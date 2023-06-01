Разгром турецкого медресе в Питере: российский подарок к инаугурации Эрдогана

В Санкт-Петербурге российские силовики разгромили медресе т.н. "незаконной исламистской школы" на Вознесенском проспекте, в которой преподавали учителя из турецкого джамаата Сулейманджилар.

Медресе это по сути было обычной квартирой, в которой обучали Корану и основам ислама в основном детей граждан центральноазиатских стран.

"Отмечается, что пресечена незаконная деятельность эмиссаров медресе протурецкой международной религиозной организации "Сулейманджилар", выступающих за создание под эгидой Турции единого мусульманского государства "Великий Туран", которое включало бы в себя также мусульманские и тюркоязычные регионы России." - сообщает Интерфакс.

По версии силовиков, образовательная программа школы не была согласована с министерством образования РФ, а преподавание велось без лицензий и договоров на обучение с родителями учеников.

"При этом обучение проходило по системе полного пансиона, с постоянным проживанием детей - в основном из семей мигрантов из стран СНГ - непосредственно в медресе и поощрением таким образом вывода их из государственных общеобразовательных учреждений с целью ограничения их общественной жизни и концентрации на изучении норм и канонов ислама в доктрине Турции", - отмечается в сообщении ФСБ.

Арестованным учителям – Шабану Динчеру, Фазли Агаеву, Шарофиддину Рахманову – инкриминируется осуществление миссионерской деятельности с нарушением требований законодательства и истязание детей. По решению суда в СИЗО они пробудут до 23 июля.

Российские пропагандисты взахлеб рассказывают о том, что накрыли целую халифатистскую ячейку, которая готовила будущих экстремистов и террористов.

Для справки: Сулейманджилар (сулейманиты) это джамаат учеников турецкого шейха тариката Накшбандия Сулеймана Хилми Тунахана (1888-1959). Никакой пропагандой халифата и Великого Турана они не занимаются, это принципиально аполитичное сообщество, почти исключительно сосредоточенное на преподавании Корана и основ исламской религии. Их нельзя сравнить даже с Хизб ут-Тахрир, которые все же являются политической организацией, хотя и не применяют насилие, в котором их обвиняют. Это самый что ни на есть типичный турецкий джамаат, максимально беззубый. Но кого это волнует, правда?

Забавно другое. Вот прямо сейчас российские говорящие головы поздравляли Реджепа Тайипа Эрдогана с выигранными выборами, кто-то из российских чинуш собираются ехать на его инаугурацию. Турция для России это важный партнер и россияне периодически нахваливают турецкий вызов Западу.

При этом совершенно очевидно, что внутри самой России Турция считается опасным врагом. Российская спецслужба не просто громит школу турецкого религиозного джамаата (мы сейчас не будем рассматривать абсурдные обвинения в незаконном миссионерстве и несогласовании программы с министерством образования, это вообще не должно быть заботой российского государства), оно еще и объясняет, что отягчающим фактором является именно тот факт, что организация "протурецкая" и якобы выступает за создание под эгидой Турции "Великого Турана". Еще и концентрируется на "изучении норм и канонов ислама в доктрине Турции", как будто речь про ИГИЛ.

То есть к Турции у россиян отношение немногим отличается от отношения к талибам. Талибан это признанная террористическая организация, но официальной Москве с ними можно сотрудничать. Так и здесь, Турция партнер, но турецкие "доктрины" это экстремизм, направленный на расчленение России.

В общем, идеальный подарок от российских силовиков Реджепу Тайипу Эрдогану под инаугурацию. Жаль в Турции этого скорее всего привычно не заметят.