Турция: мусульмане против гомодиктатуры

Скандал, спровоцированный недавними высказываниями о гомосексуализме главы Управления по делам религии Турции (Диянет) Али Эрбаша (на фото), является не только знаковым медийными событием, но и поводом порассуждать о важной политической проблеме.

После того, как глава ведущей мусульманской организации исторически мусульманской страны сделал нелицеприятные высказывания по отношению к гомосексуализму экстремистски настроенные представители ЛГБТ сообщества развязали против него травлю, а ряд т.н. правозащитников предприняли попытку возбудить против него уголовное дело. Среди них Ассоциация Юристов Анкары и Ассоциация Прав Человека (İHD).

Что же такого сказал уважаемый шейх, что "защитники ЛГБТ" решили за это чуть ли ни посадить его в тюрьму, что видимо непременно бы сделали, будь у них такая возможность? В своем выступлении на телеканале Диянет ТВ Али Эрбаш сказал буквально следующее:

"Ислам рассматривает прелюбодеяние как один из больших грехов. Он проклинает гомосексуализм. Почему? Потому что он несет с собой болезни и вырождение рода. Каждый год тысячи людей заболевают ВИЧ из-за прелюбодеяния, утраты целомудрия вне брака. Давайте объединим усилия, чтобы спасти наш народ от этого зла".

Как видно, высказывания шейха Эрбаша не содержали в себе никаких призывов к насильственным действиям или даже к юридической дискриминации, но только оценку им определенного явления. За что адвокаты этого явления решили возбудить против него уголовное дело по обвинению в пропаганде ненависти.

К счастью, безуспешно. На защиту главы Диянета встали и лично президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявивший, что он прав в своей оценке прелюбодеяния и гомосексуализма с исламских позиций, и ряд других представителей правящей партии и консервативных комментаторов.

Что показательно, это то, с каких позиций многие из них это сделали.

Так, министр юстиции Абдульхамит Гюль в своем письменном заявлении решительно осудил действия Ассоциации Юристов Анкары, обвинив их в попрании статьи 24 конституции Турецкой Республики, гарантирующей каждому свободу вероисповедания и слова. Именно так, по его мнению следует оценивать то, что они хотят лишить этого права шейха Эрбаша, высказавшего свое мнение и озвучившего позицию исповедуемой ими религии.

Попыткой "убийства закона" помимо прочего назвал действия псевдо-правозащитников Нуман Куртулмуш, замглавы правяшей Партии Справедливости и Развития, обвинивший их в попытке расправы над человеком за его религиозные взгляды.

Спикер той же партии Омер Челик охарактеризовал действия этих кругов как "беспредел" и "ментальный фашизм", а ее генеральный секретарь Фатих Шахин обвинил их самих в возбуждении ненависти.

То есть, помимо поддержки Али Эрбаша с религиозных и моральных позиций в политической плоскости мы видим его защиту с позиций борьбы за свободу слова и вероисповедания. Ведь Турция, нравится нам это или нет, является светским конституционным государством, которое гарантирует своим гражданам определенные права.

"Защитники ЛГБТ" в данном случае апеллировали к их правам, но ведь уважаемый шейх не призывал ни убивать их или бросать их в тюрьмы, ни даже юридически запрещать им заниматься тем, чем они занимаются. Он просто высказал к этому отношение свое и той религии, которую он исповедует. И это тоже является реализацией его права на свободу слова и вероисповедания, которое регулярно пытаются поставить под сомнение нерелигиозные или антирелигиозные круги, недовольные теми позициями, которые озвучивает глава Диянета. Конкретно в данном случае налицо ситуация, когда экстремисты из числа т.н. защитников ЛГБТ добиваются такого понимания их прав, которое лишает права на свободу слова и вероисповедания их сограждан, требуя от тех делать того, чего они делать не обязаны - любить их, поддерживать их выбор и т.д.

К счастью, религиозные самосознание и сплоченность, а также способность к гражданской мобилизации позволяют мусульманам в таких странах как Турция противостоять попыткам установления гомофашизма и гомодиктатуры и отстаивать свои права на свободу вероисповедания и слова.