Глобальный политический дискурс и Ислам (часть 2)

Окончание статьи, начало - здесь.

Неоконы и палеоконы

Здесь надо сказать пару слов о таком феномене как неоконы, ставшие вдохновителями «крестового похода» США против «исламизма» после 11 сентября. Неоконы это чрезвычайно влиятельная, особенно по своему воздействию на внешнюю и оборонную политику США на рубеже тысячелетий группировка интеллектуалов, чье название расшифровывается как неоконсерваторы или новые консерваторы. Но в чем же заключались их новизна и отличие от старых консерваторов или палеоконов? Помимо нетипичной даже для американского правого лагеря концентрации представителей одной нехристианской национальности характерной особенностью многих из них было самое что ни на есть левое, причем, радикально левое — троцкистское прошлое. Оно в условиях США для правого лагеря выглядело не менее шокирующе, чем открытый гомосексуализм Пима Фортейна в Голландии.

Если упрощать идеологию неоконов для ознакомления с ней тех, кто о ней не слышал, можно сказать, что она представляет собой воинствующее сочетание элементов как левой, так и правой политической философий: ценности демократии и прав человека должны быть распространены по всему миру, а противостоящие им режимы — сметены (левый элемент), но их носителем, защитником и гарантом в мире является уникальная западная цивилизация, которая для этого нуждается в мобилизации и мировом господстве (правый элемент). В философии неоконов также важным является представление о том, что западной цивилизации угрожает расслабленность, индифферентность и отказ от собственной миссии, в связи с чем ей необходим враг, который помогал бы ей мобилизовываться в борьбе с ним. И если раньше такими врагам были нацизм и коммунизм, то теперь их место должен занять «радикальный Ислам» или «исламофашизм».

Старые консерваторы, как уже было сказано, вполне благосклонно относились к аравийиским монархическим режимам, чему нисколько не мешала религиозность последних, скорее воспринимавшаяся как похвальное качество. Так на это смотрел и Рональд Рейган, принимавший в Белом доме будущих талибов как борцов против коммунизма. Врагами виделись лишь просоветские силы в Исламском мире, а позже иранские и проиранские, бросившие вызов США и Израилю. Неоконы же объявили источником зла практически весь Исламский мир, считая, что ответственность за появление исламского терроризма несут и аравийские режимы, как из-за того, что они придерживаются той религиозной доктрины, которая стала питательной средой для развития джихадизма («ваххабизм»), так и за финансовую подпитку сил, связанных с джихадистами (см. семью Бен Ладена как источник его благосостояния, позволившего ему создать свою империю). Поэтому врагами, хоть и разной степени опасности объявлялись и Аль-Каида, и талибы, и Саддам Хусейн, и Иран, и Саудовская Аравия с ее «ваххабизмом», и связанные с ними всеми «Братья-Мусульмане».

Показательно, что неоконы, оттеснившие от принятия решения старых консерваторов, по отношению к Исламскому миру и Исламу озвучивали те же претензии, что и левые. Требования свободы слова для атеистов, уравнивания в правах мужчин и женщин, прекращения преследования гомосексуалистов, демократических реформ — со всех этих позиций не только Иран, но и Саудовскую Аравию критиковали и критикуют также и левые, либералы.

Надо отметить, что это претензии совокупного право- и лево- либерального лагеря Запада ко всем недемократическим (точнее, нелиберальным) режимам, включая и вполне светские. Другое дело, что накал ненависти, возбужденной именно к исламскому фундаментализму (не без активной помощи ряда его представителей, впрочем) таков, что в моменты выбора «или-или» авторитарные, диктаторские, но секулярные режимы рассматриваются почти всеми флангами либерального мейнстрима как меньшее зло, чем «исламисты», даже самые умеренные и пришедшие к власти мирным демократическим путем, как это было в Египте с Мухаммадом Мурси.

Совсем другие основания и другие источники поддержки на Западе были и остаются у арабских националистических режимов: Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи и Башара Асада. Их зачастую поддерживала и поддерживает наиболее бескомпромиссная часть западных правых (часто квалифицируемых как ультраправые), видящих в них идейно близкие силы, борцов против либерального глобализма и американского империализма (в случае с европейскими правыми) и, опять же - исламизма.

