Позорище в Пензе - имамов на 2-летний контракт, мечети Асияту Уразаеву...

Шайтаны не оставляют в покое пензенских мусульман...

23 марта 2019 года председатель мусульманской организации Соборной мечети Пензы Джафяр Куряев, его братья и другие приспешники, прячась от мусульман за спинами сотрудников Пензенского ОМОНа, провели в одном из помещений Дома молодежи Пензы так называемое "внеочередное собрание организации".

При 48 именах в списке организации на собрание пришли 28 человек. По уставу собрание можно проводить при явке 50% списочного состава.

Для принятия решений исключительной компетенции необходимо 2/3 голосов от числа присутствующих.

Основное решение - выйти из состав Совета муфтиев России (СМР, Москва, Равиль Гайнутдин) и войти в ЦДУМ Пензенской области (Асият Уразаев, которого многие мусульмане называют нехорошими словами, например, бывший имам Пензенской мечети Абдурауф Забиров назвал его "предателем уммы").

21 голосом "за", 5 голосами "против", при двух воздержавшихся. 2/3 от 28 - это 19 голосов. Формально решение о выходе из СМР принято.

Также была принята беспрецедентная поправка в устав организации - Джафяр Куряев теперь желает нанимать имамов к себе на работу с двухлетним контрактом. О таком обращении с имамами до сих пор слышать не приходилось. Имам - наемный работник председателя местной мусульманской организации? Астагафируллаһ...

Теперь предстоит оспаривание этого решения и признание его нелегитимности, так как несколько мусульман, входящих в список, не были извещены о том, что будет такое собрание. Из тех 20, кто не явился, некоторые получили смски, некоторые не получили ничего. Одного из противников разжигания конфликта, имама Рафика Шабанова, 23 марта известили звонком, зная, что он находится в Сочи, и никак не сможет прилететь в Пензу к 5 часам вечера.

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Почему же Джафяр Куряев решил провести такое полутайное собрание не в мечети, а в Доме молодежи, месте, где люди развлекаются?

Видимо, он понял, что в мечети ему не дадут провести такое собрание о выходе из Совета муфтиев. Ровно три месяца назад, 23.12.208, он уже пытался провести такое собрание. Это закончилось для него плачевно. Об этом и о мотивах таких действий Джафяра Куряева с приспешниками можно прочитать в публикации "Глумление над пензенскими мусульманами - доколе?"

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В тот же день вечером, 23 марта, после этого позорного собрания, в мечети были прочитаны и вечерняя молитва магриб, и ночная молитва иша, на которых не было ни одного из тех, кто принимал дикое решение о выходе из Совета муфтиев. Знают кошки, чье мясо съели.

После ночной молитвы муфтий Ислям Дашкин, имамы Юсеф Бибарсов и Юсеф Куряев рассказали прихожанам о том, что сотворил Джафяр Куряев со своей группой.

Позже состоялось неформальное собрание свыше 20 имамов ДУМ ПО, относящегося к Совету муфтиев России, а также примерно 20 активистов. Среди других предложений по преодолению этого кризиса обсуждалась голодовка в знак протеста, которую собираются вести несколько имамов.

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Джафяр в прошлые годы обычно не проводил собрания своей махалли. Он просто составлял протокол, не собирая участников мусульманской организации по имеющемуся списку. Автор этих строк лично делал устав, протоколы и список участников данной махалли для перерегистрации организации в 2013 году. Если в других махаллях при этом собрания проходили, то Джафяр заявил, что ему это не нужно, так как у него по списку всегда есть подавляющее большинство.

При этом Джафяр категорически отказался входить в состав ДУМ ПО, пояснив, что если он так сделает, у него могут быть серьезные неприятности. По его словам, якобы с ним говорили сотрудники спецслужб и предупредили его, чтобы ни в коем случае не входил в состав нового ДУМ ПО во главе с муфтием Дашкиным. Джафяр тогда сказал, что надо подождать, все успокоится и он со своей махаллей войдет в ДУМ ПО. Соврал, однако...

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Но такой серьезный шаг, как выход махалли "Соборная мечеть г.Пензы" из Совета муфтиев России и ее переход в крошечный марионеточный муфтият Асията Уразаева, никак нельзя было оформить обычным подложным протоколом. Чревато...

23 декабря 2019 года собрание в мечети закончилось провалом для Джафяра. Те прихожане мечети, кого многие годы Джафяр не допускает в состав организации, возмутились наглостью тех, кто хотел передать мечеть посторонним людям.

Те уголовники, кто тогда стоял рядом с Джафяром, быстро поняли, что прихожане превосходят их и в численности, и в силе. Джафяр тогда объявил, что собрание на этом закончено, а он пожалуется губернатору и в другие инстанции.

В итоге Джафяр с братом Рифатом и муфтием Уразаевым поехали в Москву – объясняться с муфтием Равилем Гайнутдином. Там договорились не менять статус мечети.

