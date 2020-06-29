"Православный Талибан" и привластные либералы

В то время, как путинский режим рисовал себе голоса на референдуме о внесении изменений в конституцию и предоставлении его лидеру права президентствовать еще 16 лет, становилось все более очевидно, что подобной политической магией ему себя не спасти.

Сегодня "обнуляется" не только его общая, количественная поддержка, падение которой фиксируется последними опросами общественного мнения. Не менее важно то, что "обнуляется" качественная поддержка этой власти уже не среди "либералов" или "навальнистов", а среди тех, кого ее идеолог Владислав Сурков назвал "глубинным народом", который призван быть ее опорой.

Этой весной мы уже писали о начавшемся разрушении идеологической вертикали этого режима, которую он безнадежно пытается упрочить, введя ее в конституцию (https://golosislama.com/news.php?id=38477). Однако прямо в эти дни голосования достигла своей кульминация еще одна история из этой серии.

Так, придворная либералка Ксения Собчак подлила масла в разгорающийся огонь конфликта между харизматическим настоятелем Среднеуральского женского монастыря схиигуменом Сергием Романовым, превращающимся в лидера православного "глубинного народа" и властями церкви и государства. Явившись непрошенной гостью на территорию монастыря, Собчак спровоцировала конфликт с его обитателями, в ходе которого кто-то ее случайно толкнул, после чего заявила на весь мир о ее избиении и наличии в России "православного Талибана"*.

Что же это за "православный Талибан" и кто является его лидером?

Бывший следователь, отсидевший 13 лет за разбой с убийством, по освобождении ставший в 90-е годы священником, строителем монастырей и проповедником культа убитого царя Николая II, схиигумен Сергий Романов (на фото) стал центром притяжения соответствующей публики - борцов с ИНН, жидомасонским заговором, почитателей царской Российской империи и "православного Советского Союза" под руководством Иосифа Сталина.

В принципе, в смягченной форме многие из этих идей уже давно вошли в официальную государственную идеологию, что и выразилось недавно в строительстве Главного храма Вооруженных сил РФ, о котором мы много писали. Поэтому и церковные, и государственные власти сквозь пальцы смотрели на рост влияния "авторитетного батюшки", в числе послушников которого оказывались представители не только криминального, но и политического истеблишмента РФ (хотя это явления почти тождественные) вроде бывшей депутатши Госдумы и символа "Русской весны" Натальи Поклонской.

И так бы оно наверное продолжалось и дальше, если бы авторитетный батюшка не начал обличать самого главного авторитета страны, предыдущие президентские сроки которого обнуляются в эти дни. И в чем только он его ни обвинил, начиная с борьбы с церковью (за закрытие храмов в период пандемении), заканчивая хождением в ермолке и зажжением шестисвечника у Стены плача, в связи с чем призвал "патриотов в армии" отстранить его от власти.

Впрочем, надо пояснить, что игумен Сергий считает, что обличает не самого Владимира Путина, а его двойника, которым, видимо, давно умученного русского президента подменили захватившие власть жидомасонские силы. Тем не менее, кто бы там реально ни правил в обличье Путина и каким бы силам ни принадлежала власть, им от таких оговорок не легче - очевидно, что в стране, где уже давно сажают за лайки и перепосты, наличие антивластного религиозно-политического проповедника, опирающегося на сеть монастырей и тысячи последователей, явление недопустимое.

Поэтому неудивительно, что церковное начальство в конце концов решило сместить лидера "православного Талибана" с должности настоятеля Среднеуральского женского монастыря, являющегося его бастионом. Однако тут есть проблема - если в духовной юрисдикции этот монастырь подчиняется Русской Православной Церкви Московского патриархата, то в светской он представляет собой здание, располагающееся на частной собственности. Владелец которой в отличие от церковного начальства пока никак не выражал желания избавиться от игумена Сергия и его последователей.

Что в такой ситуации делать? Конечно, руководство РПЦ МП может "затакфирить" непокорного батюшку, но он и сам их уже всех "затакфирил", начиная с патриарха Кирилла. В чем, кстати, опирается на поддержку старцев Афона, с которым это руководство тоже успело перессориться. Штурмовать его монастырь проблематично, так как он находится на частной собственности, судя по всему, его сторонника. Персонально его ликвидировать, во-первых, тоже проблематично, учитывая его нахождение на глазах у его сторонников, во-вторых, только даст им в распоряжении культ мученика, которым смогут воспользоваться новые, более молодые лидеры в этой среде.

Так что, сейчас государственная и спаянная с ней церковная верхушка явно находится в замешательстве в связи с выходом из под ее контроля того "глубинного народа", на который она недавно собиралась опираться. Для его дискредитации сейчас подключаются околовластные либералы - носители тех самых ценностей "Евросодома", от которых российский народ и были призваны спасти "скрепные" путинские поправки в конституцию.

Как же ко всему этому относиться российским мусульманам? Как говорят в таких случаях, можно пожелать в этой схватке полной и окончательной победы друг над другом обеим сторонам - и "православным сталинистам", и привластным либералам.

Не приходится сомневаться, что окажись на месте первых мусульмане, которые собрались бы в каком-нибудь медресе, откуда их имам призывал бы к свержению Путина, на них бы, не колеблясь, кинули не то, что Росгвардию, а тяжелую артиллерию и авиацию. Это не значит, что мы желаем того же почитателям культа Николая II и Сталина - сами по себе они нам ничем не угрожают, пока поклоняются им в своей среде, а не пытаются насадить их нам через государство. И в этом смысле подобные "православные фундаменталисты" для нас куда меньшая проблема, чем "респектабельные" круги РПЦ, которые насаждают примерно те же, но чуть пригламуренные идеи сверху, опираясь на поддержку государства в обмен на поддержку, которая оказывается этому государству церковью.

Что касается привластных либералов, которые сейчас травят Сергия и его сторонников, надо понимать, что они это делают с позиций, с которых это можно делать в отношении всех религий, как это ими уже не раз делалось в отношении Ислама и мусульман. Вопреки тому, что корнем понятия "либерализм" является слово "свобода", эти круги отнюдь не борятся за свободу против цензуры и против преследования инакомыслия, а сами хотят устанавливать цензуру и травить инакомыслящих, в частности, несогласных с их "прогрессивными ценностями" - феминизма, ЛГБТ и т.п.

Мусульманам же России наиболее удобен будет такой порядок вещей, когда ни почитатели культов белых царей и красных диктаторов, ни последователи новых религий феминизма и ЛГБТ не смогут навязывать их остальному обществу, и каждая семья и община внутри себя сможет жить по своим ценностям, не опаясаясь штурма Росгвардии или КТО.

* - не запрещен в РФ