В Китае приняли закон по "китаизации" Ислама

Китай принял новый закон, который направлен на то, чтобы в течение следующих пяти лет «китаизировать» Ислам. Это был последний по времени шаг Пекина по переписыванию религиозной практики десятков миллионов мусульман страны.

Главная англоязычная газета Китая The Global Times сообщила в субботу, что после встречи с представителями восьми исламских ассоциаций правительственные чиновники «согласились направлять Ислам в соответствии с социализмом и осуществлять меры по китаизации религии».

Газета не предоставила дополнительную информацию или названия ассоциаций, которые согласились с исламофобским указом.

В последние годы Китай начал агрессивную кампанию «китаизации» религиозных групп. В прошлом к этим группам было относительное толерантное отношение, но сейчас их свободы сокращаются при президенте Китая Си Цзиньпине, самом влиятельном лидере Китая со времен Мао Цзэдуна.

Практика Ислама была уже запрещена в некоторых частях Китая, так как молитва, пост, отращивание бороды или ношение хиджаба могут прямо привести к аресту.

По данным ООН, более одного миллиона уйгурских мусульман содержатся в лагерях для интернированных, где их заставляют осуждать религию и давать клятву верности официально атеистической правящей коммунистической партии.

Правозащитные организации обвиняют Китай в проведении кампании этнической чистки. В августе редакция The Washington Post заявила, что мир «не может игнорировать» кампанию против мусульман.

С мечетей в Китае срывают полумесяцы и купола, и, согласно информационному агентству Associated Press, религиозные школы и уроки арабского языка были запрещены, а кроме того детям запрещено участвовать в какой-либо мусульманской деятельности.

Китай отвергает критику, заявляя, что защищает религию и культуру своих меньшинств.

Однако только за последнюю неделю власти в китайской провинции Юньнань, которая граничит с Мьянмой, закрыли три мечети, основанные маргинализованным этническим меньшинством мусульман-хуэй, сообщает газета South China Morning Post.

Теперь у кампании по уничтожению Ислама в Китае есть и официальное правовое обоснование в виде нового закона.