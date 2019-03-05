Максим Шевченко о заявлении Равиля Гайнутдина

Шейх Равиль Гайнуддин заявил, что через 15 лет в России будет 30 % мусульман.

И сослался на неких компетентных экспертов.

Проанализируем это странное заявление и подумаем, зачем оно было сделано и к каким последствиям может привести.

Сегодня количество мусульман в России определяешься простым суммированиям численности коренных мусульманских народов по последней переписи 2010 года... добавим к ней чуть-чуть... численность изменилась за 9 лет не сильно...

Мусульманские народы, постоянно исторически проживающие на территории РФ, - это (по убывающей численности, дающейся мной приблизительно):

Татары (~6.5 млн.), башкиры (~1.5 млн), чеченцы (~1.46 млн.), аварцы (~0.92 млн.), кабардинцы-черкесы-адыги (~0.72 млн.), казахи (~0.65 млн.), азербайджанцы (~ 0.65 млн.), даргинцы (~0.6 млн.), кумыки (~ 0.5), лезгины (~0.48 млн.), ингуши (~0.45 млн), лакцы (~0.31), крымские татары(~ 0.24 млн.), карачаевцы (~0.22 млн.), балкарцы (~0.13 млн.), ногайцы (~0.1 млн.), табасаранцы(~0.147 млн.) и малые мусульманские народы Дагестана (~0.2).

Их численность несложно прикинуть. Это примерно 15.3 млн. человек.

Кроме них на территории РФ мусульмане - неграждане. Это выходцы из Средней Азии и Азербайджана (не граждане РФ) по данным МВД: узбеки (2.3 млн) , таджики (1.1 млн), киргизы (0.54 млн), азербайджанцы (~ 0.64).

Это примерно 4.58 млн. человек.

Со всеми допущениями это в сумме примерно 21 млн. человек. Все. Других мусульман у нас нет.

Далеко не все из них ведут исламский образ жизни, но условно запишем их всех в «мусульмане по рождению».

Население РФ составляет ~ 146 млн. человек.

Несложно подсчитать, что сегодня мусульмане (граждане и неграждане) составляют примерно 14.3 % от населения РФ.

30 % от современного населения это 45 млн. человек.

То есть за 15 лет мусульмане, по мнению Равиля Гайнуддина должны увеличить свою относительную численность в два с лишним раза!

Этого можно достигнуть при следующих условиях:

- восстановление СССР и включение среднеазиатских государств в новое образование (в СССР доля мусульман и была примерно 30%);

- дикий рост рождаемости мусульман - мусульманки (всех возрастов от младенцев до старух) рожают все 15 лет как стахановки и практически никто не умирает - при абсолютной нерождаемости детей у других народов;

- резкое уменьшение численности немусульманского населения;

- вторжение многомиллионных толп мусульман на территорию РФ;

- массовое принятие ислама неисламским населением;

- сокращение территории РФ до размеров Бирюлево.

Дальше фантазируйте сами.

На мой взгляд, все эти сценарии маловероятны.

Но сказано эффектно.

А вот воспользуются словами шейха исламофобы, националисты и фашисты всех мастей.

Сегодня подлинные хозяева страны (транснациональный капитал) готовят распад «проекта Эрефия» через формирование искусственного русского национализма (как накануне распада СССР), разжигания ненависти между народами, натравливания русских и мусульман друг на друга (как во время чеченской войны).

Зачем Равилю Гайнуддину вольно или невольно участвовать в запугивании русского населения «мусульманской угрозой»?

Уверен, что шейха ввели в заблуждение эти загадочные «эксперты».

В любом случае, при сохранении РФ в нынешних границах, современных тенденциях рождаемости у некоторых исламских народов и даже сохранения негативной динамики увеличения численности русского народа, процентное соотношение мусульман через 15 лет вряд ли будет больше 15 процентов от общего числа граждан РФ. То есть, примерно таким же, как и сейчас.

Когда ты являешься общепризнанным авторитетным представителем религиозного меньшинства и заявляешь что-то с высокой трибуны - неплохо бы подумать о последствиях своих слов.