной молитвы в Айя Софии. В частности, на ней были замечены Орхан Османоглу и Нильхан Османоглу (на фото ниже).

Кстати, последняя существенно исламизировала не только свою риторику, но и свой внешний вид под давлением исламской общественности.

Еще одним ярким представителем Дома Османов сегодня является Кайхан Османоглу, не только внешне похожий на своего деда султана Абдульхамида, но и декларирующий те же взгляды, что и у него и не скрывающий своих надежд на "возвращение Османов". А его иногда бывает можно увидеть с самим Эрдоганом (см. фото).

Что же из всего вышеуказанного может следовать?

Конечно, Турецкая Республика с ее институтами и законами уже никуда не денется, если только не произойдет какого-то геополитического землетрясения мирового масштаба.

Однако теоретически параллельно с ней может быть восстановлен халифат Дома Османов, как это было в период с 1923 по 1924 год, когда он существовал как символический институт исламского единства.

Как это может выглядеть на практике? Да, примерно так же, как во многих западных странах, где существуют т.н. конституционные монархии, где монарх играет роль символа нации, но не обладает реальной властью. Только в данном случае речь могла бы идти о символе не турецкой нации, а единства Исламской уммы и, возможно, Османского Содружества Наций по аналогии с Британским Содружеством Наций, где каждая страна обладает своими государственностью и суверенитетом.

Но тут уже возникают вопросы - есть ли серьезные силы, на которые в реализации этих планов мог бы опереться Эрдоган как внутри своей страны, так и за ее пределами? Пока, свежие опросы общественного мнения в Турции говорят о том, что лишь 14% турок в целом и 21% сторонников правящей партии негативно относятся к ликвидации Халифата в 1924 году, то есть, потенциально могли бы поддержать его восстановление сейчас.

С такими цифрами рассчитывать на его восстановление явно не приходится, тем более, что битву за реальную власть, в которую упирается реализация реальных планов, правящая коалиция последние годы выигрывает со скрипом.

Учитывая все это, воодушевленным возвращением Умме такого мощного символа как Айя София мусульманам, пока стоит спуститься с небес на землю, чтобы на нее не рухнуть и не разбиться...

Значит ли это, что мечта о Халифате обречена остаться мечтой? Что ж, долгие десятилетия такой мечтой было и восстановление мечети в Айя Софии и многое, что происходит сейчас на наших глазах...