«Секуляризм YPG в Манбидже предпочтительнее» - представитель США

Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, округ Колумбия, специальный представитель США по глобальной коалиции против ИГИЛ* указал, что он предпочел бы, чтобы у власти в сирийском Манбидже остались PYD-YPG (сирийская ветвь террористической РПК), несмотря на сильные возражения Турции – сообщает информационное агентство «Голос Америки».

«Бретт Макгерк отметил, что в Манбидже существует более светская атмосфера, что некоторые оппозиционные группы за пределами Манбиджа имеют более исламскую тенденцию, и весьма тяжело сказать: «Мы выведем курдов по другую сторону, и все будет хорошо», имея в виду другую сторону реки Евфрат», - сообщает «Голос Америки».

Макгерк также сказал, что Турция и США не являются единственными действующими лицами в Манбидже, и что есть другие заинтересованные стороны, включая арабское население этого района.

«Мы должны попытаться решить эту проблему с нашим союзником по НАТО дипломатическим путем», - сказал Макгерк.

«На прошлой неделе мы провели с ними очень позитивные дискуссии».

Его слова были поддержаны коллегой и командиром CENTCOM (Центрального командования Вооружённых сил США) генералом Джозефом Вотелом.

«Они (Турция) чувствуют, что им нужно провести операцию для собственной безопасности. Мы можем поговорить с ними об этом вопросе», - сказал он, добавив, что Сирия научила его важности дипломатических механизмов в ситуациях с таким количеством участников.

«У вас должны быть переговоры, которые снижают напряженность и решают проблемы путем координации», - добавил он. «Мы продолжим наши переговоры с ними (турками)».

Отставив в сторону дипломатическую патоку, зафиксируем самое важное, что в принципе мы все знали и понимали раньше. Макгерк достаточно прямо говорит, что основная причина, по которой США продолжают ставить на РПК, подставляя тем самым под удар даже десятки лет сотрудничества с союзником по НАТО, Турцией, это анти-исламская позиция РПК.

«Курды – единственные хорошие ребята в Сирии, потому что они светские и анти-исламские. Надо поддерживать именно YPG» - это и раньше можно было слышать от целого ряда экспертов и журналистов. Но Макгерк напомнил, что это фактически официальная линия США, а учитывая, что Макгер достался в «наследство» Трампу еще от Обамы, можно констатировать, что это позиция всех американских администраций.

Соответственно, именно агрессивный анти-исламский секуляризм и является главной причиной ставки США на YPG в Сирии, а вовсе не пресловутая военная эффективность, ведь как показала кампания в Африне, YPG без американской помощи ничуть не эффективнее, чем любое другое сирийское ополчение. Вы можете сколько угодно хорошо бить ИГИЛ на сирийской земле, но если вы не согласны на отказ от религии и на безумные эксперименты с феминизмом и гендерным равенством - в порядке предпочтения союзников для США вам не конкурировать с РПК.

Также, это означает, что все расчеты на некий возможный консервативный крен в про-РПК совете Манбиджа (чтобы, например, привлечь соблюдающих мусульман суннитов) остаются иллюзией. Исламофобия и секуляризм это основные политические капиталы РПК на международной уровне, их средства легитимности в глазах всего «цивилизованного» мира, и вряд ли РПК откажутся от них.

* - запрещены в РФ