Биткоин - "выход, дающий гигантские возможности мусульманам"

Специалист в сфере венчурного рынка, кандидат экономических наук в области инновационной экономики Абдул-Малик Степанюк называет запреты некоторыми мусульманскими деятелями на свободное обращение криптовалюты "двойными стандартами", а сам этот рынок - "выходом, дающим гигантские возможности мусульманам, для которых сегодня закрыт доступ к мировым финансам".

"Если детально разобраться в криптовалюте — это намного меньшее зло, чем существующие фиатные механизмы (ГИ - речь идет о долларах, евро и других валютах). По поводу разных фетв идет дискуссия, мы ее отслеживаем, но среди знающих мусульман, высказывающихся на эту тему, существуют мнения в рамках двойных стандартов. Они молчат, что существующая финансовая система в своей основе сама запретна, все эти фиатные деньги, ростовщичество, ничем не обеспеченные доллары, местные валюты...", - поясняет эксперт.

По его мнению, единственно сомнительной в вопросе криптовалюты может быть биржевая торговля. Аргументы о волатильности рынка и высокорискованности эксперт считает слабыми.

"Мы знаем из истории, что любой товар, те же финики падали и повышались в цене в зависимости от урожая и т.д. Если мы знаем, что любой товар дефицитный, то по началу он имеет спекулятивные качества, потому волатильность -это его признак. А когда товар становится распространенным, тогда он приобретает инвестиционные качества, и волатильность сильно падает, и отдельные кампании или лица не могут так влиять на этот актив", - заключил эксперт.

Известный исламский ученый, шейх Мухаммад Салих аль-Мунаджид отмечает, что отношение к криптовалюте может в корне измениться, если она станет "средством обмена", "мерилом, с помощью которого продавец оценивает свой товар" и "хранилищем богатства".

Преподаватель по шафиитскому фикху исламской онлайн-академии "Медина" Абдулмумин Гаджиев также полагает, что относительно дозволенности или запретности биткоина говорить преждевременно.

"Относительно криптовалюты на данный момент однозначного ответа нет. Это новый вид валюты, она не похожа на те виды валюты, которые были известны ранее, за ней не стоит государство, не стоит экономика, риски связанные с ней не до конца изучены, потому многие ученые выжидают, пока какая-то признанная академия фикха вынесет решение.