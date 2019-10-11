Реакция на операцию Турции в Сирии и состояние Исламского мира

Реакция основных стран с мусульманским большинством населения на операцию Турции и Сирийской Национальной Армии против коммунистических банд PKK-YPG-SDF на севере Сирии стала наглядной и печальной иллюстрацией нынешнего состояния Исламского мира.

Войну единоверцев против атеистов, желающих насадить свои бредовые идеи среди мусульман, недвусмысленно поддержали лидеры только Катара, Пакистана и Азербайджана.

Часть остальных дипломатично отмолчалась, и это еще не самый плохой вариант.

То, что операцию Турции осудил Иран, руководство которого на словах постоянно призывает к союзу двух стран, никого удивлять не должно. Разве что ментально застрявших в прошлом веке чудаках, которые верят в то, что хомейнистская риторика о братстве шиитов и суннитов, поддержке мусульман против "большого" и "малого" шайтана, первым из которых де является Запад, ополчившийся за эту же операцию на Турцию, а вторым коммунисты, против которых она сейчас воюет, отражает реальные намерения руководства этой страны. В действительности же Иран уже давно (а скорее всего, изначально с момента прихода власти Хомейни) реализует единственную стратегию - установления региональной шиитской гегемонии под разными лозунгами и разными предлогами, и поддерживает именно тех, кто помогает ему этой цели достигать, каких бы взглядов они ни придерживались.

Не удивила позиция и КСА, ОАЭ и Египта, которые в последнее время в выборе друзей и врагов руководствуются единственным принципом - насолить Турции и Катару. Первые из этих двух стран к тому же стоят за хлюпкой коалицией т.н. Сирийских Демократических Сил (SDF), под эгидой которых прикрываясь арабскими племенами, купленными в том числе саудитами и эмиратцами, действуют курдские коммунисты. Так что, защищают своих, это понятно, хотя на самом деле вряд ли им стоит так уж волноваться - по мнению ряда экспертов, после острастки PKK-YPG они будут вынуждены опуститься на землю и станут более сговорчивыми, в результате чего в SDF возрастут акции их арабской составляющей, а значит, и саудитов.

Неприятно удивила, хотя и не шокировала, конечно, реакция Иордании, присоединившейся к хору осуждающих голосов. Ведь годами она сама стояла за сирийскими повстанцами Южного фронта, то есть, помогала тем, кого сейчас пытается хоть как-то пристроить Анкара. Впрочем, учитывая то, что Южный фронт был слит в том числе из-за того, что руководство Иордании закрыло границу для поставок оружия и боеприпасов повстанцам, это вполне логично. Тогда эксперты говорили, что нормализация отношений Аммана с Дамаском была пролоббирована деловыми кругами, несущими убытки из-за перекрытия повстанцами торговли между двумя странами. Но объяснить этим заступничество руководства Иордании за SDF сложновато, ведь занимаемые последним территории, на которых сейчас проходит военная операция, граничат с Турцией, а не Иорданией. Так что, не иначе как речь идет о пресловутой "арабской солидарности", если под последней иметь в виду солидарность конкретно с КСА и ОАЭ.

Этим же сображением, видимо, обусловлена и гротескная позиция руководства международно признанной Палестинской автономии в лице Махмуда Аббаса, также осудившим операцию Турции и СНА в Сирии. Причем, редчайший случай - почти в унисон со своими заклятыми врагами (?) из Тель-Авива. Все понятно, Аббас зависит прежде всего от Иордании, но такая солидаризация с позицией Израиля в данном случае выглядит как трагифарс. Кстати, поддерживать Турцию и СНА не стали и оппоненты Аббаса из ХАМАС, что тоже ясно - они зависимы уже от Ирана. Но они по крайней мере их пока и не осудили - и на том спасибо, как говорится.

В целом, все это весьма печально и свидетельствует о том глубоком политическом кризисе, в котором сегодня находится Исламский мир. Многие, конечно, на это возразят, что это позиция беспринципных и марионеточных лидеров, тиранящих свои же страны, и будут правы. Но, увы, нельзя не признать, что политика лидеров по этому вопросу во многом соответствует настроениям в их странах, обусловленных историческими комплексами и националистическими предрассудками.

Обнадеживающей на этом фоне выглядит связка Турции и Пакистана, несмотря на тесные связи последнего с Саудовской Аравией и переплетение интересов с Ираном в Афганистане. Так что, можно сказать, что заявляя о поддержке Турции на фоне ее осуждения Ираном и Саудовской Аравии руководство Пакистана в лице Имрана Хана сделало политический выбор, расставив для себя приоритеты. Что в свою очередь немного добавляет оптимизма в отношении высказанной премьер-министром Малайзии мысли, что именно эти страны могли бы стать опорными точками для возрождения исламской цивилизации (https://golosislama.com/news.php?id=36933).