Чечня — самый свободный от наркотиков регион России

Специалисты организации «Трезвая Россия» подготовили и направили в правительство, Совет федерации и администрации субъектов новый ежегодный «Антинаркотический рейтинг регионов» на основе данных за 2018 год. Об этом сообщает издание «Известия».

Согласно рейтингу, в тройку максимально свободных от наркотиков вошли Ненецкий автономный округ (НАО), Архангельская область и Чеченская Республика. Хотя еще год назад НАО был на 14-й позиции, а Чечня — на четвертой. Архангельская область переместилась с первого места на второе.

Три последних строчки рейтинга заняли Московская и Челябинская области, а также Хакасия. Среди проблемных регионов остаются Сахалинская область, Еврейская автономная область, Приморский край и Мордовия

При этом значительно ухудшилась ситуация в Северной Осетии, которая потеряла 27 пунктов в антинаркотическом рейтинге, заняв 60-е место.

В качестве критериев оценки составители рейтинга использовали официальную статистику Росстата, Минздрава, МВД. В том числе –– число умерших от отравления наркотическими и психотропными веществами.

Цель рейтинга, как сказано в документе, — выразить общественный запрос на необходимость качественных реформ в антинаркотической деятельности государства. А также предложить правительству, Совету Федерации разработать и внедрить новую комплексную систему защиты здоровья граждан от наркоугрозы.

В целом, число наркоманов ежегодно увеличивается, а сами вещества становятся дешевле и доступнее, отметил руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев. Это свидетельствует о том, что действующая стратегия устарела, а методик первичной профилактики критически мало.

Стоит отметить, что Ненецкий автономный округ, с которым делит первое место Чечня, входит также в пятерку самых пьющих регионов России по данным на 2018 год. Так что трезвым регионом его назвать все равно нельзя, и здесь безусловный лидер — Чечня.

Данные «Трезвой России» практически совпадают с официальными данными, которые также отмечают ситуацию в Чечне (а также в НАО и Архангельской области) как благополучную. Правда, в отличие от «Трезвой России» официальная статистика утверждает, что наркомания как явление сокращается.