Буш — Обама — Трамп: неоконы, либералы, палеоконы?

Примером существенного влияния идеологических установок на внешнюю политику в Исламском мире является ее трансформация в последние два десятилетия в крупнейшей западной державе — США.

Неоконы вдохновили крестовый поход Запада против исламизма, это не считая конспирологической версии о том, что сами события 11 сентября были организованы их сторонниками в американских спецслужбах. Внутри США он обернулся охотой на ведьм, развязанной спецслужбами после принятия Патриотического акта в отношении исламских организаций (именно в этот тренд тогда решили вписаться российские спецслужбы и собратья неоконов). За их пределами — погромом двух крупных стран: Афганистана и Ирака и полноценной войной с достаточно серьезными местными силами: баасистским режимом и талибами.

Но не только мусульмане заплатили за эти войны огромную цену — впервые после войны во Вьетнаме такие человеческие потери, уже не говоря о материальных издержках, стали нести и сами американцы. Меж тем, успехи американской политики были весьма неоднозначны — если баасистскую и талибовскую государственность им разгромить удалось, то с партизанским сопротивлением они справиться не сумели. На этом фоне, а также на фоне скандалов, связанных с новостями о секретных тюрьмах и пытках, в США стали развиваться антимилитаристские настроения, в авангарде которых, разумеется, оказались левые и либералы. Во многом благодаря им к власти пришел молодой и многообещающий на тот момент Барак Обама, демократ и первый черный президент в истории этой страны. В ходе своей предвыборной кампании он обещал вывести войска из Ирака (выполнил, но под конец своего президентского срока снова ввел — после появления ИГИЛ), из Афганистана (выполнил частично), закрыть секретные тюрьмы (выполнил частично, но в отношении Гуантанамо — нет), призывал отделять терроризм от Ислама и бороться против него вместе с самими мусульманами.

Именно на правление либерала Обамы пришлось такое эпохальное явление как Арабская весна. Твиттер-революция на Тахрире, восхождение звезды «Аль-Джазиры», формирующей информационную и политическую повестку Арабского мира, выход из загона происламских сил и их вовлечение в демократический политический процесс и даже приход к власти посредством него, как это было в Египте и Тунисе. Все это происходило при благосклонном отношении новой американской администрации, в чем ее не преминули обвинить неоконы и другие махровые исламофобы, ушедшие в оппозицию. Начались откровенные спекуляции на происхождении и вероисповедании Обамы, которого стали обвинять не только в том, что он тайный мусульманин, но и (совершенно серьезно) в том, что он сторонник и агент влияния «Братьев-Мусульман». Последние вообще стали навязчивой темой и кошмарным сном неоконов и исламофобов — Обаму и демократов стали обвинять не только в том, что под ширмой демократии, которая рано или поздно будет отброшена, они сдают Ближний Восток исламистам — врагам Запада и Израиля, но и в том, что они способствуют их тайному плану внедриться в поры американского и западного общества, исламизировать его и установить шариат.

Но в чем же заключались планы самих либералов в отношении Арабской весны, известные как проект демократического Ближнего Востока? Если исходить не из конспирологических гипотез, а из того, что открыто озвучивалось ими самими, ее итогом должно было стать торжество демократических систем и ценностей, но не навязанных извне, как предлагалось неоконами, а благодаря внутренней трансформации самого Исламского мира, включая и его консервативные, исламские силы.

Процессы демократизации дискурса политического ислама были очевидными, соответствуя возможностям для участия в политических процессах, которые открывались перед его представителями. Так, и на примере соответствующих сил в Египте и Тунисе, и в целом по политическому полю, которое можно охарактеризовать как ихвановское, это было видно во многих отношениях, начиная с принятия концепции гражданского государства и самого национального гражданства. Исламофобы, неоконы воспринимали это не иначе как мимикрию, призванную скрыть истинные цели исламистов, но вот только в среде последних такие процессы не просто вызывали жаркие споры, но и наиболее непримиримой их частью рассматривались и рассматриваются как вероотступничество от Ислама в пользу демократии.

То есть, надо признать, что стратегия мягкой силы, вовлечения в политический демократический процесс и ценностной либерализации изнутри, приносили западным демократам свои результаты и обладали значительным потенциалом. Но весь этот тренд разбился о цепь событий, которую можно охарактеризовать как реакцию правого или консервативного клуба.

