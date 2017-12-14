Съезд башкирского народа. Выступление Дильмухаметова (видео)

На фоне наступления Кремля на национальные республики и их языки, в столице Башкортостана Уфе прошел второй Съезд башкирского народа, на который собрались представители его национальных организаций.

Башкирские патриоты говорили о необходимости мобилизации нации для отстаивания своих прав и призывали к борьбе за сохранение, а точнее восстановление федерализма на основе растоптанной Кремлем конституции России.

Наиболее ярким, содержательным и адекватным, на наш взгляд, стало выступление недавно освободившегося из колонии Айрата Дильмухаметова, отсидевшего уже свой второй срок за мыслепреступления против духовных скреп русского мира.

Дильмухаметов в отличие от других башкирских патриотов призывает не к сохранению нынешних, изживших себя форм представительства интересов башкирской нации, а констатирует их банкротство и говорит о необходимости учреждения новой башкирской государственности как цели нового политического национального движения, которое необходимо организовать.