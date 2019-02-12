Арабская геронтократия: Бутефлика, Сиси и другие

Больной президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в воскресенье объявил о своем намерении баллотироваться на пятый срок на президентских выборах, назначенных на апрель.

Напомним, что 81-летний президент, который находится у власти с 1999 года, перенес инсульт в 2013 году. В последние годы его редко видели на публике.

«В ответ на все просьбы и призывы ... Сегодня я объявляю свою кандидатуру на президентские выборы», - сказал Бутефлика.

В субботу правящий Фронт национального освобождения Алжира (FLN) выставил Бутефлику в качестве своего кандидата на голосовании 18 апреля.

Это при том, что в последние годы оппозиция регулярно поднимала вопросы о пригодности Бутефлики.

Сам Бутефлика признает, что со здоровьем у него не важно, но настаивает, что он все еще может продолжать управлять делами страны.

«Конечно, я уже не так силен физически, как был раньше. Я не скрывал этого ни одного дня от нашего народа. Однако твердая воля к служению моей стране никогда не покидала меня и позволит мне преодолевать трудности, связанные с болезнью» - сказал он.

Бутефлика также пообещал, что в случае переизбрания он проведет политические, экономические и социальные реформы.

«Если вы дадите мне честь вашего драгоценного доверия в апреле следующего года, я приглашаю в течение этого года все силы народа провести национальный симпозиум, который будет посвящен достижению консенсуса по реформам», - сказал он, обращаясь к алжирцам.

Он добавил, что предусмотренный форум может предложить конституционные изменения, но он не сообщил подробностей о том, что это может быть.

Главными претендентами Бутефлики являются бывший премьер-министр Али Бенфлис, занявший второе место на выборах 2014 года; влиятельный генерал в отставке Али Гедири; и лидер умеренной исламистской партии Абдерразак Макри.

Тем временем в Египте парламентский комитет утвердил ряд поправок к конституции страны, одна из которых может позволить нынешнему президенту Абдель-Фаттаху ас-Сиси оставаться у власти до 2034 года.

Неделю назад две трети членов парламента проголосовали за предложение, поданное 155 законодателями спикеру парламента, о внесении поправок в ряд конституционных статей, сообщила египетская газета Mada Masr.

Наиболее существенной поправкой станет статья 140 Конституции, которая продлит срок президентского срока Сиси с четырех до шести лет.

Предложенные изменения также включают переходное положение, которое будет сбрасывать сроки, потенциально позволяя Сиси оставаться у власти до 2034 года.

По сути, это изменение позволит Сиси оставаться у власти в течение еще двух шестилетних сроков после 2022 года, когда его второй мандат на посту президента истекает.

«Это конституция, созданная для фараона», - говорит Мухаммад Зари из Каирского института исследований в области прав человека. «Она дает много полномочий без ответственности».

Итак, у власти в Алжире сейчас находится 81-летний пожилой и больной президент, который собирается выдвигаться на пятый срок. В Египте президенту Сиси 64 года, но предложенные изменения позволят ему оставаться у власти до 80 лет. Президенту Туниса — 92 года. Президенту Палестины — 82 года. Президенту Судана — 75 лет. Президенту Ливана — 86 лет. Можно вспомнить и Саудовскую монархию, где продолжает править череда сыновей основателя страны, а королю Салману 83 года, но так как реальные властные полномочия находятся в руках его сына Мухаммада бин Салмана, ее скорее можно считать исключением.

Разумеется, вышесказанное не означает, что более молодые правители обязательно будут лучше нынешних геронтократов. Башару Асаду «всего» 53 года, а президентом он стал в 34 — его отцу Хафезу Асаду пришлось специально для него изменять конституцию, чтобы он мог стать президентом в столь молодом возрасте. Многообещающий и молодой президент Сирии довел свою страну до разрушенного состояния, тогда как тот же дышащий на ладан Бутефлика сумел прекратить гражданскую войну и остаться у власти, несмотря на Арабскую весну.

Но при этом средний возраст в арабском мире — 22 года. Такого колоссального поколенческого разрыва между элитой и абсолютным большинством населения никогда ранее не было в истории Ближнего Востока. А ведь сегодня этот разрыв означает еще и существенную разницу в ценностях и культуре. Что это как не готовая почва для конфликтов?