"Греческий исламист" привел в ярость "друзей шайтана"

В Турции продолжается скандал, связанный с выступление известного британского проповедника и исследователя Хамзы Тзортзиса, который пять лет назад публично назвал основателя Турецкой Республики Мустафу Кемаля Ататюрка «другом шайтана».

Хамза Андреса Тзортзис это британец греческого происхождения, принявший Ислам в 2002 году, и известный своими лекциями на тему Ислама, а также многочисленными публикациями. В самой Турции недавно вышел турецкий перевод его книги The Divine Reality: God, Islam & the Mirage of Atheism (Божественная реальность: Бог, Ислам и мираж атеизма). Выступить в университете его пригласило Исламское исследовательское общество Босфорского университета.

Два дня назад в турецких соцсетях появилось видео пятилетней давности, на котором Хамза Тзортзис выступает с лекцией в самом престижном университете Турции - Босфорском университете в Стамбуле.

«Помните, была большая кампания — я не буду упоминать имен — стремившаяся уничтожить Ислам в этой стране. Именно так. Если вы читаете собственную историю, этот человек и другие, хотели уничтожить Ислам в вашей стране. И не важно, как много фотографий этого человека у вас в стране, это не имеет значения. Хакк (Истина) это Хакк! В итоге была кампанию по уничтожению Дина — снятие хиджаба, запрет азана, отмена арабского алфавита, уничтожение исламского образования. Это друзья Аллаха или друзья шайтана? Решайте сами, я не буду давать вам ответ».

На видео слышны бурные аплодисменты присутствующих турецких студентов и выкрики «Это друзья шайтана!».

Вот это выступление вызвало бурную реакцию турецких секулярных кемалистов. Все же такого рода критику в адрес Мустафы Кемаля (его имя, справедливости ради, так и не прозвучало) не позволяют себе даже абсолютное большинство турецких исламистов. Тот факт, что такая речь прозвучала в стенах Босфорского университета возмутил кемалистов особенно, ведь именно это университет воспитал несколько поколений вестернизированной секулярной элиты, начиная с османских времен.

Особую остроту ситуации придает тот факт, что Тзортзис — грек по происхождению. Некоторые турецкие кемалисткие ресурсы прямо называют его «греческим исламистом». Для кемалистов это лишний пример того, как греки и британцы и исламисты (все те, против кого сражался Мустафа Кемаль) сошлись в одном лице Хамзы Тзортзиса, и позволяют себе оскорблять "отца турок".

Между тем выяснилось (хотя никогда и не было секретом), что это не единственное выступление Тзортзиса в Стамбуле, а в 2017 году он даже выступал перед молодежной организацией TÜGVA , патроном которой является Билял Эрдоган, сын турецкого президента.

Реакция в соцсетях растет как снежный ком. Турецкие кемалисты потрясают кулаками и сыпят проклятиями в адрес «греческого исламиста», устроив настоящую ататюркистскую вакханалию на странице Тзортзиса в Facebook.

Дошло до того, что Босфорский университет обвиняется в «измене». Стамбульская коллегия адвокатов обратилась в главную прокуратуру Стамбула с просьбой начать расследование по обвинению в публичном оскорблении памяти Ататюрка в Стамбуле.

Более того, стало известно, что Timas Publication Group, издавшая книгу Тзортзиса, отказалась от дальнейшей публикации в связи со скандалом.

Не столь громкие голоса здравого смысла напоминают, что в Исламе люди, которых нельзя критиковать умерли 15 столетий назад. Все кто жил после, включая правителей, могут быть раскритикованы, особенно если есть за что с точки зрения Ислама. Ну а если секуляристы предпочитают плевать на эту точку зрения, то тем более, в чем их претензия? - «греческий исламист» просто назвал вещи своими именами.