Демографический популизм Равиля Гайнутдина

Равиль Гайнутдин в эти дни попал на первые полосы российских и не только СМИ после его заявления о том, что уже через 15 лет доля мусульман в населении России составит порядка 30%.

По меркам современного информационного общества можно констатировать: хайп удался. Ну, а что по существу этого заявления?

Осуществив элементарные действия сложения-вычитания-умножения, его проанализировал известный журналист и общественный деятель Максим Шевченко, один из немногих публичных российских деятелей, периодически выступающих в защиту мусульман. И добавить к его выводам особо нечего - это действительно элементарная ариметика.

Но куда интереснее вопрос о политическом смысле и последствиях таких высказываний, но не в российском обществе в целом, как его поставил Шевченко, а для самих мусульман.

Равиль Гайнутдин решил использовать демографический козырь для того, чтобы в очередной раз заявить о нехватке мечетей для мусульман Москвы и необходимости их строительства. В очередной раз, так как, начиная со своего невыполненного обещания построить в Москве мечети в каждом районе, он это делает уже лет 15. Перефразируя известную фразу, можно бесконечно смотреть на три вещи: как горит огонь, течет вода и как Равиль Гайнутдин заявляет о необходимости строительства в Москве новых мечетей.

Причем, в случае с Москвой демографический козырь играет против Равиля Гайнутдина. Почему? Потому что, в Москве наступления этого светлого демографического мусульманского будущего, предрекаемого им для России, можно не ждать - оно фактически уже наступило. По официальным данным, на большие праздники соответствующих конфессий в мечетях собирается больше людей, чем в православных церквях. А если сложить цифры всех постоянно или временно живущих в Москве, которых механически, по этническому принципу, можно записать в мусульмане, то их уже сейчас может получиться не многим меньше 30%.

А теперь вопрос - как наличием в будущем этого ресурса, которым он потрясает перед россиянами, воспользовался, например, для решения вопроса с теми же мечетями, уже имеющий его в Москве Равиль Гайнутдин? Увы, никак. Так же, как он, претендуя быть лидером российских мусульман, никак не воспользовался их демографическим и прочим потенциалом в борьбе за их притязания, которые он периодически озвучивал.

Из знаменитого хадиса мы знаем, что будут времена, когда мусульман будет много, но с ними никто не будет считаться, потому что они будут подобны морской пене, взбиваемой волнами. Примеров такого отношения в мире немало - например, в Индии живет под 165 миллионов мусульман, причем, с 2001 года их численность возросла на 36%. Казалось бы, по логике Равиля Гайнутдина, должно было возрасти и их политическое влияние, но все обстоит ровно наоборот - к власти пришли (в том числе, и на лозунгах борьбы с "исламской угрозой") индуские шовинисты, которые превратили мусульман в парий. Кстати, Равиль Гайнутдин не думает, что своими заявлениями он как раз подыгрывает их православным коллегам вроде Всеволода Чаплина и Дмитрия Смирнова, лукаво использующих их для мобилизации православных на отпор "исламской угрозе"?

Горькая правда для Равиля Гайнутдина, да и всех мусульман России заключается в том, что главная наша проблема заключается не в недостаточном количестве. Мусульман в России и сейчас по отношению ко всему населению страны примерно 15%, то есть, столько же, сколько в Индии. Но в отличие от последней, где мусульмане после раздела Большой Индии на Индию и Пакистан оказались рассеянными по стране, составляя большинство лишь в оккупированном Кашмире, мусульманская часть которого связывает себя с Пакистаном, в России мусульмане являются титульным населением целого ряда республик. Чечня, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Татарстан, Башкортостан - это только республики, где мусульмане составляют абсолютное или относительное большинство. Помимо них есть территории с их значительным и исторически укорененным присутствием, от Республики Адыгеи и юридически принадлежащего Украине Крыма, чье фактическое присоединение к России Равиль Гайнутдин горячо одобрил, до ряда областей, краев и автономных округов Сибири - бывшего Сибирского ханства или татарских и башкирских районов Урала.

Количества мусульман и имеющихся у них территорий, таким образом, уже сейчас было бы достаточно, чтобы с ними приходилось считаться в России. Мешают этому две взаимосвязанные причины: первая - это качество самих мусульман, которое позволяет не принимать их в расчет, не считаться с ними и вытирать о них ноги, а вторая - что Россия не является тем правовым, демократическим, федеративным государством, которым она провозглашена в конституции РФ.

Но каков же вклад в оба этих фактора Совета Муфтиев России и лично Равиля Гайнутдина? Что он сделал, чтобы реально мобилизовать мусульман для борьбы за свои позиции, когда для этого еще были возможности - и в стране, и лично у него и его СМР?

В таких странах, как Великобритания, где мусульмане, между прочим, являются иммигрантами, а не соучредителями федеративного государства, они тысячами выходят на демонстрации в защиту прав своих единоверцев в стране и мире - как сами, так и в союзе с британскими политическими силами. Они влияют на политические процессы в стране, формируют свою повестку, в результате чего мэром столицы является человек, открыто идентифицирующий себя как мусульманин, и представители мусульман есть в обеих палатах парламента, среди других мэров и т.д.

Как видно, для всего этого необязательно иметь 30% населения страны - мусульман в Великобритании всего 5%. Но политическое и гражданское качество этих мусульман таково, что с ними считаются больше, чем с мусульманами Индии или России, где их около 15%, и чем будут считаться с последними, даже если их будет 30% при нынешнем характере их и ее.

В заключение стоит отметить, что мы последние, кто будет отрицать значение демографического фактора. Он чрезвычайно важен и то, что в целом в этом смысле время действительно работает на мусульман (хоть и не так стремительно и радикально, как это описал Равиль-хазрат), это замечательно и вселяет надежду на то, что это количество когда-нибудь перейдет и в качество, и вместе они станут внушительным фактором, который достойно даст о себе знать.

Однако демография - это возможность, а не гарантия. Более того, в отдельных случаях она может быть и фактором риска как вызов, потому что, если количество мусульман будет расти и с их стороны будут звучать такие заявления, но это не будет подкреплено адекватным участием в политических процессах страны, призванным защитить их позиции, это может закончиться весьма плачевно. В этой связи вспоминается анекдот про то, как в Германии турецкие подростки задирали в трамвае немецкую старушку, заявляя ей, что там уже 4 миллиона турок, а та с улыбкой напомнила им, что до войны в Европе жило 6 миллионов евреев...

Шутки-шутками, а история знает множество примеров стремительного исчезновения многочисленных групп населения тех или иных стран в ходе политических катаклизмов. Как знает и обратные примеры, когда не столь многочисленные, но хорошо организованные и мобилизованные группы, в переломные моменты резко увеличивали свое политическое влияние. Вот о чем стоит задуматься Равилю Гайнутдину и тем мусульманам, которые с радостью подхватили его демографическо-популистское заявление.