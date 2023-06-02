Эрдоган и сулейманджилар: комментарий на комментарии

Мы не собирались освещать эту тему, так как актуальности в ней особой для русскоязычного читателя нет, но несколько комментаторов на разных площадках подняли этот вопрос после вчерашней публикации о репрессиях против сулейманджилар в Питере. Говорят, ну так сулейманджилар это антиэрдогановский джамаат, который якобы открыто призывал голосовать за кемалистов. А автор то ли не разбирается в этом, то ли решил это скрыть.

Так вот, автор прекрасно знает что такое сулейманджилар и какие у них отношения с Эрдоганом. И если вкратце, то они описываются фразой "все сложно".

Исторически у лидеров сулейманитского сообщества в Турции отношения с Эрдоганом и его партией могли варьироваться от неприязни до дружбы. После смерти Сулеймана Хилми Тунахана, основателя Сулейманаджилар, лидером общины стал Кемаль Каджар, ветеран турецкой консервативной политики, который кстати познакомил в свое время Сулеймана Тунахана с Кысакюреком, член Европарламента от Турции. Он умер в 1995 году будучи в партии Эрбакана. В эти годы отношения сулейманитов с Эрдоганом были хорошие.

Проблемы начались после того как лидером джамаата стал Ахмет Ариф Денизолгун, внук Тунахана, тоже известный политик и архитектор, министр транспорта Турции в 1998-99, одно время президент комиссии НАТО по технологиям и науке. Вот при нем отношения с Эрдоганом ухудшились, но причина этого лежит в общем расколе эрбакановского движения "Национальное видение" (Millî Görüş). И раскол этот коснулся самого джамаата тоже. Если Денизолгун в нулевые выдвигался в депутаты от озаловской партии Anavatan и Демократической партии, став в оппозицию Эрдогану, то его родной брат и тоже видный лидер сообщества, Мехмет Беязит Денизоглу, стал депутатом парламента от АКР. Его сын Фатих Сулейман Денизоглу тоже кстати был депутатом от АКР.

Были случаи, когда они поддерживали кемалистов на выборах, в первый раз в 2009 году в Анталии. В 2018 году часть из них (тот же Фатих Денизоглу, избравшийся от Стамбула) открыто призывали поддержать АКР. Про Алихана Куриша (на фото в центре), который сменил умершего в 2016 году Ахмета Денизоглу в качестве лидера джамаата (он правнук Сулеймана Тунахана и племянник Денизоглу), говорили, что он вроде как открыто поддержал АКР, но тайно поддержал "Хорошую партию" Акшенер. Появились аудиозаписи, которые якобы доказывают это, ну и голосование в районах популярности сулейманджилар это якобы доказывало.

Короче говоря, внутри Турции все это время лидеры сулейманитов, сами по себе политики, участвовали во внутренней игре престолов, с которой мы все ассоциируем турецкую политику. И если уж Эрбакан в свое время, а потом и партия Саадет входили в коалиции с кемалистами, то ситуативная поддержка СНР на каких-то выборах не должна вызывать удивления.

Тем более, что сложно сказать, кого джамаат поддерживает политически, потому что джамаат этот состоит из разных людей со своими тараканами и амбициями. Это не политическая организация, у которой есть руководство, способное выйти и однозначно поддержать ту или иную фигуру. По крайней мере у них никогда не было четкой политической линии. На сообщение о том, что Алихан Куриш поддержал Кылычдаорглу на последних выборах тут же ответила группа "Истинных учеников Сулеймана эфенди", которая заявила, что поддерживает Эрдогана, а Куриш это лишь лидер одной большой группы. Турция такая Турция.

Теперь о том, должно ли Эрдогана обрадовать преследование сулейманитов в России. Сомнительно. Во-первых, многие задаются вопросом, почему Эрдоган их вообще терпит в Турции? Говорят у турецкого реиса давняя эмоциональная привязанность к этому джамаату. Его мать была близка к Сулейману Тунахану, они даже похоронены недалеко друг от друга на кладбище в Ускюдаре. Сам Эрдоган, как вспоминают некоторые, учился у сулейманитов читать Коран. Плюс конечно атака на популярный консервативный джамаат, многие последователи которого остаются его электоратом (вопреки всем проблемам с руководством) не даст ему ничего хорошего.

Ну и во-вторых, и это самое главное. Автор сам был свидетелем того, как Эрдоган приезжает за границей Турции в мечеть и медресе, которые управляются сулейманитами. Кто-то правда думает, что Эрдоган, встретившись с местными сулейманитами, тут же им кидает претензии: "Вы че голосуете не за тех, за кого надо?!", "а че там с Денизоглу, с Куришем?". Нет, Эрдоган пришел в оазис турецкой духовной культуры, в гости к людям, которые воспитывались в той же духовной культуре, что и он сам - они читают Коран как он, читают дуа как он, выглядят как он, говорят на том же языке и теми же словами, и безумно рады его визиту.

И это прекрасно понимают те российские держиморды, которые шьют "Великий Туран" питерским сулейманитам. Их проблема, согласно отчетам ФСБ, не в том, что Ахмет Денизоглу не признал лидерство Эрдогана в расколовшемся Национальном видении. Эти имена никому не известны и никого эти внутритурецкие терки не интересуют.

Их проблема в том, что джамаат занимается распространением турецкой духовной культуры и турецкого этоса - "изучение норм и канонов ислама в доктрине Турции" - ясным русским языком нам сказали, что это проблема. Все это они считают враждебным для России, и особенно опасным, если такую культуру воспринимают тюрки из бывшего СССР. Вот это единственное, что нас должно интересовать в данной истории.