Во-первых, свержение военной хунтой гражданской и демократически избранной власти ихвана Мурси. Помимо египетской армии, выступившей непосредственным исполнителем и выгодоприобретателем этого проекта, сегодня уже известно, что он был поддержан и профинансирован монархиями Саудовской Аравии и ОАЭ. Причина — давняя вражда с ихванами и опасение того, что добившись успеха в Египте и ряде других стран, они принесут арабскую весну и в страны Залива. Роль США в данном перевороте неочевидна — очевидно, что при участии саудитов и эмиратцев о его подготовке не могли не знать в ЦРУ, с другой стороны, информировало ли об этом «глубинное государство» самого Обаму или он был уже поставлен перед соответствующим фактом, мы не знаем. Реакция Вашингтона на переворот и последовавшие за ним события была достаточно сдержанной и в целом укладывалась в логику т. н. Realpolitik.

Во-вторых, утопленное в крови сирийское восстание, которое стало концом надежд на мирный демократический политический процесс с участием исламских сил, привело к их радикализации и появлению такого феномена как ИГ. Непосредственными исполнителями этого стали Асад, партия войны в Иране и Путин при весьма невнятной политике протестов и вялого противодействия остальных заинтересованных сил. Надо отметить, что война в Сирии, также как до этого и в Украине спустя несколько лет после формального возвращения Путина в Кремль окончательно покончила с надеждами на новую перестройку в России и перезагрузку ее отношений с Западом, которые теплились при бутафорском президентстве Медведева. То же произошло и с Ираном — Обама делал ставку на его перестройку, и ядерная сделка и вывод Ирана из под санкций, по идее, должны были этому способствовать. Но в итоге получилось, что иранская партия войны всего лишь воспользовалась хлынувшими к ней нефтедолларами для наращивания своей экспансии, как это в принципе произошло и с Россией. На оба этих факта Обаме и демократам активно указывали их критики в США.

В-третьих, существенное изменение характера проекта Эрдогана в Турции и его внешней политики. Турция под руководством демократически избранной, проводящей проевропейские реформы и ориентированной на вступление в ЕС Партии Справедливости и Развитие рассматривалась как один из центральных элементов демократической трансформации Ближнего Востока и вовлечения в нее исламских сил. Одним из основных агентов этого плана в самой Турции была разветвленная и влиятельнейшая сеть движения «Хизмет» во главе с Фетхуллой Гюленом, сделавшим сознательную ставку на этот проект и на Либеральный клуб в целом. В первые годы власти Эрдогана они внесли немалый вклад в ее сохранение и усиление, раскрыв заговор секуляристов и военных из «Эргенекона» (или, как думают некоторые, придумав его — впрочем, в том же теперь сами гюленисты обвиняют Эрдогана в отношении путча 2016 года). Однако после конфликта Эрдогана с Израилем из-за истории с «Флотилией свободы», событий с протестами на площади Таксим и на фоне войны в Сирии, пути бывших союзников радикально расходятся. Гюленовцы начинают считать, что Эрдоган из мусульманского демократа превращается в диктатора, радикального исламиста и покровителя террористов (в Сирии). Эрдоган и его сторонники в свою очередь начинают видеть в гюленовцах пятую колонну Запада, который тоже начинает восприниматься уже не как партнер, а как противник. Этому способствовала политика самого Обамы в Сирии, который, с одной стороны, не стал предпринимать действий для свержения Асада, с другой стороны, для борьбы с ИГИЛ, возникшим в этом вакууме, сделал ставку на давнего и смертельного врага Турции — РПК. Этим, кстати, помимо прочего был нанесен удар по перезагрузке отношений с курдами, инициированной Эрдоганом, и активизирован турецкий национализм. В итоге, вместо демократически и проевропейски ориентированной власти в Турции, вдохновляющей аналогичные процессы в Арабском мире, в ней (вынужденно) образовался авторитарный, милитаристский, националистический режим с антизападной риторикой и политикой, который ради собственного выживания пошел на сближение с путинской Россией и хомейнистским Ираном.

