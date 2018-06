Médine в Батаклане: французский фурор

Французский «крестовый поход» во имя самого оголтелого секуляризма продолжается, и на этот раз он нашел себе новый объект для конфликта. А поскольку реальные религиозные фундаменталисты во Франции достаточно редко попадают в центр внимания, находясь в маргиналитете, после студентки в хиджабе болото французского лаицизма и исламофобии было потревожено уже... рэппером. В центр скандала попал «широко известный в узких кругах» французский рэппер Médine (Медин).

В марте Медин выпустил трек «Bataclan», песню о том, что с тех пор, как он был мальчиком, он мечтал сыграть в парижском музыкальном зале, где в 2015 году погибло 89 человек в результате террористического нападения.

Когда он объявил про свой концерт в «Батаклане», билеты разлетелись почти моментально. Пришлось добавить вторую дату, с еще одним шоу.

В субботу, однако, член крайне правой партии Национальный союз, (так официально с 1 июня стал называться бывший Национальный фронт), запустил петицию, призывающую к отмене концертов. В петиции говорится, что выступление Медина в «Батаклане» будет «высотой непристойности», добавив, что мусульманский рэпер был известен за «жестокие слова во имя Ислама».

В петиции, под которой подписали 15 000 подписей по состоянию на понедельник утром, цитируется песня Медина Don’t Laïk, в которую входит строка «Я положил фетвы на головы идиотов». В петиции также упоминаются фотографии Медина в футболке, на которой написано слово «Джихад», название альбома, выпущенного им в 2005 году. Хотя лирика самой песни не является угрожающей, петиция признает, что футболка с этим словом «шокирующа и агрессивна».

Разумеется, Медин, который занимается музыкой и рэпом, никаким исламским фундаменталистом быть не может по определению. Он сам неоднократно критиковал исламский фундаментализм и возражал против «разногласий», которые, по его мнению, разжигают как исламисты, так и крайне правые во Франции.

Эрик Беллами, промоутер концерта, рассказал французской газете Le Monde, что концерты все же пройдут. Он добавил, что Медин много раз объяснял свою лирику, и что послание Don’t Laïk не было исламистским. «В том, что он говорит, нет двусмысленности», - добавил Беллами.

Медин отказывается комментировать последний фурор, но в 2016 году он рассказал The New Yourk Times, что Don’t Laïk был о французском секуляризме - его название это размытое сочетание английского «не нравится» и французское слово для секуляризма, «laïcité», пояснил он.

В выходные дни петиция получила поддержку от видных сторонников крайне правых. Марин Ле Пен, лидер Национального союза, написала в твиттере, что «ни один французский человек не может принять этого парня», играющего на «самом месте бойни».

Сторонники петиции в твиттере запустили хэштег #PasDeMédineAuBataclan («Нет Медину в Батаклане»).

Но кампания против Медина нашла сочувствующие голоса не только среди крайне правых. Законодатели республиканцев, правоцентристской партии со вторым по величине числом мест в Национальном собрании, также осудили концерты. И Каролина Вассерман, адвокат девяти жертв теракта в Батаклане, в понедельник сообщила, что напишет в парижскую полицию и французскому министру культуры, с просьбой отменить шоу.

«Мы не можем молчать об этом», - говорит Вассерман. «Этот парень, Медин, может петь любую песню, какую захочет, в другом месте, но в «Батаклане» - этом святилище (sic!) - это невозможно, из-за тем, которые он поет».

Когда ее спросили о том, что Медин вообще то критикует исламистский терроризм, Вассерман сказала, что это неважно, просто потому что он «критиковал французский образ жизни».

В 2015 году Медин рассказал французскому музыкальному журналу Les Inrockuptibles, что французы не хотят слышать критику официальной политики секуляризма в стране от мусульманина. «Я заплатил цену», - сказал он, имея в виду критику Don’t Laïk.

Напомним, что всю эту чувствительность по поводу "рэппера-фундаменталиста", выступающего в Батаклане, мы наблюдаем в стране, где официальным гимном до сих пор является "Марсельеза" - песня французских революционных солдат, проливших реки крови, от Вандеи до Алжира, со словами вроде "пусть нечистая кровь пропитает наши поля".

Тем не менее, нельзя не заметить, что скандал в конечном итоге создает вокруг Медина определенное внимание. Соучредитель французского рэп-сайта Booska-P, по имени Fif, поблагодарил Ле Пен за внимание (и за «хайп»), которое она привлекла к Медину. Он предсказал, что рэпер продаст билеты еще на третью ночь в «Батаклане».

И кто знает, может быть у будущей французской революции появился не только символ, но и гимн.

La laïcité n’est plus qu’une ombre entre l'éclairé et l’illuminé

Nous sommes épouvantail de la République

Les élites sont les prosélytes des propagandistes ultra laïcs

Je me suffis d’Allah, pas besoin qu’on me laïcise