Общество

Съезд башкирского народа. Выступление Дильмухаметова (видео)

14 декабря в 12:00 Икрамутдин Хан 1

На фоне наступления Кремля на национальные республики и их языки, в столице Башкортостана Уфе прошел второй Съезд башкирского народа, на который собрались представители его национальных организаций.

Башкирские патриоты говорили о необходимости мобилизации нации для отстаивания своих прав и призывали к борьбе за сохранение, а точнее восстановление федерализма на основе растоптанной Кремлем конституции России. 

Наиболее ярким, содержательным и адекватным, на наш взгляд, стало выступление недавно освободившегося из колонии Айрата Дильмухаметова, отсидевшего уже свой второй срок за мыслепреступления против духовных скреп русского мира.

Дильмухаметов в отличие от других башкирских патриотов призывает не к сохранению нынешних, изживших себя форм представительства интересов башкирской нации, а констатирует их банкротство и говорит о необходимости учреждения новой башкирской государственности как цели нового политического национального движения, которое необходимо организовать. 

Автор: Икрамутдин Хан
Комментарии 1
  • Этот Айрат Дильмухаметов националистом башкирским, часто выступающим против татар и других национальностей. Ничего в его "политике" не связано с Исламом. Национализм запрещен в Исламе. Он называет большевика-националиста называет "духовным отцом". Чуете откуда и куда дует ветер? Не стоит обращать внимания на его сопли и мычания, если мы себя считаем мусульманами.
    (1112)
    14 декабря в 15:09
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