То есть, Арабская весна сменилась лютой стужей, едва успев начаться. Последствия провала этого плана для самих США, в частности, в виде усиления на Ближнем Востоке Ирана и России, необходимости вести новую войну против ИГИЛ, испорченных отношений с бывшим стратегическим союзником Турцией, были катастрофическими и, естественно, вменены в вину Обаме и демократам. Вместо них к власти пришел Трамп, который в своем отношении к Исламскому миру сочетает подходы неоконов и палеоконов. От первых он усвоил воинствующую антиисламскую риторику и поддержку Израиля. Однако при этом он, как и палеоконы, считает ошибкой свержение Саддама Хусейна и Каддафи и в целом стремление силой распространять западную демократию на Ближнем Востоке. Для философии Трампа в куда большей степени характерен прагматизм, национализм как предпочтение американских интересов абстрактным миссиям и целям и готовность взаимодействовать с лояльными США странами, минимально вмешиваясь в их внутренние дела, то есть, взгляды старых консерваторов, палеоконов. В этом его установки наиболее совпадают с установками КСА и ОАЭ, которые, с одной стороны, не заинтересованы в арабской весне и распространении демократического (и тем более радикального) политического Ислама, с другой стороны, видят угрозу в Иране и его шиитском воинственном экспансионизме.

Исламский фактор между западными (мировыми) клубами

А теперь снова расширим масштаб рассмотрения картины с проблем Исламского мира до глобального уровня, чтобы потом оценить каковы же сейчас положение и роль мусульман в нем.

Вопреки иллюзиям на этот счет многих мусульман, отнюдь не Исламский мир является в наши дни проблемой номер один для Запада. На подавление главного военного вызова, возникшего в его среде — ИГ - у Запада ушло примерно три года. Исламские политические силы Ближнего Востока полностью дезорганизованы, их вооруженное крыло раздроблено на десятки группировок, правящие режимы противостоят друг другу, вступая в союзы с внешними силами. Иран, который разгуляли при Обаме, начинают обкладывать со всех сторон, а его экономика с трудом справляется нагрузкой, возлагаемой на нее политикой режима, что уже дало о себе знать в недавних массовых протестах. Исламский же фактор внутри самого Запада служит скорее грушей для битья, маргинален либо зависим и никакой серьезной угрозы собой не представляет.

Не исламский фактор, не Китай и даже не путинская Россия, а внутренний раскол является сегодня главной проблемой Запада. Этот раскол проходит сегодня внутри США, внутри ЕС и многих входящих в него стран, и идеологический конфликт правых и левых имеет к нему непосредственное отношение.

Избрание президентом США Хиллари Клинтон как преемницы Обамы было призвано закрепить существование и усилить позиции евроатлантического либерального мейнстрима Запада, доминирующего в Америке и ЕС. Однако победа на выборах в США Дональда Трампа, наиболее антисистемного кандидата от Республиканской партии, произвела обратный эффект. Популистские правые силы в лице Трампа, победившего вопреки системному истеблишменту Республиканской партии, стали разрушать элитный либеральный консенсус в США и, вдохновленные этим, продолжили это делать в ЕС. В Германии впервые за послевоенную историю ультраправая партия АдГ не только прошла в федеральный парламент, но и получила 3-ю по численности фракцию, а на данный момент, по опросам, является уже 2-й по популярности партией в стране. Во Франции кандидату от истеблишмента Макрону хоть и удалось победить на президентских выборах, но бороться во втором туре ему уже пришлось с кандидатом от ультраправых Мари Ле Пен. В Австрии на выборах победили правые и ультраправые силы, сформировавшие правящую коалицию с участием откровенно националистической Партии Свободы. В Италии на выборах ультраправые партии также получили большинство, разгромив левых социал-демократов, правивших страной в последние годы. В Чехии президентом был переизбран Милош Земан, называющий себя чешским Трампом, которому удалось победить кандидата от либерального истеблишмента, главу Академии наук Йиржи Драгоша.

Этот тренд выглядит как весьма удручающий для мусульман, учитывая то, что все без исключения указанные силы используют в своей борьбе за власть откровенно антиисламскую пропаганду разной степени радикальности. Однако некоторые силы внутри Исламского мира - причем, надо подчеркнуть, что речь идет не о воинствующих секуляристах-исламофобах, а о тех, кто позиционируют себя мусульманами и декларируют опору на Ислам в своей политике — судя по их реакции, очень даже рады такому тренду в западной политике и пытаются, с одной стороны, использовать его в своих интересах, а с другой стороны, адаптироваться под него.

