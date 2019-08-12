Сепаратисты южного Йемена совершили "переворот" в Адене

Сепаратисты южного Йемена захватили все правительственные военные лагеря и президентский дворец в портовом городе Аден в условиях ожесточенных боев, в результате которых погибли и ранены десятки людей.

Представитель «Пояса безопасности», ополченцев Южного переходного совета (ЮПС), который поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, заявил в субботу агентству AFP, что бойцы их группы не встретили сопротивления, когда они захватили практически пустой президентский дворец у сил, лояльных президенту Абдур-Раббу Мансуру Хади.

Объявление было сделано через несколько часов после того, как правительственный чиновник и местные источники сообщили, что сепаратисты также получили контроль над всеми правительственными военными лагерями в Адене. Напомним, что именно Аден является городом, принимающем в настоящее время правительство Хади. В ходе боев погибли десятки человек.

«Мы забрали дворец Маашик у президентских сил без боя», - заявил AFP представитель пресс-службы «Пояса безопасности», в котором доминируют сепаратисты.

По сути это означает, что настоящий контроль над Аденом перешел к сепаратистам, и правительство Хади теперь обвиняет ЮПС в организации переворота.

«То, что происходит во временной [правительственной] столице Адена благодаря Южному переходному совету, является государственным переворотом против институтов международно признанного правительства», - говорится в сообщении министерства иностранных дел правительство Хади.

Сам Хади во время этого переворота находился в Саудовской Аравии, где он проводит большую часть времени.

Примечательно, что все участники боевых действий в Адене являются номинальными союзниками по возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая сражается с хуситами в северном и западном Йемене с марта 2015 года. Несмотря на формальный альянс, у этих сил есть совершенно различные планы на будущее страны.

Насер Арраби, йеменский журналист, базирующийся в Сане, говорит, что сепаратисты объявили, что теперь они контролируют «каждый дюйм Адена».

«Это беспрецедентный случай - не ожидалось, что это произойдет так быстро», - сказал он, добавив, что потенциально возможен раскол страны и отделение юга от севера.

«Врачи без границ» в своем заявлении в субботу заявили, что город «находится в состоянии войны» и остановился из-за боевых действий.

Гуманитарная группа заявила, что оказала помощь 119 человек менее чем за 24 часа.

«Большинство раненых - гражданские лица, оказавшиеся в ловушке в результате боевых действий, и, вероятно, жертвы минометного огня или шальных пуль. Вчера мы лечили женщину, у которой было пулевое ранение, и она была на восьмом месяце беременности. По крайней мере пять человек умерли по прибытии в больницу, один из них ребенок, - сказала Кэролайн Сегуин, руководитель программ «Врачей без границ» в Йемене.

«Город - поле битвы. Мы можем услышать звук тяжелого орудия и танки движутся по улицам», добавила она.

Агентство «Ассошиэйтед Пресс» со ссылкой на правительственных чиновников заявило, что по меньшей мере 45 человек были убиты в субботу, когда сепаратисты и сторонники сражались за главный лагерь Четвертой бригады. Информационное агентство DPA со ссылкой на местного медицинского работника объявило число погибших в 30 человек.

Помимо четвертой бригады сепаратисты захватили также военный лагерь Тарека.

«Все кончено, силы [Южного переходного совета] контролируют все военные лагеря», - сказал Reuters чиновник в правительстве Хади.

Источники в правительстве сообщили агентству Reuters, что боевики захватили дом министра внутренних дел Ахмада аль-Майссари после того, как он был эвакуирован с помощью коалиционных сил.

Насилие в Адене подчеркивает раскол в анти-хуситском альянсе и угрожает открыть новый фронт пятилетней войны в Йемене, в результате которой погибли десятки тысяч человек, а обнищавшая страна стала на грань голода.

Столкновения между двумя группами начались в среду, когда силы, лояльные ЮПС, попытались прорваться в президентский дворец в Адене, после того, как бывший министр Хани бин Брайк, который является заместителем главы совета, «свергнул» правительство Хади.

По мнению экспертов, причиной, побудившей сепаратистов захватить власть над городом, является недавнее решение Абу-Даби вывести тысячи солдат ОАЭ из Йемена.

Кроме того, напряженность между сепаратистами и сторонниками Хади вызвало еше и недавнее нападение хуситов на военный парад в Адене, в результате которого погибли 36 человек, в том числе старший командир «Пояса безопасности».

Сепаратисты обвинили исламистскую партию, связанную с Хади, в соучастии в нападении. «Пояс безопасности» рассматривал нападение на военный парад с подозрением, поскольку они чувствуют, что есть много вовлеченных сторон, стремящихся уничтожить и ослабить свои силы..

Как бы то ни было, в одном можно не сомневаться — события в Адене стали очередной серьезной неудачей коалиции во главе с Саудовской Аравией.

Между тем, в субботу ООН и ОАЭ призвали к спокойствию в портовом городе.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал положить конец военным действиям в Адене и пригласил все стороны «вступить в инклюзивный диалог для урегулирования своих разногласий».

Абдуллах бин Зайд аль-Нахайян, министр иностранных дел ОАЭ, сказал, что Абу-Даби «прилагает все усилия, чтобы успокоить ситуацию в Адене», заявив, что два лагеря должны сосредоточить свои усилия на борьбе с хуситами, а не друг с другом. Он также призвал посланника ООН в Йемене Мартина Гриффитса «приложить все возможные усилия, чтобы положить конец эскалации в Адене», сообщает официальное эмиратское информационное агентство WAM.

Призыв от министра ОАЭ особенно примечателен в свете того, как Ахмад аль-Майссари (чей дом захватили в Адене) поздравил именно ОАЭ с победой в городе.

В сообщении, опубликованном на его официальном аккаунте в твиттере в воскресенье, Ахмад аль-Майссари сказал: «Мы признаем поражение и поздравляем ОАЭ с победой… но это не будет нашей последней битвой».

Он также обвинил правительство Хади и Саудовскую Аравию в том, что они «молчат» о событиях, которые развились в Адене за последние несколько дней.

Между тем, уже с позиции правителей города сепаратисты заявили, что готовы к сотрудничеству. Лидер ЮПС Айдарус аль-Зубайди в воскресенье заявил в телеобращении, что совет привержен прекращению огня, объявленного Саудовской Аравией, и сказал, что сепаратисты готовы присутствовать на собрании, созванном Эр-Риядом днем ​​ранее.

Он добавил, что они также готовы сотрудничать с коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, и сражаться с хуситами.