Однако, как видно, Джафяр опять соврал Равилю Гайнутдину, как и в 2013 году, когда обещал перейти из прямого подчинения Совету муфтиев в состав ДУМ ПО.

14 марта Гайнутдин созвал стороны конфликта - Дашкина, Куряева, Уразаева - к себе в Москву, чтобы те подписали соглашение о сотрудничестве. Из Пензы в Москву приехали муфтий Ислям Дашкин, его заместитель Рафик Шабанов, депутат городской думы г. Пенза, председатель региональной татарской автономии Пензенской области, руководитель благотворительного Фонда "Сияние" Жиганша Туктаров, имам-мухтасиб Рифат Абузяров, предприниматель и мусульманский благотворитель Ринат Абузяров.

Однако Джафяр Куряев, будучи в Москве, на встречу не пришел, заявив, что у него важные дела в Москве. Потом в Пензе в мечети он сказал, что якобы встречался с муфтием Гайнутдином, но отдельно.

Асият Уразаев позвонил и сказал, что не может приехать, так как ему надо посоветоваться со своими аксакалами и без их разрешения он не может подписывать соглашение. Какие у него "аксакалы", пензенские мусульмане знают хорошо. Это как раз те, кто организовал ОМОН для охраны собрания Джафяра Куряева...

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И вот внезапно, 23 марта, во время полуденного намаза в мечети Джафяр Куряев сделал объявление, что в пять часов вечера состоится внеочередное собрание по адресу: Пенза, ул.Кирова, 51, Дом молодежи.

Говорят, при этом он дрожал всем телом, как будто у него озноб.

К 5 часам вечера к Дому молодежи подошли и подъехали сотни прихожан мечети, а также около 20 имамов из других мечетей, чтобы присутствовать на собрании, пусть даже без права голоса. На улице был автобус ОМОНа и несколько полицейских машин.

Однако на входе, у рамки металлоискателя, силовиков не было. Стояли сам Джафяр, его брат Рифат, их защитники Наиль Пятаев и какой-то недавно отбывший срок, а также еще помельче молодые люди. В основном орал Наиль, несвязно, но много. Толкал людей в грудь, пытаясь спровоцировать драку.

Но мусульман было так много, что в итоге они вошли в вестибюль - кто-то перепрыгнул через алюминиевый барьер, а остальные прошли, когда барьер все же сломался. Никто не знал, куда идти. Потом заметили, что Джафяр с приспешниками стоят у двери в коридор правого крыла и Джафяр вызывает подмогу в погонах. Сначала прибежали двое в касках, а потом еще и еще. Омоновцы плотно встали в два ряда.

В итоге никто из пензенских мусульман не смог пройти в комнату, где чуть позже состоялось "собрание", где гости все же были - представитель Управления Минюста по Пензенской области Владимир Айкашев, "муфтий" Асият Уразаев, а также еще несколько людей, которые никогда не бывают в мечети.

Из тех, кто голосовал, также были люди, которых никогда не видели в мечети.

Положение Джафяра Куряева весьма плачевно, с точки зрения ислама. Сейчас на его стороне лишь ближайшие родственники и их подчиненные по работе, которые в списке организации, а также уголовники и силовики. Он с ними противостоит многотысячной пензенской умме.

В практике российского ислама принято, что председатели местных мусульманских организаций, если они одновременно не имамы, выполняют лишь хозяйственные функции. Все дела религии - это прерогатива имамов. Имамы - это те люди, за которыми стоят все мусульмане данной мечети, включая председателей.

Вряд ли в России есть еще один такой председатель, который, как Джафяр Куряев, откровенно третирует имамов своих мечетей и пренебрегает мнением прихожан мечети. То, что творит Джафяр, совершенно не вписывается в рамки поведения мусульманина и никак не согласуется с шариатом. Может, именно в этом его ценность для пензенских чиновников?

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Один Аллаһ знает, чем все закончится, но надо добавить, что переход Соборной мечети Пензы в руки Асията Уразаева, в окружении которого люди с уголовным прошлым (один из них освободился совсем недавно), а в одной из его мечетей успешно и качественно печатали фальшивые деньги, влечет за собой еще и проблему достраивающейся новой Соборной мечети. Ведь официально застройщиком является как раз местная мусульманская организация старой Соборной мечети.

То есть, пензенские чиновники сделали ставку на захват обеих мечетей Пензы в руки Асията Уразаева, авторитет которого для пензенских мусульман ниже плинтуса.

Так у нас на глазах, дерзко и нагло, при поддержке и подстрекательстве со стороны пензенских чиновников и силовиков, идет эскалация многолетнего конфликта Джафяра Куряева с мусульманами. Явно видно желание переформатировать относительно мирный длящийся конфликт в потенциальную горячую точку города Пензы, с весьма вероятным применением физического насилия - в результате передачи таким сомнительным людям из муфтията Асията Уразаева...