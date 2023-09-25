Учебник Мединского не выдержал даже первого испытания

Знаменитая русская пословица передает многовековое отношение к закону в России. Закон — что дышло: куда повернёшь — туда и вышло. Но верно это не только по отношению к закону, но и по отношению к исторической памяти.
В этом году кремлевские пропагандисты во главе с бывшим министром культуры Владимиром Мединским громко презентовали новый учебник истории для 11-х классов.
С самого начала учебник справедливо заклеймили пропагандистской агиткой. Сам Мединский рассказал, что в учебнике оказался «кардинально переписанный» раздел про историю России ХХ века и 2000 годов. Он признал, что в новом пособии «значительно меньше чисел, дат, статистики и больше рассказов о людях и событиях». По его мнению, такой учебник «легче читать», чем большинство ранее существовавших линеек.
Так, шестидесятые годы в учебнике называются «революцией благосостояния». «Достигнутый в городах уровень бытового комфорта все равно отличался от жизни „простых людей“ в развитых странах Запада, вернее, от того образа, который создавался иностранным кино и рекламными журналами», — пишут авторы, не объясняя, что за рекламные журналы о жизни на Западе читали советские люди.
Михаил Горбачев представлен в учебнике как некомпетентный руководитель, который виноват в распаде Советского Союза, «величайшей геополитической катастрофы XX века» (эта известная цитата Путина в учебнике тоже есть). Авторы пишут, что Горбачев «плохо ориентировался в проблемах промышленности, армии, ВПК, слабо разбирался в вопросах внешней политики». В качестве его недостатков также указано, что «он никогда не работал на производстве: не руководил стройкой, не был директором крупного завода. Не было у него и опыта министерской работы» (цитаты по «Российской газете»).
Война в Афганистане, которую раньше считали трагедией и кровавой авантюрой, теперь оправдывается, мол, Советский Союз там помогал законному правительству сражаться с исламистами и западными наймитами.
Раздел о т.н. "СВО" (войне с Украиной), как и оккупация Крыма, представлена соответственно в духе шовинистической z-пропаганды.
Учебник презентовали как "наконец то правдивую историю", после которой уже не надо будет ничего исправлять, но оказалось, что есть нюансы. Тот же самый Мединский (человек, который без всяких на то оснований получил докторскую степень по истории) теперь вынужден оправдываться и обещать изменить учебник.
Напомним, что особенный шум вызвала глава о депортированных народах в СССР, которая вызвала резкую критику со стороны педагогов, историков и общественных деятелей Северного Кавказа.
В учебнике утверждается, что основанием для сталинских депортаций народов были якобы "факты сотрудничества" карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар с оккупационными войсками гитлеровской Германии. Текст о репрессированных народах включен в учебнике в пункт "Пособники оккупантов".
На днях Рамзан Кадыров поручил изъять весь тираж нового учебника по истории под редакцией Мединского, заявил председатель парламента республики Магомед Даудов. Он добавил, что чеченская администрация обсуждают с Минпросвещения внесение правок в главу о репрессированных народах. Но сообщение об этом вскоре удалили.
О том, что глава будет переработана сообщил и глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем телеграм-канале.
"Позиция рабочей группы была доведена до автора учебника Владимира Мединского, который согласился, и сообщил, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести ее в порядок", - отметил глава КЧР.
По мнению Темрезова "недопустимо искажение исторической правды" о репрессиях, которым подверглись представители целых народов.
Как бы Мединский не мямлил про главу, "взятую без изменений", очевидно, что даже если она присутствовала в прежних учебниках, в новое издание ее включили совершенно осознанно. Ведь истории Второй мировой войны и сталинскому периоду Мединский сотоварищи уделяют особое внимание, как наиболее "оболганному" (по их мнению) периоду российской истории ХХ века. И пропустить такую тему нельзя "случайно".
Одно дело, когда на ложь в учебнике указывают оппозиционные персоны, и совсем другое, когда с таким учебником не согласны целые народы РФ, включая лидеров республик. И все это в тот момент, когда он прокремлевского курса этих лидеров серьезно зависит успех (или не успех) войны в Украине.
Так что Мединскому и компании остается лишь признать, что их "бес попутал" и исправлять свой опус. И кстати, не исключено, что будет исправлена и часть, которая касается подавления мятежа в Венгрии, ведь она уже вызвала дипломатический скандал в отношениях Москвы и Будапешта (самой промосковской столицы ЕС).
Для нас же это должно послужить напоминанием - никакая нынешняя имперская версия истории, не говоря уже об актуальных событиях, не стоит и выеденного яйца. Сегодня пропагандистская "правда" Мединского падает под возмущением из Грозного и Нальчика. Кто-то удивится, если завтра сам же Мединский перепишет главы о войнах в Афганистане, Чечне, Сирии и Украине?