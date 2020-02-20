Эрдоган пообещал освободить всю Ливию от Халифы Хафтара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что поможет ливийскому правительству национального согласия (ПНС) взять под контроль всю страну, если на международных переговорах не удастся достичь мирного соглашения.

ПНС объявило во вторник, что оно прекращает свое участие в переговорах под эгидой ООН, направленных на обеспечение прекращения огня в раздираемой войной стране, где хрупкое перемирие уже неоднократно нарушалось.

Отказ ПНС от переговоров произошел после того, как порт Триполи подвергся ракетному обстрелу.

Выступая в штаб-квартире Партии справедливости и развития, Эрдоган сказал, что Турция продолжит оказывать поддержку властям Триполи в «установлении господства» над всей страной.

В прошлом месяце парламент Турции принял законопроект, одобряющий военное развертывание в Ливии, направленное на то, чтобы поддержать правительство премьер-министра Файеза ас-Сарраджа в Триполи.

На данный момент Турция направила в Ливию более двух тысяч сирийских бойцов, чтобы отразить наступление сил Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.

Ранее на этой неделе министры иностранных дел стран ЕС договорились начать военно-морскую миссию для обеспечения соблюдения эмбарго на поставки оружия, которое, по словам ООН, нарушается с воздуха, земли и моря.

Участникам военно-морской операции будет разрешено вмешиваться, чтобы остановить поставки оружия в североафриканское государство.

Эрдоган в среду осудил это заявление, добавив, что ЕС не имеет полномочий принимать решения по Ливии.

Между тем в среду Хафтар встретился с министром обороны России Сергеем Шойгу в неизвестном месте для переговоров по урегулированию конфликта, сообщило министерство обороны России.

Они обсудили «важную роль» московских переговоров в январе (когда Хафтар уехал, так и не подписав соглашение) и «необходимость выполнения» условий, согласованных на переговорах в Берлине. Тогда мировые лидеры договорились прекратить вмешательство в конфликт и остановить поток оружия, но с тех пор мало что изменилось.

Что касается слов Эрдогана, то нельзя не отметить в основном скептическое отношение к ним практически у всех наблюдателей. Сирия, и особенно последние события в Идлибе, научили относиться к таким заявлениям с крайним скептицизмом.