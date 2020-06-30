ЛГБТ и консерватизм в России и Турции

Тема традиционных ценностей и "нетрадиционной ориентации" все активнее звучит в общественно-политическом пространстве двух стран, у власти в которых находятся силы, позиционирующие себя как консервативные - России и Турции.

В России провластная пропаганда использует отторжение стихийно консервативным большинством российского общества агрессивной гомоидеологии в том числе для его мобилизации на голосование за путинские поправки в конституцию, которые якобы защитят от этой идеологии страну.

Однако действительно ли правящие Россией круги, желающие сейчас увековечить свою власть, так непримиримы к гомоидеологии? Задуматься об этом заставляют даже не слухи о пристрастиях многих видных представителей этих кругов - речь идет не о чьей-то частной жизни, а о публичном проявлении соответствующей позиции, по которой в современном политическом пространстве и судят об отношении к данному вопросу. Так, как же обстоит дело с таким отношением?

Так, год назад Владимир Путин в интервью газете Financial Times заявил о том, что ничего не имеет против ЛГБТ и пожелал им здоровья и жить так, как они считают нужным жить (https://www.ft.com/content/670039ec-98f3-11e9-9573-ee5cbb98ed36).

В 2015 году, отвечая на вопрос о притеснении гомосексуалистов России, Путин заявил о том, что это должно быть полностью исключено, поставив Россию по этому показателю в пример... США. "Хорошо известно, что в Соединенных Штатах, в четырех штатах США, гомосексуализм считается уголовным преступлением. Хорошо это или плохо, мы знаем сейчас решение Конституционного суда, но эта проблема еще полностью не изжита, она не вытравлена из законодательства Соединенных Штатов окончательно. У нас этого нет", - сказал тогда он.

"У нас люди нетрадиционной ориентации спокойно живут, работают, продвигаются по службе, получают государственные награды за свои достижения в науке, искусстве либо в каких-то других областях, ордена им вручают, я лично вручаю", — подчеркнул Путин.



Вернемся к этому позже, а пока перенесемся в Турцию, в которой в эти дни вспыхнул новый скандал по этой же теме.

Два месяца назад мы писали о том, как гомоэкстремисты подвергли травле официального религиозного лидера мусульман Турции, главу Управления по делам религии этой страны Али Эрбаша за его критические высказывания о гомосексуализме (https://golosislama.com/news.php?id=38485). За высказанное им мнение, по сути, только за озвучивание позиции по данному вопросу религии, которую он представляет, его подвергли не просто травле, но и хотели подвергнуть уголовному преследованию. Однако тогда на его защиту встали видные представители правящих кругов страны.

Теперь схожей травле, причем, в мировом масштабе подвергли Керема Киника, главу турецкого отделения Международного красного креста и полумесяца, за схожие высказывания.

"Мы не позволим попирать человеческое достоинство. Мы будем защищать творение и духовное благополучие наших детей. Мы продолжим сражаться против любого, кто вторгается в молодые умы, выступая от имени современности с мечтами о педофилии и представляя аномальности в качестве нормы, оскорбляя здоровое творение. Этого не будет!", - заявил доктор.

Подобное заявление незамедлительно осудило руководство Международного красного креста, в коммюнике которого было указано, что взгляды главы его турецкого отделения не отражают их взгляды, которые заключаются в осуждении гомофобии и солидарности с мировым ЛГБТ сообществом.

Само собой, с таких же позиций выступили представители самого этого "сообщества", как мирового, так и его турецкой части, запустившие кампанию своих хэштегов в Твиттере и т.п.

В ответ на это с недвусмысленным заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сказавший: "Я призываю свой народ выступить против извращений, которые запретил наш Господь". И на этом фоне мусульмане и другие носители консервативных взглядов развернули кампанию со своими хэштегами против агрессивной экспансии ЛГБТ-взглядов, например #LGBTFaaliyetleriYasaklansın.

Теперь сравним две эти ситуации. Ни Россия, ни Турция официально не являются религиозными государствами. Они обе провозглашают себя светскими демократическими правовыми государствами, что предполагает в том числе невмешательство государства в частную жизнь его граждан, когда та строится на основе добровольных отношений между взрослыми людьми (т.н. "возраст согласия"). Что в свою очередь означает, что сами по себе гомосексуальные отношения не запрещены ни в одной из этих стран.

Тем не менее, если мы сравним установки Путина и Эрдогана по данному вопросу, то увидим, что у первого они отличаются двусмысленностью, тогда как у второго однозначностью. Что это означает практически и почему это важно?

Еще раз подчеркнем, что в рамках светского демократического государства, за которые в Турции не собирается выходить ни власть, ни большинство общества, речь не идет о запрете самих гомосексуальных отношений и тем более наказании за них.

Но как мы видим, со стороны соответствующего "сообщества" речь уже давно не идет о том, чтобы их не преследовали - напротив, это они фактически пытаются повсеместно преследовать тех, кто не одобряет их выбора и поведения и отказывается признавать их нормальными с моральной точки зрения. Таких людей уже травят по всему миру, их увольняют с работы, разрывают с ними контракты, разрушают их социальную жизнь, а порой подвергают атакам даже жизнь биологическую.

Что может быть заслоном на пути всего этого в условиях светского правового государства? Способна ли им быть одна норма о браке как союзе мужчины и женщины, которую сейчас собираются популистски включить в конституцию РФ, при том, что Семейный кодекс уже и так содержит подобное определение?

Очевидно, что нет. Например, видный кремлевский пропагандист Дмитрий Киселев не раз предлагал, не посягая на такое определение брака, узаконить в России гомосексуальные партнерства, как это сделано во многих странах Европы. Подобные установки вполне открыто пропагандирует целый пул привластных либералов, среди которых присутствуют открытые представители ЛГБТ-сообщества вроде гея-путиниста Антона Красовского, о деятельности которых мы писали вчера (https://golosislama.com/news.php?id=38851).

К слову, на Западе изменение отношения к этому вопросу внутри условно консервативных партий также происходило не сразу. Например, если вначале этого века республиканец Джордж Буш выступал против узаконивания гей-браков, то в 2013 году он уже выступил свидетелем на "гей-свадьбе", видя изменение настроений электората. А с учетом того, что сохранение власти любой ценой является главной целью российского истеблишмента, мало кто сомневается в том, что если ради этого потребуется изменить свое отношение и к этому вопросу, например, путем признания т.н. "партнерств", они пойдут и на это.

Почему же на этом фоне позиция нынешнего турецкого лидера выглядит как однозначная и более надежная? Потому что, он апеллирует не к популистским "скрепам", которые сегодня одни, а завтра другие, а к своему Господу и Его повелениям - "Я призываю свой народ выступить против извращений, которые запретил наш Господь".

Вот это основание исламских ценностных ориентиров в виде неизменных законов Создателя гарантирует их сохранность хотя бы в фундаментальных вопросах. Конечно, исламским идеалом является государство, в котором Божьи повеления определяют не только моральные нормы тех, кто их придерживается, но и юридические законы. Однако уж коли по ряду причин достижение этого идеала во многих местах сейчас недостижимо, а попытки форсировать его без необходимых условий оборачиваются противоположными результатами, мусульмане как минимум должны отстаивать свое право на личное отношение к тем или иным явлениям, исходя из ценностей своей религии.

И пример Турции демонстрирует, как это приходится и удается делать даже в рамках светского демократического государства. Как и то, что гарантией защиты традиционных ценностей в таких условиях являются не популистские поправки и пропаганда, а приверженность Божьему закону.