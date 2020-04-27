Кризис "православного" путинизма-сталинизма

Недавно мы уже писали о кризисных процессах не только в управленческой или экономической, но и в идеологической составляющих нынешнего режима, в частности вызванного конфликтом между воинствующими кругами РПЦ, с одной стороны, и общественным мнением и региональными властями, с другой стороны (https://golosislama.com/news.php?id=38426).

Скандал, возникший в конце прошлой недели, и его развитие - из той же серии. Как стало известно, внутри т.н. Главного храма Вооруженных сил РФ, открытие которого запланировано на 9 мая 2020 года, присутствуют стеллажи не только с советскими красными звездами, но и со Сталиным, а также ключевыми деятелями нынешнего режима, начиная с Владимира Путина.

Возмущенно-уничижительная реакция россиян на эти композиции заставила как церковные, так и светские власти сперва объяснять, а потом менять свои планы.

Так, настоятель храма епископ Клинский Стефан заявил следующее:

"Такая традиция существует тогда, когда изображают исторические сцены из того или иного исторического периода. Понятно, что одно из таких значимых событий — присоединение Крыма. В этом присоединении участвовали первые лица государства, которые будут там изображены. Что касается Сталина, то его, скорее всего, срисовывали с исторической фотографии. Этот храм возводится в честь Победы, и не изобразить Парад Победы нельзя. Там будет еще ряд мозаичных картин с партизанами, с участниками Великой Отечественной войны, с участниками битвы 1812 года и теми лицами, которые прошли через ряд войн, связанных с историей нашего государства".

Председатель художественного совета по строительству храма протоиерей Леонид Калинин прокомментировал это так: "...эта сравнительно небольшая композиция в общем огромном объеме действительно находится внутри храма. И она отражает историческое событие, причем делалось это без согласования с этими лицами, а именно на основании исторических данных, по решению художественного совета".

То есть, как видно представители РПЦ были согласны на увековечивание в храме образов не только Владимира Путина (что понятно, учитывая его заслуги перед ними), но и Иосифа Сталина, при котором были взорваны сотни их храмов и тысячи их священников были расстреляны и сосланы в лагеря, а в стране насаждался воинствующий атеизм.

Однако столкнувшись с общественным негодованием, изобразить адекватность решила светская власть. Так, Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не знал о планах увековичить его в храме и считает это "преждевременным". Представитель художественного совета тоже утверждает, что с лицами, которых решили увековечить на стеллаже, это решение не согласовывалось. Но в это верится с трудом, учитывая то, что ход работ по строительству и оформлению храма лично и постоянно контролирует министр обороны Сергей Шойгу, который там тоже изображен.

Впрочем, сегодня православный диссидент Андрей Кураев со ссылкой на свои источники в руководстве РПЦ написал, что портрет Сталина из храма скорее всего уберут. Уберут ли пано с Путиным и его подчиненными или оставят "вопреки" мнению "национального лидера", пока непонятно.

Мы же хотим напомнить, что речь идет о строительстве дорогостоящего объекта под названием Главный храм Вооруженных сил - государства, которое согласно его конституции является в светским, в котором все религии (должны быть) отделены от него и равны между собой, и у которого, что не менее важно, согласно той же конституции не может быть государственной идеологии.

Однако мы видим, что эта идеология, объединяющая в себе путинизм и сталинизм, не просто есть, но ее пытаются увековечить через храм одной, конкретной религиозной структуры - РПЦ, объявляемый храмом всех вооруженных сил этой страны. Получается это, как видно по реакции, что светских россиян, что православных, все менее неубедительно. Последние справедливо возмущаются тем, что к христианству это языческое капище никакого отношения не имеет и скорее является глумлением над ним.

Ну а мусульмане, буддисты, протестанты, католики и прочие "иноверцы" в России лишний раз сделают для себя вывод о том, что вооруженные силы, чьим храмом является православная церковь - не их вооруженные силы.