Так, правящие круги Турции не скрывали своих надежд на победу Трампа и злорадства в связи с поражением Обамы, надеясь, что новая власть не будет вмешиваться во внутренние дела Турции, и будет проводить более прагматичную политику по отношению к ней. Расчет, по крайней мере частично, пока оправдывается — администрация Трампа, действительно, куда меньше, чем администрация Обамы критикует турецкие власти за попрание демократических принципов и отход от либеральных ценностей и закрыла глаза на разгром турецкой армией форпоста лево-курдского Демократического Союза и Сирийских Демократических Сил в Африне.

Но наибольший энтузиазм от прихода Трампа и его команды в Белый дом, похоже, испытывают власти Саудовской Аравии и ОАЭ — по причинам, которые уже были описаны выше. И вот тут стоит обратить особое внимание на реформы внутри КСА, которые проводятся ее молодым принцем и преемником короля Мухаммадом ибн Салманом, и проанализировать как их подлинный характер, так и их восприятие в мусульманской среде.

Определенные послабления в вопросах досуга или расширение прав женщин в исламской среде принято рассматривать как либерализацию Саудовской Аравии. С позиций ортодоксальных исламских кругов это, действительно, выглядит так, но значит ли это, что Саудия теперь присоединилась к либеральному клубу? Отнюдь — таким образом ее власти как раз пытаются встроиться в западный консервативный клуб и упрочить свое положение на мировой арене в качестве консервативных режимов. Ведь по западным меркам даже после этих реформ они останутся не просто консервативными, а ультраконсервативными — без гейбраков, гейпарадов и даже узаконивания гомосексуализма, без демократии, основанной на всеобщем и равном избирательном праве, без почти неограниченных проявлений свободы слова с возможностью карикатур на пророков, мир им, и другие религиозные ценности, и т.д., и т. п.

У западных консерваторов, пытающихся отстоять перед воинствующим либерализмом остатки традиционных ценностей, само использование понятий либерализации и либерализма для описания процессов и порядков в нынешней Саудии наверняка бы вызвало улыбку. Однако именно эти уступки и послабления могут помочь и сохранению консервативного ценностного ядра и политической рамки в самом саудовском обществе, и уменьшить давление на них и облегчить их защиту союзниками на международной арене. Ведь большинству саудовских «либералов» вряд ли нужны признание гейбраков и свобода атеистической пропаганды — их вполне устроит появление кинотеатров, допуск женщин на футбол в качестве болельщиц или предоставление им водительских прав. Международным же критикам теперь будет проще возражать — да, конечно, эта страна еще далека от западных стандартов прав человека, но согласитесь, она движется в правильном направлении.

Выше я уже указывал на то, что на протяжении последних десятилетий в своем поединке с левыми западные консерваторы, сдавая одни позиции, пытались удерживать другие. И несмотря на то, что в разных странах рамки допустимого сильно разнятся, пожалуй, можно сформулировать некий универсальный критерий, которого вынуждены придерживаться мейнстримные консерваторы в своей борьбе с либералами. На уровне практики это признание некого правозащитного консенсуса, а на доктринальном — это попытка отделить права и свободы индивида и сферу частной жизни от публичной сферы и защиты ценностей большинства.

Скажем, если рассматривать уже не раз всплывавший вопрос об отношении к гомосексуализму, то преобладающей среди западных консерваторов позицией является формула «don’t tell, don’t ask» (не рассказывает сам — не спрашивай его, не твоя забота). То есть, отсутствие охоты на гомосексуалистовна уровне их частной жизни при сопротивлении агрессивной пропаганде ЛГБТ или их требованиям о признании их нормой и предоставлении их отношениям прав полноценных браков. Поэтому даже наиболее жесткие христианские, но мейнстримные консерваторы не станут одобрять публичные казни гомосексуалистов или охоту на них. Но их непризнание или запрет на их публичные проявления и пропаганду они вполне могут поддержать.

