На наследного принца Абу Даби подали в суд за войну в Йемене

Парижская правозащитная группа в среду объявила, что подала уголовную жалобу на наследного принца Абу-Даби за его роль в разрушительной войне в Йемене.

Джозеф Брехам, адвокат Международного альянса за защиту прав и свобод (AIDL), сообщил журналистам, что группа подала в суд на Мухаммада бин Заида аль-Нахайяна за действия ОАЭ на войне в Йемене, а также за «соучастие в бесчеловечном обращении и кровопролитии».

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), столицей которых является Абу-Даби, являются частью коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая в течение последних трех лет сражается с повстанцами хуситами в Йемене.

Одна из жалоб на принца Абу-Даби была представлена ​​тремя гражданами Катара, саудовского противника. Катарцы утверждают, что они были задержаны и подвергнуты пыткам сотрудниками службы безопасности Объединенных Арабских Эмиратов в период с февраля 2013 года по май 2015 года, согласно их адвокату Пьеру-Оливье Сур.

Трое катарцев заявили, что они подверглись «физическим и психологическим пыткам», в том числе избиениям, лишению сна и угрозам изнасилования, виселицы и смерти, сказал Сур в заявлении.

Вторая жалоба на «соучастие в пытках и военных преступлениях» в Йемене была представлена ​​шестью йеменцами и французским Международным альянсом за защиту прав и свобод.

Это произошло в тот день, когда наследный принц, который также является вторым человеком в системе командования вооруженных сил ОАЭ, отправился в Париж на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Отметив, что йеменцы были среди истцов против Бин Заида, Брехам сказал, что наследный принц несет ответственность в продолжающемся конфликте.

Напомним, что несчастный Йемен по-прежнему страдает от насилия с 2014 года, когда повстанцы хусиьы захватили большую часть страны, включая столицу Сану.

Конфликт обострился в 2015 году, когда Саудовская Аравия и ее союзники начали разрушительную военную кампанию в Йемене, направленную на то, чтобы ускорить падение хуситов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Йемене было убито около 10 000 человек, с тех пор так как началось вмешательство Саудовской Аравии, а 14 миллионов человек подвержены риску голода.

Жалоба, поданная в Париже, обвиняет саудовскую коалицию в «массовых пытках, неизбирательных бомбардировках и блокаде, ведущей к голоду», и заявляет, что принц Мухаммад несет ответственность в качестве заместителя командующего вооруженных сил ОАЭ.

Принц Мухаммад пока никак не ответил на обвинения.