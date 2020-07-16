Эрдоган связал возрождение Айя-Софии с освобождение Аль-Аксы

Президент Турции пообещал «освободить Аль-Аксу» от Израиля через несколько минут после того, как было принято решение вернуть Айя-Софию мусульманам.

Комментарий об Аль-Аксе содержался в арабском тексте заявления Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Возрождение Айя-Софии - это следование волеизъявлению мусульман всего мира… Возрождение Айя-Софии - это возрождение огня надежды мусульман и всех угнетенных и эксплуатируемых», - сообщается в заявлении турецкого лидера.

Более того, в заявлении на арабском языке говорится о том, что решение Турции по Айя-Софии прокладывает путь к «возвращения свободы Аль-Аксы» от Израиля.

Многие комментаторы отметили, что арабское заявление крайне контрастирует с заявлением на английском языке, где упор делается на том, что Айя-София по-прежнему будет открыта для посетителей со всего мира, а ее культурное наследие остается частью всемирного культурного наследия. Эрдогана обвинили в лицемерии, двойной игре, и даже в «такыя», хотя никакого противоречия между двумя текстами нет — они лишь подчеркивают то, что важно для целевой аудитории, к которой они обращены.

Естественно, особенно жарко отреагировали сами сионисты. Израильская газета The Jerusalem Post, после перечисления всех последних активностей Турции, резюмирует:

«Однажды Турция может даже обратить свой взгляд на Иерусалим. Речь об Айя-Софии ясно указала, что это стоит на повестке дня в будущем».

Мы же от себя отметим, что нам хотелось бы быть такими же оптимистичными как сионистские журналисты (хотя с их точки зрения это не оптимизм конечно). Но увы, заявление об Аль-Аксе пока мало чем отличается от многочисленных давних заявлений турецких лидеров на тему Палестины. Вопрос Айя-Софии всегда находился полностью в руках турецкого правительства, ее открытие не встретило практически никакого сопротивления внутри страны, и столкнулось лишь с вялым сопротивлением за пределами Турции. Как отметил один американский аналитик по делам Ближнего Востока, Запад сейчас интересуют not mosques, but masks («не мечети, а маски») - то есть, пандемия коронавируса и связанный с нею экономический и политический кризисы.

А вот освобождение Аль-Аксы (а поскольку Аль-Акса и так действует как мечеть, речь может идти об освобождении всего Восточного Иерусалима) это задача совсем иного рода, и пока непохоже, что Турция может что-то сделать в этом направлении, если вообще хочет. Риторически используя Аль-Аксу, чтобы показать триумф мусульман, Эрдоган повышает ставки, по которым чуть позже его же самого и будут оценивать...