Сурет Гусейнов: кто это был такой и чем актуален его опыт?

На днях стало известно, что в одной из клиник Стамбула умер Сурет Гусейнов.

Это легендарный в 90-е годы для постсоветского пространства человек, которого и сегодня знают многие азербайджанцы, но его имя уже мало что говорит остальным, за исключением узкой прослойки знающих политическую историю. Поэтому мы решили напомнить и немного рассказать о его значении, потому что как показали недавние события в России, опыт Сурейна Гусейнова и сейчас очень даже востребован, а его аналоги могут оказать серьезное влияние на ход исторического развития не только одной страны, но и ее соседей.

Чем же в свое время Сурет Гусейнов прогремел не только на весь Азербайджан, но и на весь бывший Советский Союз?

В 1993 году он, тогда полковник и один из командиров Азербайджанской армии, провел успешный военныq переворот, приведя верные ему части из Гянджи в Баку, где они сменили власть в стране.

А как же в таком случае получилось, что о нем сегодня за пределами Азербайджана мало кто помнит, потому что власть в этой стране уже три десятилетия как ассоциируется с семьей Алиевых?

Дело в том, что добившись смещения тогдашнего президента Азербайджана Абульфаза Эльчибея, Гусейнов как популярный военный командир, но неопытный и неавторитетный политик не стал брать власть сам, а пригласил в Баку руководившего тогда Нахичеванской автономной республикой Гейдара Алиева, которого избрали председателем Милли меджлиса (парламента) Азербайджана, в этом качестве временно возглавившего страну. Гусейнова же назначили премьер-министром.

Тогда все это преподносилось так, что опытный и уже в преклонных годах Алиев согласился временно возглавить страну, чтобы подготовить к власти молодого и неопытного Гусейнова. Однако как известно, нет ничего более постоянного, чем временное, и ставший уже президентом Гейдар Алиев обвинил Сурейта Гусейнова в возникших в стране беспорядках, сместил его с должности и подверг репрессиям. Гусейнов пытался спрятаться в России (нашел, где...), но был выдан ей и в 1997 году осужден в Баку на пожизненное заключение. В 2004 году его помиловал уже Ильхам Алиев, после чего он провел остаток своей жизни как безобидный политический пенсионер и окончил ее в Стамбуле, где его пытались спасти от тяжелой болезни.

Впрочем, если бы Гусейнов только посодействовал смещению Эльчибея и приходу к власти Алиева, выступив для последнего своего рода тараном, это была бы только одна часть истории. Вторая же, которая собственно и сделала ее возможной, заключалась в том, что все это произошло в разгар азербайджано-армянской войны из-за Карабаха, на фоне неудач азербайджанской армии, в которых президент Эльчибей обвинил в том числе Гусейнова и попытавшись его отстранить от командования, на что тот ответил военным мятежом. Как следствие, произошло не только смещение от власти Эльчибея, но и обвал важного участка азербайджанского фронта, и в конечном счете поражение Азербайджана в этой войне.

Какую роль Сурет Гусейнов сыграл в истории Азербайджана, это один вопрос. Но не менее интересно другое - как показал пригожинский мятеж, его опыт может быть востребован и сегодня. И поэтому неудивительно, что многие, помнящие эту историю, часто сравнивали мятеж Пригожина с мятежом Гусейнова, хотя развязка у них оказалась разной. Пока...

Как бы то ни было, учитывая все это, Сурет Гусейнов абсолютно не рядовой человек для истории всего постсоветского пространства и конкретно его мусульманской части. И если Азербайджан последствия его мятежа уже преодолел, в том числе добившись реванша за проигранную войну, то вот для России в условиях идущей тяжелой войны его опыт может оказаться востребованным...