Хаменеи исключил переговоры с США

Иран не будет вести переговоры с США, и политика Вашингтона по максимальному давлению на Тегеран не приведет к успеху, заявил верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

«Политика максимального давления на Иран бесполезна», - цитирует Хаменеи государственное телевидение.

«Все иранские официальные лица единодушно верят, что на любом уровне не будет никаких переговоров с США», - сказал он.

Хаменеи добавил, что если Вашингтон изменит свое поведение и вернется к ядерной сделке 2015 года, «тогда он может присоединиться к многосторонним переговорам между Ираном и другими сторонами этого соглашения».

Между тем премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил во вторник, что встретится с президентом Ирана Хасаном Рухани в конце месяца, сообщает телекомпания NHK.

Во время встречи с членами правящей Либерально-демократической партии Абэ повторил свое намерение поговорить с Рухани в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН) в Нью-Йорке, сообщает NHK.

Абе добавил, что он отправится в Бельгию после сессии ГА ООН и встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, добавляет NHK.