Бои в Адене: четыре ключевых вопроса

В марте 2015 года Саудовская Аравия сформировала коалицию, состоящую из нескольких арабских государств, нацеленную на борьбу с повстанцами-хуситами, которые несколькими месяцами ранее свергли международно-признанное правительство Йемена и захватили контроль над столицей Саной.

Более четырех лет спустя появляются все новые признаки того, что коалиция, неспособная победить хуситов в многослойной войне, которую Организация Объединенных Наций назвала худшим гуманитарным кризисом в мире, разваливается.

В сложном повороте событий, несмотря на то, что технически они является частью одного и того же военного союза, бойцы, поддерживаемые ОАЭ, и силы, лояльные Саудовской Аравии, повернулись друг против друга на этой неделе в Адене, временной резиденции правительства президента Абдур-Рабба Мансура Хади.

Хотя напряженность нарастала уже давно, фактический захват южного портового города силами «Пояса безопасности», прошедших подготовку в ОАЭ, вызвал опасения относительно «гражданской войны внутри гражданской войны» и выявил разногласия среди архитекторов альянса - Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Арабских Эмиратов - относительно судьбы Йемена.

После нескольких дней столкновений, в которых погибли по меньшей мере 40 человек, по данным ООН, сепаратисты захватили правительственные военные лагеря и президентский дворец в Адене, что побудило высокопоставленных чиновников из правительства Хади обвинить ОАЭ в поддержке «переворота».

Южный Йемен когда-то был независимой страной, население которой давно жаловалось на маргинализацию с момента его объединения с более густонаселенным севером в 1990 году.

Южный переходный совет (ЮПС), который поддерживает бойцов «Пояса безопасности» и добивается отделения юга, с тех пор согласился на прекращение огня при посредничестве Саудовской Аравии и приветствовал призыв Эр-Рияда к диалогу.

Издание Al-Jazeera на своих страницах рассматривает различные боевые группы и влияние последних событий на перспективу мира в разоренной войной стране. Ответы на четыре самых главных вопроса мы пересказываем тут.

Кто с кем воюет?

Последний конфликт в Йемене был вызван наступлением сепаратистских сил на правительственные цели в Адене 7 августа.

Нападение произошло в тот же день на похоронах Мунира Абу аль-Ямама аль-Яфеи, ведущего командира «Пояса безопасности», группировки военизированных сил, которые номинально подчинялись правительству Хади.

Аль-Яфеи был одним из десятков убитых во время ракетного нападения хуситов на военный парад в западной части Адена 1 августа.

Члены ЮПС, однако, обвинили «Аль-Ислах», йеменский филиал «Братьев-мусульман», в том, что это он стоит за нападением и, в более широком смысле, действует совместно с хуситами, чтобы дестабилизировать южный Йемен.

И это несмотря на то, что «Аль-Ислах» и хуситы стоят на противоположных сторонах в конфликте.

«Хотя Саудовская Аравия и ЮПС формально являются частью одной коалиции, союз Саудовской Аравии с Аль-Ислах, йеменскими Братьями-мусульманами, является больным вопросом для рядовых членов ЮПС», - говорит Сэмюэль Рамани, исследователь из Оксфордского университета.

«ОАЭ и ЮПС использовали это нападение на Аден, чтобы изгнать влияние Саудовской Аравии и, следовательно, присутствие Аль-Ислах, из южного Йемена.»

Чего хочет ЮПС?

ЮПС, как и многие другие группы, призывает к отделению юга от Йемена.

Сепаратистские настроения на юге насчитывают десятки лет.

Аден был единственной британской колонией на всем Аравийском полуострове, которая находилась под непосредственным управлением Лондона в период с 1839 по 1967 годы в составе Британской Индии.

После обретения независимости в 1967 году Южный Йемен или официально Народная Демократическая Республика Йемен попал под орбиту Советского Союза.

Крах коммунизма в конце 1980-х годов ускорил воссоединение юга и севера в 1990 году.

Но недовольное население, рассерженное тем, что его богатство выкачивалось и распределялось непропорционально северным провинциям, попыталось вырваться из хватки Саны в 1994 году.

Началась двухмесячная гражданская война, в ходе которой силы бывшего президента Али Абдуллаха Салеха разгромили южное восстание и привели к сосредоточению власти в Сане.

