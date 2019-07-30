Махатхир: Турция, Малайзия и Пакистан - ось Исламского возрождения

Состоявшийся на прошлой неделе визит в Турцию премьер-министра Малайзии Мохаммада Махатхира ознаменовался обсуждением вопросов развития не только двухсторонних отношений этих стран, но и проблем и перспектив всей Исламской уммы.

С очередным программным выступлением на эту тему выступил Махатхир (приводим видео на английском)

https://www.youtube.com/watch?v=8juO54yYSgg

В своем выступлении он остановился не только на злободневных проблемах. В частности, он подчеркнул, что Малайзия и Турция смотрят в одном направлении, в качестве важной иллюстрации этой общности взглядов упомянув Палестину. Напомним, что Махатхир не раз выступал с жесткими антисионистскими выступлениями, за что враги давно навесили на него ярлык "антисемита". Кроме того, он заявил, что причиной проблемы терроризма является угнетенность прибегающих к нему групп, в связи с чем она не может быть решена только силовыми методами.

Дальше малайский лидер перешел к проблемам всей Уммы. "Когда-то была великая исламская цивилизация. Сегодня, к сожалению, мы не можем претендовать на то, что являемся великой цивилизацией. Мы все угнетены. И многие наши страны даже не могут сами устанавливать для себя правительства. Мы должны понять, где был поворотный момент этого упадка исламской цивилизации. Если мы сможем понять, в чем была причина, возможно мы сможем понять, как восстановить великую исламскую цивилизацию, которая однажды удивит весь мир", - заявил он.

Для многих это высказывание Махатхира прозвучало как сенсация, но напомним, что с подобными заявлениями он выступал и ранее, в частности, в своей нашумевшей речи в 2003 году в Организации Исламской Конференции. В ней помимо констатации борьбы, которая ведется против Исламского мира международным сионизмом, он обратил внимание на необходимость овладения мусульманами мирскими научными знаниями и передовыми технологиями, развития своих стран и консолидации усилий поверх внутренних теологических различий.

Однако в ходе последнего выступления Махатхира в Турции прозвучало больше конкретики. В частности, говоря о том, что локомотивом возрождения Исламского мира могут выступить только развитые мусульманские страны, он неоднократно подчеркнул необходимость тесного соотрудничества во всех сферах Малайзии, Турции и Пакистана.

Действительно, если посмотреть на карту, эти три страны способны быть идеологическими и цивилизационными лидерами мусульманских частей трех макро-регионов: Малайзия - Юго-Восточной Азии, Пакистан - южной и части центральной, а Турция - большого османского пространства, охватывающего как Малую Азию, так и тюркоязычную часть центральной, Кавказа, Ближнего Востока и Балкан.

Вряд ли случайно за скобки этой оси возрождения исламской цивилизации Махатхиром были выведены, с одной стороны, Саудовская Аравия и ОАЭ, с другой стороны, Иран. Их непригодность к этой роли уже давно очевидна, но вот справятся ли с той грандиозной, поистине эпохальной исторической задачей возрождения исламской цивилизации те три страны, которые перечислил Махатхир?

Хотелось бы в это верить, но одними словами тут не ограничиться. Показательны в этом смысле и вопрос, заданный малайскому лидеру его молодым соотечественником-журналистом, о конкретных мерах, которые должны быть приняты для защиты мусульманских меньшинств, например, уйгуров, и ответ Махатхира. Он совершенно верно заметил, что легко делать заявления, но нужны эффективные действия, еще раз подчеркнув, что им могла бы способствовать кооперация Малайзии, Турции и Пакистана.

Что ж, в свое время кооперация послевоенных Германии и Франции стала тем фундаментом, на котором позже было возведено далеко еще не достроенное, но все же здание объединенной Европы. Однако для этого им потребовалось выйти за рамки двухсторонних отношений, начать наднациональный интеграционный процесс и пригласить присоединиться к нему другие европейские страны.

Смогут ли подобный процесс запустить Турция, Пакистан и Малайзия? Или каждый так и останется сам за себя, а все разговоры об исламском единстве так и останутся разговорами?