То, в каком направлении движутся не только КСА и ОАЭ, но и их конкуренты Катар и Турция, можно охарактеризовать как попытку консервативных исламских модернизаций, то есть, либерализацию, поблажки, смягчение в тех вопросах, которые вызывают наибольшую критику, и сопротивляться по которым наиболее сложно как внутренней оппозиции, так и внешнему давлению - при сохранении и упрочнении консервативного ценностного ядра. При этом весьма интересно, что если КСА и ОАЭ в чистом виде пытаются делать ставку на консервативный клуб с Трампом во главе (и нормализацию отношений с Израилем следует воспринимать и в этом контексте, так как без этого такая политика невозможна), то Турция и Катар одновременно с этим пытаются играть на левом поле. Так, и Аль-Джазира, и TRT применительно к Западу весьма активно используют типичное левые темы вроде борьбы за права женщин и меньшинств. Правда, Катар взаимодействует с глобалистскими либеральными кругами уже давно и неслучайно рассматривался ими как «умная плодащка» для продвижения проекта демократического Ближнего Востока, а вот на что сейчас рассчитывают турецкие стратеги, пытаясь подхватить левый дискурс в западном информационном поле, понять сложно. Это было вполне логично, когда Эрдоган сам двигался в фарватере этой политики, стремился в ЕС, находился в союзе с Гюленом и т. д. Но сейчас, когда он заключил официальный союз с ультраправой Партией Националистического Действия и выбрал для себя амплуа воинственного националистического лидера, смысл этих попыток играть на леволиберальном медийном поле на Западе, честно говоря, не очень понятен.

Глобализация и адаптация

Итак, как мы видим, все жизнеспособные геополитические центры, так или иначе связывающие себя с Исламом (то есть, речь не идет о воинствующе антирелигиозных режимах), пытаются адаптироваться к глобальному идеологическому мейнстриму. Впрочем, схожие процессы идут не только в Исламском мире. Например, консервативная партия второй по численности страны мира — Бхаратия Джаната Парти в Индии, которую не без оснований обвиняют в поддержке индуского фундаментализма в пику левому Индийскому Национальному Конгрессу, который делал ставку на секуляризм, тем не менее, позиционирует себя как респектабельная консервативная партия и даже активно эксплуатирует тему защиты прав женщин. И защищать их, разумеется, начинает с местной мусульманской общины, оказывая поддержку тем феминисткам, которые требуют запретить мужчинам троекратный развод. Парадоксальный, на первый взгляд, но весьма логичный в русле этих трендов союз наблюдается в Мьянме, где буддистские радикалы проводят свою политику, прикрываясь ширмой номинального главы государства — женщины, демократки, лауреатки Нобелевской премии мира.

При этом, на словах все эти силы подтверждают свою приверженность глобальной рамке общепризнанных прав человека, и попирая их на деле, всегда отрицают это или пытаются давать им свою интерпретацию.

Разумеется, вопрос, который неизбежно возникнет в связи со всем этим у человека с исламским мировоззрением: а почему вообще мусульмане должны ориентироваться на эти навязанные извне стандарты, тем более, что во многих случаях они просто лицемерны, особенно когда речь идет о мусульманах?

Ответ на этот вопрос дается от практики — потому что все попытки реализовать самодостаточные проекты, не озираясь на внешний мир и полностью игнорируя его стандарты и представления, обернулись крахом. ИГ, которое бросило открытый вызов остальному миру и демонстративно нарушало его самые базовые представления о правах человека (в то время как ее противники делали то же самое, но при выключенных камерах и отрицая все это), было разгромлено за пару лет, несмотря на то, что это был самый успешный из таких вызовов за долгое время. Там, где это делается менее демонстративно, и противодействие обычно менее радикальное, но тем не менее, сегодня даже самым твердым консерваторам приходится взвешивать возможные последствия своих действий по защите своих ценностей, чтобы один их эффектный шаг не обернулся в итоге крахом всего их проекта.

Реальность такова, что как минимум с упразднением Османского халифата Исламский мир утратил собственную глобальную цивилизацию, после чего мусульманские народы оказались включены в цивилизацию, главные дискурсы и стандарты которой определяются на Западе. В этих условиях и учитывая провал попыток отвергнуть эти правила игры, мусульманам, стремящимся не закрываться от мира, а влиять на него и участвовать в происходящих в нем процессах, требуется понимать, какие идейные концепции и как именно их определяют, и как с ними может соотноситься Ислам.