В 2007 году аль-Хирак аль-Джануби (Южное движение) было создано как способ бросить вызов власти Салеха и подтвердить отличительную идентичность юга. Хирак набрал обороты в 2011 году после падения Салеха.

За несколько недель до вмешательства Саудовской Аравии в 2015 году тысячи активистов Аль-Хирак защитили Аден от продвижение хуситов и Салеха.

В мае 2017 года Айдарус аль-Зубайди объявил о создании ЮПС, которому, по его словам, будет поручено «представлять волю народа».

В январе прошлого года в Адене вспыхнули столкновения между сепаратистами и правительственными силами, в результате которых погибли десятки людей.

Несмотря на то, что существует по-прежнему много вопросов, связанных с событиями прошлой недели, Раша Джархум, директор Инициативы по отслеживанию мира, сказала, что насилие "не было неожиданным".

«Мы уже видели ту же динамику конфликта, которая произошла в прошлом году в январе, когда президентский дворец был окружен», - добавила она.

«Существует разногласие между теми фракциями, у которых на повестке дня стоит восстановление южного государства, и теми, у кого есть проект единого федерального Йемена».

Почему ОАЭ поддерживают сепаратистов?

ЮПС поддерживается «Поясом безопасности», которому ОАЭ активно поставлял военную технику и финансовой помощью с начала последнего конфликта в Йемене в 2015 году.

Аналитики говорят, что в конечном итоге Абу-Даби хочет обеспечить жизненно важные морские пути вдоль стратегического пролива Баб-эль-Мандеб.

«ОАЭ поддержали бы хуситов, если бы их база находилась на юге, и это в первую очередь из-за экономических интересов в проливе Баб-эль-Мандеб, в Адене и на Сокотре», - сказал Афра Насер, главный редактор Sanaa Review.

«Они (ОАЭ) видят экономические выгоды от войны, которую ведут в Йемене».

Согласно докладу Международной кризисной группы, стратегия является частью модели диверсификации экономики Абу-Даби.

Он «построен вокруг их роли в качестве логистического центра и регионального штаба» и основана на свободе морского судоходства, в том числе через узкий пролив Баб-эль-Мандеб.

Насер говорит, что, хотя ОАЭ и Саудовская Аравия «не столь прозрачны в отношении своих целей в этой войне», обе стороны имеют «много экономических, политических интересов и интересов безопасности».

Для Джархум конфликт между Саудовской Аравией и ОАЭ, по-видимому, является не конфликтом, а просто «другим набором приоритетов».

«Саудовцы считают, что они должны сначала поддержать правительство Йемена, чтобы положить конец перевороту, который происходит в Сане со стороны хуситов», - сказала она. «Они хотят, чтобы обсуждение мирного процесса было ограничено в основном обсуждением переворота... игнорируя старые обиды и то, что происходит на юге».

К чему это приведет?

Но Рамани, исследователь, говорит, что, захватив Аден, ЮПС сделал их присутствие неизбежным в любой будущей мирной инициативе.

«Их незаменимость будет гарантирована, и они могут быть впервые приглашены к мирному урегулированию ООН. Это особенно желанная цель после того, как они были исключены из Стокгольмского соглашения [в декабре 2018]».

Согласно Рамани ЮПС считает диалог с Саудовской Аравией продуктивным, если Эр-Рияд воздержится от дальнейших военных атак.

«Но если Саудовская Аравия использует принуждение для того, чтобы вывести ЮПС из Йемена, диалог, скорее всего, прекратится».

Усама аль-Равхани, заместитель исполнительного директора Центра стратегических исследований, заявил, что события на той неделе в Адене «будут представлять радикальные изменения в конфликте Йемена».

«Это добавляет разные уровни сложности, и совершенно очевидно, как, начиная с позиции коалиции в отношении того, что происходит в Адене, это отражает неясные намерения саудовской интервенции в Йемене», - добавил он.

«Теперь у правительства, которому Саудовская Аравия якобы помогает восстановить свою легитимность, нет столицы», - добавил аль-Равхани, призывая дождаться, чтобы «прояснить, что будет дальше».

«Теперь, когда ЮПС захватил Аден, кто будет управлять страной?» - спрашивает он.

«Правительство сейчас находится в изгнании - государственные учреждения фактически базируются в Адене, после хуситского переворота произошел большой переезд из Саны в Аден - и теперь вопрос в том, кто будет управлять этими учреждениями? Предоставлять базовые услуги? А кто будет платить зарплату госслужащим?».