События во Франции: вандализм это не революция

В 2018 году на фоне протестов "Желтых жилетов" во Франции и участия в них некоторых активных мусульман мы опубликовали оптимистическую статью в поддержку такой мусульманской протестной активности под названием "Хиджаб как символ будущей французской революции?" (https://golosislama.com/news.php?id=34655).

Кто-то, кто не читал ту статью или читал ее невнимательно, на основании только ее названия может решить, что происходящие сейчас во Франции события подтверждают ее прогноз. Но все обстоит ровно наоборот - то, что происходит сейчас во Франции и нередко ассоциируется с мусульманским фактором только по этническому принципу или же из-за выкрикивания такбиров, полностью политически его дискредитирует и бьет по нему.

В той статье мы писали о том, как молодая французская мусульманка стала символом борьбы своих сверстников из студенческого движения за их права, и в свою очередь была поддержана ими от нападок из-за того, что она носит хиджаб, что ее противники выставляли как "угрозу республике".

Тогда мы писали: "...на новом витке истории хиджаб действительно может стать символом будущей французской революции, а мусульмане - ее активными участниками. Если, конечно, вместо противопоставления себя французам будут делать то, чего, как показала эта история, так боятся их враги - активно участвовать в общей с ними гражданской жизни и борьбе".

Увы, то, что мы видим сегодня во Франции, как раз пример противопоставления мусульманского фактора французскому обществу, потому что вандалы, которые уничтожают общественное и частное имущество и создают угрозу жизням и безопасности обычных людей, многими воспринимаются как мусульмане.

Да, причиной для всего этого стало убийство полицейскими арабского подростка, отказавшегося предъявить документы. Может ли это послужить основанием для уличных выступлений? Безусловно. Для нападений на полицейские участки и органы власти? Тоже не исключено, и это могло бы быть воспринято как выплеск негодования протестующих против всей государственной системы.

Но когда толпы начинают громить и поджигать библиотеки, автобусные остановки, частный и общественный транспорт, грабить магазины, нападать на прохожих, то есть, наносить ущерб не полиции, не госслужащим, а всему обществу, обычным людям, все это есть ни что иное как вандализм. А когда этот вандализм сопровождается выкрикиванием религиозных лозунгов, это уже вандализм, дискредитирующий религию и ее представителей.

Ничего общего с революцией это, понятное дело, не имеет. Аксиома революции заключается в том, что она начинается с выдвижения политических руководства и требований, а если приобретает насильственную форму, то с политического управления этим насилием. Поэтому, когда начинается насильственная революция, ее руководство стремится к тому, чтобы осуществляющие революционное насилие подчинялись ему, подавляя при этом те анархические банды, которые не хотят этого делать.

Подавление же революционными силами мародерства является одним из условий успеха революции, которая без этого превращается в хаос, вандализм, полностью дискредитирует выступления и оправдывает диктатуру, которая последует в качестве реакции на него.

В данном случае мы видим только это - тут нет ни политических целей, ни политического руководства, ни политического управления насилием, а только хаос и вандализм, настраивающие против себя все общество.

Ни один здравомыслящий мусульманин с такой "борьбой" солидаризироваться не должен, хотя понятно, что сам факт того, что это происходит во Франции, может вызывать удовлетворение им у тех, кто не без оснований рассматривает это государство как исламофобское. Тем не менее, если ему суждено быть раздираемым внутренними смутами, порожденными наследием его колониальной политики, которая до сих продолжается, то не стоит преподносить эту смуту как проявление "политического ислама".

Ничего политического и исламского в ней нет, и ассоциировать себя с этим мусульманам не стоит.