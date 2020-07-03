Стамбульская консервативная революция

Немалая часть мира с пристальным вниманием следит за одной из главных интриг Турции - тем, какое решение будет принято в отношении комплекса Айя София, сохранить ее как музей или превратить в мечеть, которой она была полтысячелетия до 1934 года.

Однако при всей символической значимости этого вопроса турецкая власть сейчас обсуждает вопросы, которые имеют не менее принципиальное идеологическое или ценностное значение.

Одним из них является возможность отказа от т.н. Стамбульской конвенции, подписанной в 2011 году, в том числе и Турцией, как можно понять по ее названию, в Стамбуле. Вчера заместитель председателя правящей Партии Справедливости и Развития Нуман Куртулмуш прямо призвал к выходу из нее Турции, назвав ошибкой ее изначальное присоединение к этой конвенции.

"Я ясно говорю, что Стамбульская конвенция это нечто неправильное", - сказал Куртулмуш, добавивший, что ее подписание Турцией было "большой ошибкой". Двумя ее положениями, неприемлемыми для Турции он назвал гендерный вопрос и вопрос сексуальной ориентации, пояснив, что "ЛГБТ и маргинальные элементы" используют эту конвенцию в своих целях.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совещании с главами региональных администраций заявил, что сейчас изучается вопрос о возможности выхода Турции из Стамбульской конвенции. Ранее, в 2019 году Эрдоган уже заявлял, что "Стамбульская конвенция для нас не закон", вызвав бурную реакцию со стороны ее сторонников и сторонниц.

Так о чем же идет речь? На первый взгляд, из полного названия этого подписанного в Стамбуле документа - Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием следуют весьма благовидные цели. Разве кто-то будет возражать против необходимости борьбы с насилием против женщин в целом и домашним насилием в частности? В Турции эти проблемы тоже актуальны и сам Куртулмуш, призвавший к выходу из этой конвенции, подчеркнул, что борьба против этих явлений все равно будет продолжаться.

Но дело в том, что при внимательном ознакомлении с этим документом станет очевидно, что ряд закрепленных в нем положений выходят далеко за рамки борьбы с насилием и домашним насилием против женщин. А все вместе они, эти положения, представляют собой целостную идеологию, направленную против понимания семейных ценностей и межполовых отношений, коренящихся в культурах, основанных как на Исламе, так и на Христианстве. В связи с чем в Европе сторонники действительно консервативных христианских сил давно борятся против Стамбульской конвенции, равно как представители мусульманских сил в Турции говорят о враждебности ее духа ценностям турецкого народа.

В частности, в этой конвенции содержатся утверждения, что "насилие в отношении женщин является проявлением исторически неравного соотношения сил между женщинами и мужчинами, которое привело к доминированию и дискриминации в отношении женщин мужчинами", что является ярко выраженным феминистским взглядом. Исходя из таких установок, страны - участницы этой конвенции обязываются принимать "все необходимые меры по внедрению изменений в социальных и культурных моделях поведения женщин и мужчин с целью искоренения предрассудков, обычаев, традиций и любой иной практики, которые основаны на идее неполноценности женщин или стереотипных представлениях о роли женщин и мужчин".

То есть, по сути, эта конвенция предписывает бороться с укорененными в культуре народов представлениями о мужественности и женственности и ролях, которые мужчина и женщина играют в семье и обществе, внедряя вместо них полностью противоположные установки.

Причем, установки эти касаются отношений не только мужчин и женщин друг с другом. Конвенция предписывает принимать "необходимые шаги по включению педагогического материала по таким вопросам, как равенство между женщинами и мужчинами, нестереотипные гендерные роли", понимая под последними однополые, а также измененно-половые отношения - т.н. ЛГБТ.

Опять же, мы недавно писали о том, что в рамках светского демократического государства, основ которого придерживаются турецкие власть и общества, речь не идет о вмешательства государства в частную жизнь и преследовании людей за нее (https://golosislama.com/news.php?id=38859). Однако в данном случае предписывается гораздо большее - наоборот, государство обязывается вмешиваться в частную жизнь людей и целенаправленно менять их установки о межполовых и семейных отношениях посредством т.н. "образовательных программ".

Признание конвенции с подобными установками не просто мусульманской страной, но и под руководством партии, имеющей репутацию "исламистской", было не просто "большой ошибкой", как говорит Куртулмуш - это было безумием и вредительством. И если такая возможность есть, время это исправлять, чтобы выбить козырь из рук сил, ведущих оголтелую феминистскую и содомитскую пропаганду и травлю сторонников традиционных представлений о полах.

Подобный шаг со стороны турецкого истеблишмента в современном мире стал бы не меньшим вызовом, чем решение о превращении Айя Софии в мечеть. Больше того - силы, которые воспримут как вызов первое, сегодня куда более влиятельны, чем те, кто воспримут как вызов второе.

На этом фоне еще одно обсуждение - о возможности запрета в Турции западных социальных сетей и платформ вроде Твиттера, Нетфликса и т.п. вызывают смешанные чувства. Потому что, с одной стороны, через них сегодня в значительной степени и внедряются представления, аналогичные ценностям т.н. Стамбульской конвенции.

С другой стороны, важно отделять явных врагов от тех, кто ими может и не быть, чтобы не превращать вторых в первых. Ведь далеко не все, кто сегодня привык пользоваться современными сетями и платформами, являются сторонниками враждебных ценностей, которые внедряются через них. Много и тех, кто пользуется ими просто потому, что не видит альтернативы им того качества, к которому привыкли современные потребители. Предложить такую альтернативу и было бы адекватным ответом на этот вызов, в котором сегодня, в условиях идеологической цензуры в соцсетях, усиливается потребность.

По сути, турецкие общество и власть сегодня оказываются перед необходимостью того, что политологи определяют как консервативную революцию, элементами которой могут быть и выход из Стамбульской конвенции, и возвращение Айя-Софии ее роли главного символа мусульманской Турции как действующей мечети. Но именно поэтому, учитывая и сложность этой задачи, и силу сопротивления на этом пути, крайне важно оценивать все силы и риски, проявляя решительность в принципиальных вопросах и гибкость с креативностью в вопросах технических.

Надо понимать, что масштабы задач, сопротивления и рисков на этом поле для нынешнего турецкого руководства не уступают тем, с которыми оно сейчас сталкивается на поприще геополитики. От того, как оно справится с тем и другим будет зависеть не только будущее этого руководства, и даже не только будущее Турции...

(На фото - Эрдоган и стороницы сохранения Стамбульской конвенции, которые держат в руках цифры ее номера 6284)