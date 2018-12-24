Башкирскую общественность лишили иллюзий

В Башкортостане общенациональный съезд титульного народа республики - башкир - вчера с трудом сумел состояться с третьей попытки, пройдя в полуподпольных условиях.

Первоначально несколько сотен делегатов, избранных от всех районов Башкортостана, должны были собраться в конгресс-холле «Торатау», однако, в итоге администрация отказала им в использовании согласованного помещения. Делегаты съезда отправились на резервную площадку - в гостиницу «Азимут», однако, ее администрация заявила участникам, что в гостинице неисправна электропроводка. Тогда делегаты отправились в одно из частных домовладений, но в покое их не оставили и там.

Только они открыли заседание, как в здании сработала пожарная сигнализация. Тут же к нему подъехали пожарные машины и полиция. Делегатов попросили покинуть помещение в связи с "форс-мажорными обстоятельствами". Однако дождавшись тушения "пожара" в виде подгоревшего и затоптанного полотенца, торжественно предъявленного одним из пожарных, они продолжили свое мероприятие.

Надо отметить, что его содержание было не столь важно, сколь его фон. Ведь до этого момента многие в республике надеялись, что нынешний временно исполняющий обязанности главы РБ Радий Хабиров, назначенный вместо дискредитировавшего себя главы Рустэма Хамитова, повернется лицом к башкирской национальной общественности. Такой имидж Хабирова подпитывали и его заявления вроде недавнего, когда он, выступая перед чиновниками, подражая Дональду Трампу, призвал "сделать Башкортостан великим снова", а также "догнать и перегнать" соседний Татарстан, далеко ушедший во многих отношениях. Поговаривали, что Хабиров может даже сам приехать на III-й Съезд башкирского народа, чтобы выступить перед его делегатами.

Тем сильнее было разочарование от того явного противодействия, которое оказали уже новые власти в проведении центрального мероприятия башкирской общественности. Некоторые, впрочем, и в этой ситуации стали говорить, что это провокация, устроенная некими загадочными силами, с целью вбить клин в отношения между башкирской общественностью и новым без пяти минут главой республики. В таком духе, в частности, высказался Рамиль Рахматов, журналист издания "Про УФУ". Однако у организаторов мероприятия в лице руководства движения "Башкорт" на этот счет иллюзий, похоже, уже не осталось.

В частности, в размещенном на площадках движения заявлении говорится: "Каждый делегат 3-го Съезда башкир надеялся и верил на деловой разговор в форуме с Врио Главы РБ Хабировым Р.Ф., башкиром по национальной принадлежности, рожденного в Башкортостане, также руководителями министерств и ведомств, куда были направлены официальные приглашения организаторами съезда! Среди делегатов не было и не могло быть ни одного «маргинала», за которых пытаются их выставить «новоявленные регуляторы внутренней политики РБ на уровне политического мышления как у одноклеточных», все они законно избранные делегаты от башкир из районов и городов Республики Башкортостан, которые хотели довести до нового руководителя региона проблемы, волнующие не только башкирский народ, но и искать совместно с ним пути решения тех вопросов, которых считает Врио Главы РБ Хабиров Р.Ф. главными на сегодня для Башкортостана. Разговора не получилось, но мы получили важный для себя урок".

Особо отметим в этой связи упования на отсутствие на съезде "маргиналов", которое было призвано обеспечить диалог "конструктивно настроенной" башкирской общественности с новой властью. Очевидно, что по умолчанию под таковым понимается не приглашенный на съезд радикальный башкирский оппозиционер Айрат Дильмухаметов, считающий бесперспективным отстаивание национальных интересов в формате нынешней декоративной республики и выступающий за создание новой республики, которая выступит инициатором возрождения подлинного федерализма в России. С подобными идеями Дильмухаметов, незадолго до этого вышедший из колонии строгого режима, куда он был в очередной раз посажен за "экстремизм", выступил на предыдущем, II-м Съезде башкирского народа. Это вызвало неудовольствие не только марионеточных республиканских властей, но и той части башкирской общественности, которая очень надеялась на конструктивное сотрудничество с новым ставленником Кремля. В итоге, на этот съезд Дильмухаметова не пригласили, однако, как видно, достичь задачи сотрудничества с новой властью его организаторам это не помогло.

История эта столь же показательна, сколь и предсказуема и типична. И не только потому, что наивно было бы ожидать другого от "почти башкирского националиста" с православной женой и крещенными детьми. Это, конечно, показательно, но достаточно уже того, что Хабиров - это ставленник и креатура путинского режима, на какой-то "конструктивный диалог" с которым в 2018 году могут продолжать надеяться только очень наивные люди, и это еще мягко говоря.

Поэтому,можно только надеяться на то, что для организаторов данного мероприятия эти события станут не просто уроком, как они уже заявили, но уроком выученным. Как и для всех, кто продолжает надеяться на какие-то "изменения к лучшему", "конструктивное сотрудничество" и т.п. при нынешнем режиме.