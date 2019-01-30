ФСБ и МВД: "будем дальше пытать"?

В конце прошлого года, проанализировав содержание трехчасовой встречи Путина с лицензированными Кремлем правозащитниками из Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), мы уверенно заключили, что ни малейших оснований для оптимизма, который демонстрировали многие по ее итогам, она не содержала.

И вот первое подтверждение нашего прогноза - ФСБ и МВД выступили против введения в Уголовный кодекс РФ в качестве отдельной статьи преступления для должностных лиц под названием "Пытки". По мнению силовиков, эта статья является избыточной, так как в УК РФ уже есть соответствующие статьи - пункт «д» части 2 статьи 117 УК (истязание с применением пытки) и пункт «а» части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Возникает риторический вопрос: а к чему волноваться-то, если соответствующие статьи уже есть? Какая в таком случае вообще разница для исполнителей?

А разница, очевидно, была - недаром комитет ООН по пыткам многократно рекомендовал российским властям ввести статью, недвусмысленно криминализирующую именно пытки и дающую рычаги для более эффективной борьбы с ними. На этом же настаивал и СПЧ. Но силовики против. Есть сомнения, чью сторону займет российская власть, которая состоит отнюдь не из правозащитников?

Еще одно предложение правозащитников, против которого резко выступило ФСБ - это создание единой базы данных о задержанных, по которой их близкие, адвокаты и правозащитники могли бы оперативно отслеживать место их пребывания и маршруты перемещения (этапирования). По мнению фсбшников, доступ к такой информации может создать угрозу безопасности страны, особенно, когда речь идет об осужденных за госизмену и шпионаж.

Собственно, происходит как раз то, что и обещал Путин правозащитникам на заседании СПЧ. Ведь на те их предложения, которые он там не отмел сразу и агрессивно, он отвечал в стиле: "надо разобраться", "будем разбираться". Вот они и "разбираются". Кто это будет делать, было очевидно с самого начала..