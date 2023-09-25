Учебник Мединского не выдержал даже первого испытания

Знаменитая русская пословица передает многовековое отношение к закону в России. Закон — что дышло: куда повернёшь — туда и вышло. Но верно это не только по отношению к закону, но и по отношению к исторической памяти.

В этом году кремлевские пропагандисты во главе с бывшим министром культуры Владимиром Мединским громко презентовали новый учебник истории для 11-х классов.

С самого начала учебник справедливо заклеймили пропагандистской агиткой. Сам Мединский рассказал, что в учебнике оказался «кардинально переписанный» раздел про историю России ХХ века и 2000 годов. Он признал, что в новом пособии «значительно меньше чисел, дат, статистики и больше рассказов о людях и событиях». По его мнению, такой учебник «легче читать», чем большинство ранее существовавших линеек.

Так, шестидесятые годы в учебнике называются «революцией благосостояния». «Достигнутый в городах уровень бытового комфорта все равно отличался от жизни „простых людей“ в развитых странах Запада, вернее, от того образа, который создавался иностранным кино и рекламными журналами», — пишут авторы, не объясняя, что за рекламные журналы о жизни на Западе читали советские люди.