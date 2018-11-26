Султан Омана нарушил закон своей страны, приняв Нетаньяху — активисты BDS

Султан Омана Кабус аль-Саид, возможно, нарушил закон, запрещающий отношения с Израилем, который он сам же издал. Речь идет о неожиданном визите Биньямина Нетаньяху в Маскат в прошлом месяце. Об этом утверждают активисты международной кампании «Бойкот, Отчуждение, Санкции» (BDS), направленной на международный бойкот Израиля, пока не прекращена оккупация Палестины.

«Закон о бойкоте Израиля», который запрещает совершать коммерческие или фискальные сделки и любые другие связи с Израилем либо напрямую, либо через иностранные каналы, был подписан султаном Кабусом в 1972 году, через два года после его прихода к власти в результате поддержанного Британией переворота, свергнувшего его отца султана Саида, в июле 1970 года.

Закон также запретил ввоз каких-либо продуктов или товаров, содержащих детали, произведенные в Израиле.

Наказания за нарушение закона включают тюремное заключение сроком от трех до десяти лет, в том числе период каторжных работ и возможный штраф в размере 5000 оманских риалов (13 000 долларов США).

В 1975 году в министерстве торговли и промышленности было учреждено Управление бойкотирования Израиля, которое отвечало за тщательное изучение коммерческих и финансовых сделок или сделок с участием Израиля.

Ответственность за учреждение была возложена на Генеральную дирекцию таможни в 1977 году, но активисты BDS в Омане сообщают, что закон не был полностью реализован в течение десятилетий с тех пор.

«Начиная с 1977 года официальные записи перестали упоминать Закон о бойкоте Израиля, не отрицая его и не подтверждая», - рассказывают активисты.

«Это произошло, когда страна начала вести более нейтральную политику во внешних делах, включая принятие нормализации отношений с сионистским образованием [Израиль]».

Ранним примером этой политики был отказ Омана бойкотировать и заморозить связи с Египтом, как это делали многие арабские государства после того, как президент Египта Анвар Садат подписал мирное соглашение с Израилем в 1978 году.

Теоретически любой гражданин Омана может подать жалобу в генеральную прокуратуру против любого, кто нарушает Закон о бойкоте Израиля. Но активисты заявили, что закон практически недействителен.

«Нет четкого юридического пути реализации закона, но даже обсуждение этой темы - рискованное дело, потому что нет политической свободы слова».

В начале 2018 года активисты BDS в Омане начали новую кампанию, призывающую положить конец незаконной израильской оккупации арабских земель, изъятых во время войны на Ближнем Востоке в 1967 году, обеспечить право на возвращение палестинских беженцев, демонтировать разделительную стену на Западном берегу, и обеспечить полное равенство и гражданство палестинских граждан Израиля.

Но участники кампании привлекли внимание служб безопасности Омана. На прошлой неделе они были вынуждены закрыть учетную запись кампании в Twitter и открыть новую.

Несколько видных активистов были арестованы незадолго до визита израильского премьер-министра в Маскат за пропалестинские посты в соцсетях. Они были освобождены после того, как отказались от BDS Омана, сказал активист.

«Наше движение до сих пор в сети. Мы не можем двигаться, потому что в соответствии с Уголовным законом мы не можем сформировать какое-либо политическое или гражданское движение, целью которого является вызов руководству страны», - сказал активист MEE.

«Кроме того, демонстрация против визита Нетаньяху в Оман была невозможна, потому что по тому же закону вас могли бы отдать под суд, если бы в одном месте собралось более десяти человек».

Активист сказал, что BDS Омана отправили свои «самые искренние извинения» палестинскому народу после визита Нетаньяху, первого израильского лидера со времен Шимона Переса в 1996 году.

«Нам отвратительно, что этот преступник посетил земли нашей любимой родины, и мы искренне извиняемся перед палестинцами. Сионистское образование никогда не будет нормальным государством в регионе, а его действия не являются нормальными».

Законы, предусматривающие уголовную ответственность за отношения с Израилем, существуют в большинстве арабских государств и стран Персидского залива.

Примечательно, что Ливан является одной из стран, где гражданин может подать жалобу против любого подозреваемого в совершении сделок с Израилем. В прошлом году ливанский кинорежиссер Зиад Двайри предстал перед военным судом после съемки сцен в своем фильме «Оскорбление» в Израиле.

Однако некоторые страны все еще обсуждают предлагаемые новые законы, которые криминализировали бы нормализацию связей с Израилем, такие как Тунис, где парламент в феврале во второй раз отказался принимать законопроект, несмотря на огромное давление со стороны политических партий и движения BDS.

Несмотря на теплые официальные связи, которые Израиль пытался развивать с арабскими государствами Персидского залива, опрос, проведенный Институтом Дохи в 2017-2018 годах, показал, что 90 процентов арабов считают, что Израиль «создает угрозу безопасности и стабильности региона».