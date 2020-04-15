Власти пытаются не позволить церкви убивать людей

Несмотря на то, что из-за общественного негодования и давления руководство РПЦ МП в конце-концов было вынуждено призвать прихожан не ходить в церкви во время пандемии, далеко не все ее иерархи следуют этому совету на деле. Причем, речь идет не только о настоятелях каких-то деревенских церквей, но и главах крупных церковных епархий.

Так, Епископ Каменский и Камышловский Мефодий прямо призвал прихожан не бояться заражения коронавирусом и приходить на православную Пасху в церкви. "Мы все равно умрем, днем раньше — днем позже», - сказал он, добавив, что "бояться смерти надо не в храме, здесь, в храме, как раз победа над смертью, и мы к этой победе над смертью здесь, в храме, приобщаемся".

В ответ на возмущение общественности на сторону епископа встала и Екатеринбургская епархия. Реагируя на такое поведение, полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, беседуя с региональными чиновниками, сказал: "Я услышал из ваших докладов, что истоком являются Пасха и Вербное воскресенье, где все пытаются заразиться. Нужно обратиться к верующим и православным, чтобы они оставались дома, и принять все меры предосторожности, если люди придут в храмы. Но постарайтесь без перегибов, это такая деликатная тема. И решение — я обращаюсь к губернаторам — за вами, вам принимать решение и взаимодействовать с Русской православной церковью".

Сами губернаторы, и не только на Урале, на ситуацию реагируют по-разному. Например, администрация Тамбовской области директивно запретила проведение любых массовых обрядов и церемоний в период с 14 по 30 апреля. Сделано это было после того, как местный протоиерей РПЦ Игорь Груданов заявил, что они собираются проводить пасхальные службы.

В Воронежской области храмы будут закрыты с 14 по 19 апреля по предписанию главного санитарного врача региона.

Но если с такими действиями властей в русских областях православным экстремистам приходится смиряться, то аналогичные действия властей в мусульманских республиках ими используются для разжигания межрелигиозной розни. Так, известный провокатор и глава т.н. Общества русской культуры Татарстана Михаил Щеглов обвинил власти республики в "опасном богоборчестве и гонении на православных христиан", которые они затеяли "в самом центре Православной России".

Меж тем, в православной Украине местные власти вообще не церемонятся с теми, кто собирается подвергнуть жизнь и здоровье людей смертельному риску. Так, Борис Филатов мэр города Днепр (бывший Днепропетровск) написал в связи с этим на своей странице следующее:

"Уважаемые священнослужители. Меня тут пресс-служба просит написать пафосное обращение, чтобы на Пасху все оставались дома. Но у меня нет слов. Есть одни выражения (...) Все, что власти хотели вам сказать, вам было сказано на встрече в епархии 9 апреля. Я так понял, что некоторые не услышали. Тогда ещё раз. Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанных на наливайках и пунктах металлоприема. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопанными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмену документов по земле и любых разрешений на реконструкцию".