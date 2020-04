"Умнее и круче всех": о разоблачителях заговора

В своем большинстве мусульманский мир весьма достойно отреагировал на вызов пандемии коронавируса, с которым столкнулось все человечество. Правительства ведущих мусульманских стран оперативно приняли решительные карантинные меры, как и многие исламские религиозные лидеры и организации в немусульманских странах.

Тем не менее, определенная категория мусульман, проявляющая себя в социальных сетях, в той или иной форме присоединилась к т.н. корона-скептикам, неустанно разоблачающим мировой заговор коронавируса и критикующим меры, принимаемые во всем мире по борьбе с ним, как ненужные и вредные. К слову, занимательно, что часть из этих людей всего месяц - два назад восхваляли тот же самый коронавирус как наказание Аллаха китайцам, считая его абсолютно реальным, но потом резко переменили свое мнение, когда он затронул страны, в которых проживают они.

И тут надо очень четко оговориться, что в отношении проблемы коронавируса как порождения заговора возможны два подхода.

Первый подход - считать, что вирус, подкосивший всю мировую систему, был кем-то искусственно создан и внедрен. Это вполне возможный сценарий, т.к. бактериологическое оружие существует, поэтому нельзя исключать, что какие-то спецслужбы или другие силы заговора разработали и распространили этот вирус, добившись того эффекта, который мы и наблюдаем. Просто, во-первых, с точки зрения практических последствий это для нас уже ничего не меняет, а во-вторых, у нас нет однозначных доказательств, позволяющих такое утверждать - возможно, когда-то они появятся, но пока это следует воспринимать только как одну из возможных версий.

Второй подход - считать и утверждать, что заговор коронавируса заключается не во внедрении и распространении реального вируса, поставившего страны и экономики на грань коллапса, а в распространении фейковых новостей, подтасовке фактов и создании массового психоза, который позволяет каким-то тайным силам решать свои задачи.

Тут надо понять, что по мнению таких людей, все те, кто участвуют сегодня в борьбе с коронавирусом, являются либо участниками заговора, либо идиотами, которые позволяют себе вешать лапшу на уши, и только они на фоне массового помешательства сохраняют здравый смысл и мужественно разоблачают планы мировой закулисы.

То, что решительные меры против коронавируса принимают власти таких мусульманских стран как КСА и ОАЭ подобных людей скорее убедит в их предположениях - ведь власти этих стран считаются органичной частью мировой системы.

Сложнее с нынешними властями Турции или Катара, но и про них можно сказать, что хоть они и позволяют себе какое-то фрондерство, но тоже являются частью мировой системы.

Туда же, в прислушники мировой системы, изображающие борьбу с ней, могут записать и Иран, столкнувшийся с серьезными последствиями этой проблемы, несмотря на попытки отдельных кругов внутри него демонстративно игнорировать ее.

По этому же ведомству, видимо, пойдет и ХАМАС, принимающий в Секторе Газа жесткие карантинные меры.

Но как тогда на счет ИГ*, еще несколько недель назад вынесшего фетву, запрещающую своим сторонникам ездить в страны Европы из-за коронавируса? Или как быть с тем, что на этой неделе Al Sahab Foundation, являющийся медиа-рупором Аль-Каиды*, выпустил подробное заявление по проблеме коронавируса (The Way Forward – A word of Advice on the Coronavirus Pandemic)?

Можно понять сторонников Ирана, которые считают КСА, ОАЭ и Турцию с Катаром частью одного лагеря с Западом, или тех, кто считает частью того же лагеря и Иран с ХАМАС, будучи сторонником Аль-Каиды или ИГ. Однако сегодня ситуация такова, что все эти противоборствующие между собой силы в отношении необходимости мер противодействия коронавирусу заняли примерно одинаковую позицию - в отличие от наших разоблачителей заговора, считающих всех их то ли идиотами, то ли частью этого заговора.

Вот и выходит, что главным героем этих кругов стал белорусский президент Александр Лукашенко, оставшийся одним из немногих лидеров государств, которые считают, что проблема коронавируса надумана и не требует принятия каких-то особенных мер. Если исходить из того, что мусульмане должны руководствоваться кораническим аятом "О те, которые уверовали, если вы не знаете, спросите обладателей знания", выходит, что эти люди рассматривают Александра Лукашенко как более знающего, чем многочисленные исламские ученые и политические лидеры, включившиеся в борьбу с коронавирусом. Что ж, как говорится, каждому свое.

Кстати об указанном обращении Аль-Каиды. Мы по понятным причинам не будем его здесь переводить и публиковать, и так же мы не являемся сторонниками этой организации, о чем хорошо знают наши давние читатели. Но оно как раз является примером того, что непримиримость к мировой системе в политических вопросах (насколько продуктивная это другой вопрос) необязательно приводит к утрате адекватности в других вопросах. В этом обращении коронавирус рассматривается как реальная проблема и наказание от Аллаха в том числе по отношению к мусульманам за небрежение ими своими обязанностями и смирение со своим униженным положением. В связи с этим говорится, что многие мусульмане сейчас столкнулись с тем, с чем уже давно сталкиваются угнетенные мусульмане, лишенные тиранами возможностей полноценно практиковать свою религию. Кроме того, коронавирус используется для призыва народам Запада принять Ислам как иллюстрация бессилия даже самых развитых стран перед Творцом и Господом миров и с указанием на то, что Ислам является про-гигиенической религией и в частности его положения содержат в себе меры по борьбе с эпидемиями, к которым человечество приходит сейчас.

В общем, приходится констатировать, что даже Аль-Каида и ИГ по данному вопросу демонстрируют куда большую адекватность, чем наши "самые умные и самые крутые" единомышленники Александра Лукашенко.

* - запрещены в РФ