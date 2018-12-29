Глумление над пензенскими мусульманами - доколе?

Возможно, декабрь 2018 года стал переломным в затянувшемся противостоянии искренних пензенских мусульман и тех, кто борется против них.

Джафяр Куряев, председатель махалли "Соборная мечеть г.Пензы", долгие годы унижавший местных имамов и активных мусульман, наконец-то встретил жесткий отпор. Это произошло на собрании 23 декабря, которое было в итоге сорвано.

Джафяр привык проводить собрания своей махалли понарошку, чаще всего просто составляя протокол и не собирая участников мусульманской организации по имеющемуся списку. Например, так была проведена перерегистрация организации в 2013 году.

Непонятно, на что он рассчитывал, что решил после ряда скандалов в мечети провести собрание с повесткой дня о выходе махалли "Соборная мечеть г.Пензы" из Совета муфтиев России и переходе в крошечный марионеточный муфтият Асията Уразаева. На такой дерзкий вызов пензенские мусульмане ответили тем, что не стали помалкивать, как это происходило раньше, а пришли с целью не допустить такого неслыханного позора.

И не допустили - после выступлений самого Джафяра, имамов Рафика Шабанова и Юсефа Куряева, а также представителя Совета муфтиев России Рушана Аббясова, среди присутствующих возник шум, начались перепалки между сторонниками Джафяра и его противниками. Дело дошло до толкания друг друга – хорошо, что эти стычки не переросли в массовую драку. Джафяр понял, что проиграл – увидел, что противники превосходят его сторонников и числом, и силой – и объявил, что собрание на этом закончено, а он пожалуется губернатору и кому-то еще.

В итоге Джафяр с братом Рифатом и муфтием Уразаевым поехали в Москву – объясняться с муфтием Равилем Гайнутдином. Там вроде бы договорились пока не менять статус мечети. Если только Джафяр втихаря не состряпает нужный протокол и не переведет свою организацию к Уразаеву.

Джафяр Куряев - заноза в пензенской умме

Попытка искренних мусульман в 2016 году снять его и заменить другим человеком оказалась безуспешной - нашлись два или три участника махалли из списка, которые по указке Джафяра написали заявления о том, что их не известили о проведении собрания надлежащим образом. Для властей этого оказалось достаточным, чтобы отменить регистрацию нового председателя и оставить Куряева на месте.

Тут необходимо пояснить, что Джафяр Куряев в течение уже 16 лет не уступает никому руководство пензенской мечетью. При этом он не признает ни исламский порядок деятельности мечети, ни основанный на российском законодательстве.

Тем, кто говорит ему, что в мечети должны распоряжаться имамы, он отвечает, что тут он «амир» и все должны подчиняться ему. И приводит хадис «Подчиняйтесь и проявляйте послушание вашему правителю, даже если им будет раб эфиоп, голова которого подобна черной изюмине».

Тем, кто говорит, что надо реально проводить собрания, а не на бумаге, а также принимать в участники организации активных мусульман, которые ходят в мечеть уже по многу лет, он отвечает - "А ты что, хочешь служить тагуту? К тагуту прибегаешь за помощью и не просишь у Аллаха?"

Джафяр начитанный человек - прочитал немало исламоведческих книг и брошюр. При его дерзости и самоуверенности он годами затыкал рот имамам мечети (их три), заговаривал зубы пожилым мусульманам, настраивая их против имамов и против муфтия Исляма Дашкина.

К тому же в списочном составе мусульманской организации большинство составляют его родственники - родные, двоюродные и троюродные братья, племянники, подчиненные его брата.

Джафяр уже много лет не допускает принятия в список участников махалли новых людей. Мало того, он даже смог каким-то образом исключить известных пензенцев Бакира Акжигитова и Али Кудюшева из числа учредителей данной мусульманской организации, что вообще в принципе невозможно, если только не подделать учредительные документы.

Почему же такой активный, энергичный, весьма состоятельный человек, как Джафяр Куряев, так упорно держится за эту мечеть 19 века, доставшуюся пензенским мусульманам как вакуф от семьи Тенишевых? Что заставляет идти его на многочисленные и опасные конфликты с мусульманами?

Понятно, если бы он был искренним мусульманином, если бы он боялся гнева Аллаха, он не стал бы многие годы издеваться на имамами своей мечети и другими знатоками ислама.

Деньги и что-то еще...

Извечный вопрос Cui prodest – кому выгодно? Увы, как и в большинстве конфликтов в мире, здесь главную роль играют деньги. Казалось бы, ну какие деньги могут быть, если ты руководишь мечетью?

Да, если мечеть обычная, должность председателя махалли вовсе не хлебная. Но если мечеть находится в историческом центре крупного города, а при мечети есть немалая территория, большая часть которой занята под вещевой рынок, тогда становится понятно, откуда деньги. От тех продавцов, кто арендует место на рынке.

Несколько лет тому назад руководство Духовного управления мусульман Пензенской области обратилось к властям с просьбой о финансовой помощи. Один из высокопоставленных чиновников в личной встрече ответил им, что у пензенских мусульман вполне достаточно своих денег, ведь, по их сведениям, каждый месяц с рынка при мечети поступает свыше двух миллионов рублей. Риторический вопрос - где эти деньги, Джафяр?

Но рынок при Пензенской мечети был закрыт – казалось бы, зачем теперь Джафяру нужна мечеть? Однако, оказывается, что эта же махалля под руководством Джафяра Куряева является застройщиком новой Соборной мечети. А там тоже идут немалые деньги – десятки и десятки миллионов рублей пожертвований. Деньги идут как от пенсионеров - по сто-двести рублей, так и от предпринимателей - по несколько миллионов.

Джафяр получает деньги, но не отчитывается ни перед кем – от кого поступили деньги, на что израсходованы. Состоятельные люди из пензенских мусульман дают деньги на строительство, но они говорят, что давали бы намного больше, если бы была обеспечена прозрачность в финансировании строительства новой мечети.

Что будет дальше? В чем был смысл этой попытки перехода в муфтият Уразаева? В финансовом смысле Джафяр, пожалуй, потерял бы значительную часть поступлений на строительство новой мечети. Ведь Асият Уразаев - это весьма одиозная личность среди пензенских мусульман.

Тогда в чем дело? Почему Джафяр заранее объявил такую дерзкую, вызывающую повестку собрания? Если он на самом деле не хотел этого перехода, но кто-то заставляет его это делать, тогда понятно, почему был такой вызов - и мусульманам Пензы, и муфтию Равилю Гайнутдину.