Россия-Африка: антиколониализм, которого не было

Саммит "Россия-Африка", который с 27 по 29 июля проходит в Санкт-Петербурге, собрал несколько десятков африканских лидеров на встречу с Путиным, а российскую общественность заставил внезапно полюбить Черный континент. Люди, которые не могут ужиться с таджиками и узбеками, вдруг заговорили об антиколониальном наследии СССР и о братском сотрудничестве с Африкой.

Сам Путин опубликовал перед саммитом большую программную статью, в которой вновь обрушился на Запад в целом и, в частности, на "западный неоколониализм", якобы препятствующий поставкам продовольствия в африканские страны. Еще Путин напомнил о "прочных и глубоких корнях российско-африканской дружбы" и о советской экономической и технической помощи странам Африки, которым пообещал "достойное место" в "новом миропорядке". А также анонсировал подписание на втором саммите "Россия – Африка" каких-то очень весомых соглашений и в заключение пригласил лидеров стран Африки на парад в честь Дня Военно-морского флота России, который состоится в воскресенье, 30 июля, в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Радио Свобода, четыре года назад на первом саммите в Сочи президент России обещал странам Африки двукратное увеличение товарооборота, до 40 миллиардов долларов. Обещание выполнено не было, по факту объемы торговли не выросли, а снизились – до 18 миллиардов долларов. Эту цифру сам Путин привел в своей недавно опубликованной статье. При этом на Россию приходится меньше одного процента от поступающих в Африку иностранных инвестиций. Впрочем, например, по подсчетам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, Кремль поставляет африканским правителям почти половину всех вооружений, приобретаемых ими за границей, в первую очередь в Алжир, Египет, Судан и Анголу.

Для чего это надо Кремлю понятно - великодержавие чешется. Но мы сейчас поговорим не о настоящем, а о прошлом, в котором якобы Россия всегда была антиколониальной державой в отношениях с Африкой. То о чем Путин, естественно, не упомянул в своей статьей, но о чем рассказал недавно историк Александр Поляничев на страницах Al Jazeera - как Россия пыталась колонизовать Африку и потерпела в этом неудачу. Здесь мы пересказываем эту статью:

«Помни, ты белый, человек высшей расы», — таково было одно из правил, которых придерживался поручик Григорий Чертков во время командировки в Африку на службе Российской империи в 1897 году. Он был в составе делегации, посланной российским императором Николаем II в Эфиопию, чтобы учредить официальную российскую дипломатическую миссию с целью включения африканской страны в лоно Российской империи.

В глазах африканцев, которые видели, как русский конвой следовал из порта Джибути в Аддис-Абебу, русские, вероятно, едва ли отличались от любых других европейских колониальных войск, которые они видели. В белых пробковых шлемах — а это не только головной убор, но и символ предполагаемого расового превосходства — русские, как и их европейские коллеги, должны были продвигать имперское дело.

Более века спустя другой российский эмиссар, посетивший эфиопскую столицу, будет говорить о колониализме на африканском континенте так, как будто его страна никогда не пыталась им заниматься. На пресс-конференции в июле 2022 года министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал Запад за попытку вернуть «колониальную эпоху».

В его речи был упущен тот факт, что его предки хотели быть частью имперского господства в Африке, которое определяло ту эпоху. Действительно, сегодняшняя официальная российская риторика излагает историю отношений России с Африкой исключительно в антиколониальных тонах. И все же исторические факты свидетельствуют о том, что Россия участвовала в имперской «борьбе за Африку» — только в этом она с треском провалилась.

Новая Москва, несостоявшаяся колония

На протяжении большей части 18-го и 19-го веков имперский экспансионизм России был сосредоточен на его ближайших окрестностях. Завоевательные и колонизационные войны велись на юг, на Кавказ, и на восток, в Среднюю Азию и на Дальний Восток.

По мере своего укрепления Российская империя продвигалась дальше, расширив свое влияние на Северную Америку и даже попытавшись основать колонию на Гавайях.

Когда в 1880-х годах между западными имперскими державами началась «борьба за Африку», континент стал вызывать аппетит и у российской имперской элиты.

Николаю Ашинову, самозваному казаку, авантюристу и человеку с редкой способностью очаровывать имперских руководителей, приписывают то, что он привлек внимание российских имперских чиновников к Африке.

В 1885 году его имя стало появляться в заголовках газет по всей империи благодаря его дерзким предложениям закрепить за Россией плацдарм в Африке, завоевав Судан и Эфиопию вместе с их побережьем Красного моря. Ашинов утверждал, что у него достаточно добровольцев, желающих создать колонию для России. Единственное, чего ему не хватало, так это зеленого света из Санкт-Петербурга, столицы империи.

Самым примечательным в кампании Ашинова была не смелость его затеи, а возбуждение, которое она вызвала в высших эшелонах власти. Ряд министров, а также обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев, имевший огромное влияние на императора, увидели в этой идее шанс дешево приобрести колонию в Африке. То есть Санкт-Петербургу не нужно было бы посылать армию для завоевания, потому что это было бы частным предприятием.

Различные государственные деятели также видели важность такого предприятия. Некоторые, как морской министр Иван Шестаков, хотели создать на побережье Красного моря угольную станцию ​​для русских пароходов, которая приобрела мировое значение после открытия Суэцкого канала в 1869 году.

Других, таких как Николай Баранов, губернатор Нижнего Новгорода — торгового центра России для торговли с Кавказом, Ираном и Средней Азией — больше интересовала возможность эксплуатации ресурсов. Он предложил создать Российско-Африканскую компанию с собственным флотом и гарнизоном, которая занималась бы добычей ресурсов и торговлей с местными жителями.

Видимо, именно рассуждения Баранова о коммерческой выгоде такого подвига и расположили к себе императора Александра III.

В марте 1888 года русский военный корабль с Ашиновым и несколькими его спутниками высадился у берегов Таджуры, находящейся сегодня в границах Джибути. Представитель флота лейтенант А. К. Ивановский договорился с местным султаном о статусе протектората для территории, а задача Ашинова заключалась в том, чтобы остаться и заложить фундамент будущего поселения.

Вскоре Ашинов вернулся в Россию, хвастаясь тем, что основал русскую колонию Новую Москву.

Когда началась подготовка к отправке поселенцев под видом религиозной миссии, официально возглавляемой архимандритом Паисием, до правительства дошли известия, что поселения не существует.