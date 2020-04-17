Идеологическое обнуление Кремля и РПЦ

Правящему Россией режиму 2020 год принес с собой не только два явных кризиса - нефтяной и коронавирусный, но и порожденный ими раскол внутри той системы власти, которую Кремль выстраивал последние два десятилетия.

Административный раскол внутри системы происходит из-за того, что Кремль переложил основную ответственность за борьбу с кризисом на регионы, роль руководителей которых, особенно тех, которые успешно справятся с кризисом, будет объективно усиливаться на фоне ослабления центра, в связи с чем многие уже сейчас говорят о начавшейся дезинтеграции путинской России.

Не менее важен идеологический раскол внутри российской системы, который "Голос Ислама" начал освещать сразу же, как только в Россию пришла угроза коронавируса. Речь идет о конфронтации, которая началась и стала нарастать, достигнув сейчас апогея, между большей частью общества и оглядывающейся на нее частью государственных руководителей, с одной стороны, и опирающимися на поддержку Кремля кругами РПЦ МП, которые уже давно привыкли воспринимать себя как правящую идеологию и партию.

Кремль, как может, пытается вывести себя за скобки этого конфликта, и в этом вопросе перекладывая ответственность за принятие непопулярных решений на региональные власти. Последовав его примеру, такую же "гибридную" тактику избрало и руководство РПЦ - на словах патриарх Кирилл призвал православных оставаться дома и не ходить в храмы, в том числе, на Пасху. На деле же вопрос о закрытии или открытии храмов он отдал на усмотрение местным церковным иерархам, многие из которых, как мы недавно писали, призывают православных приходить в церкви (https://golosislama.com/news.php?id=38410).

Больше того, наиболее воинственные круги РПЦ начали информационную кампанию против власти, главным образом стремясь направить ее против региональных властей, обвиняя тех в "гонениях на православие" и угрожая отказом от ее поддержки. Причем, не надо думать, что это самодеятельность каких-то маргиналов. Константин Малофеев, стоящий за телеканалом "Царьград", это не просто "кошелек", через который в свое время оплачивалась кремлевская агрессия против Украины, это еще и один из фактических руководителей Всемирного Русского Народного Собора, который официально является общественным крылом Русской Православной Церкви. А вторящий ему генерал-лейтенант Леонид Решетников еще недавно возглавлял Российский Институт Стратегических Исследований, учрежденный лично Владимиром Путиным и готовивший аналитику для Администрации Президента.

И сегодня эти люди и принадлежащие им СМИ открыто обвиняют ту часть государственных чиновников, которая пытается оградить население от коронавируса, в борьбе с православием. Вот что говорится, например, в сегодняшней статье на Царьград-ТВ с говорящим названием "Как распинают русское православное большинство":

"Русская Церковь вступила в свою Страстную Пятницу. Впервые за её более чем тысячелетнюю историю власть запрещает верующим доступ в Церковь.

... Началась свистопляска с принесения мощей Иоанна Крестителя — их Латынина назвала «сушёными человеческими останками», а Андрей Кураев (взбесившийся «протодьякон», почему-то до сих пор пребывающий в сане) — «циничным бизнес-проектом». Скоро «христианнейший» губернатор Беглов, большой почитатель Афона и говорящая голова многих проектов строительства храмов, приказал храмы закрыть (не дожидаясь даже сигнала сверху).

Дальше понеслось. Активнейшая травля в телеграм-каналах, в медиа. Подтянулись штатные тролли (похожие на ботов из отряда московской мэрии). Подтянулись ликвидные политологи, либералистские русофобы и их потупчики. Выплеснулась волна ярости, оскорблений, наветов — таких, каких не было даже в годы советской власти. Во всяком случае, после Сталина.

...Сегодняшняя номенклатура буквально сорвалась с цепи. Никаких правил и ограничений не стало. Оказалось, что у них нет ни Бога, ни партии. Только страх за свой «тыл» (не будем грубить). И — животная ненависть к Церкви.

Ещё совсем недавно они стояли подсвечниками в храмах под камеры. В Москве пытались стать рядом с президентом — когда он был в Москве, а не уезжал в храмы в регионах. Потому что — ради «тыла» — почему бы и не постоять. Уважить причуды начальника. Но — как только почувствовали, что им за это ничего не будет, — пустились во все тяжкие. Выставили митрополитам «предписания» санврачей (в некоторых регионах — хамски обращаясь к ним по гражданскому имени). Аннулировали «пропуска» для священников, которым вроде бы разрешили служить в пустых храмах. Унизили Патриарха, заставив его споуксмена призвать верующих — вместо Благодатного огня — постоять у окна со свечкой.

...А чиновники — именно так к «религии» и относятся. Они вообще неверующие. А государство — атеистическое. И идеология правящей группы — в большинстве случаев — атеизм. Точнее, антитеизм. Потому что они не в Бога не верят, а истово, фанатически верят в его несуществование. Ну или — втайне от себя — веруют и трепещут. И люто ненавидят.

А ещё они ненавидят Церковь. И не только «РПЦ» (как они любят её оскорбительно называть). Но Церковную полноту. То есть всех нас — православное большинство".

Однако от имени какого такого большинства выступают гибридные информационные войска РПЦ, от которых на публике дистанцируется патриарх Кирилл ("их там нет")? Как показали опубликованные сегодня данные опроса Фонда Общественного Мнения, только 14% опрошенных перед православной Пасхой выступили за проведение церковных служб в обычном режиме, 55% выступили за то, чтобы они проводились за закрытыми дверями, без прихожан, а 18% и вовсе выступили за их временную отмену.

То есть, в стране с "православным большинством", от имени которого привыкли выступать РПЦ и ее лоббисты, тех, кто выступает за полную отмену церковных служб в нынешней ситуации, оказалось больше, чем тех, кто выступает за их продолжение в обычном режиме.

Коронавирусный кризис таким образом обнажил не только материальную, но и идеологическую нищету нынешнего режима, сделавшего ставку на идеологию и круги не большинства, а явного меньшинства россиян.