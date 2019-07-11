Бангладеш не может больше принимать рохинджа - бывший глава ООН

Бангладеш уже принял огромное количество мусульман-рохинджа, живущих на его территории, и нельзя ожидать, что он будет продолжать принимать преследуемое меньшинство бесконечно, предупредил бывший Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

Более 730 000 рохинджа бежали из Мьянмы в соседний Бангладеш после репрессий в 2017 году, которые, по словам следователей ООН, имели «намерение геноцида» и включали в себя массовые убийства, групповые изнасилования и поджоги.

«Для Бангладеш невозможно долгое время принимать такое большое количество рохинджа», - цитирует Муна официальное информационное агентство «Сангбад Сангста» во время посещения им временного лагеря рохинджа в южном районе Кокс-Базар в среду.

Мун также раскритиковал Мьянму за нежелание разрешать членам преследуемой общины возвращаться в свою страну.

Согласно сообщению Агентства международного развития Онтарио, с 25 августа 2017 года около 24 000 мусульман-рохинджа были убиты силовиками Мьянмы.

В докладе под названием «Принудительная миграция рохинджа: невыразимый опыт» сообщается, что более 34 000 рохинджа были также брошены в огонь, а более 114 000 человек были избиты.

Приблизительно 18 000 женщин и девочек рохинджа были изнасилованы армией и полицией Мьянмы, более 115 000 домов рохинджа были сожжены, а 113 000 других были разграблены, добавляют исследователи.

Правительство Мьянмы опровергает обвинения в преследовании рохинджа и говорит, что ее военная кампания в северном штате Ракхайн была ответом на нападения мятежников.

Указывая на окончательное урегулирование кризиса, Мун заявил, что безопасная и достойная репатриация перемещенных лиц является обязательным условием для гармоничного урегулирования кризиса.

«Правительство Мьянмы должно сделать гораздо больше, чтобы рохинджа могли вернуться на родину, не опасаясь преследований», - сказал Мун.

Это не первый раз, когда встает вопрос о способности Бангладеш принимать больше беженцев.

В марте министр иностранных дел Бангладеш Шахидуль Хак заявил Совету Безопасности ООН, что его страна "больше не сможет принимать людей из Мьянмы".

Бангладеш и Мьянма подписали соглашение о репатриации в ноябре 2017 года, оговорив двухлетний срок для возвращения беженцев в Мьянму.

Репатриация была отложена из-за глобальных опасений по поводу безопасности рохинджа в их родной стране.