Талибы заключили соглашение с Россией

Талибы подписали предварительное соглашение с Россией о поставках бензина, дизельного топлива, газа и пшеницы в Афганистан, сообщил агентству Reuters исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Хаджи Нуруддин Азизи.

Это объявление знаменует собой первую крупную международную экономическую сделку талибов с иностранным правительством за его пределами с тех пор, как группа пришла к власти после хаотического ухода США из страны в августе 2021 года.

Ни одна страна, включая Россию, официально не признала Талибан в качестве законного правительства Афганистана, хотя Россия — одна из нескольких стран, сохранивших свое посольство в Кабуле.

Азизи сказал, что Россия согласилась на поставки талибам со скидкой по сравнению со средними мировыми ценами на сырье. В рамках сделки Москва будет ежегодно поставлять в страну около одного миллиона тонн бензина, один миллион тонн дизельного топлива, 500 000 тонн сжиженного нефтяного газа (СНГ) и два миллиона тонн пшеницы.

Соглашение начнется с испытательного периода в течение неопределенного периода времени, и окончательная сделка будет заключена, если обе стороны будут удовлетворены договоренностью.

Никаких подробностей о ценах или способах оплаты предоставлено не было, но, согласно сообщению Reuters, Россия согласилась на скидку на товары, доставляемые автомобильным и железнодорожным транспортом.

Россия все чаще поворачивается к Востоку в поисках партнеров, поскольку ей грозит изоляция на Западе из-за вторжения в Украину. Кремль закупил у Ирана вооруженные беспилотники и стремится углубить экономические связи с Турцией.

Экономика Афганистана оказалась в тяжелом положении после того, как США ушли из страны и заморозили средства Центрального банка Афганистана после захвата власти талибами. Иностранная помощь, которая составляла 95 процентов государственного бюджета при предыдущей администрации, была сокращена. Подсчитано, что 95 процентов населения не имеют достаточного количества еды.

«Афганцы очень нуждаются», — сказал Азизи агентству Reuters. «Что бы мы ни делали, мы делаем это исходя из национальных интересов и блага людей».

Он добавил, что Афганистан уже получает газ и нефть из Ирана и Туркменистана и имеет прочные торговые связи с Пакистаном, но стремится к диверсификации.

«Страна… не должна зависеть только от одной страны, у нас должны быть альтернативные пути», — сказал он.

США также ведут переговоры с талибами. В этом месяце Вашингтон объявил, что выделит примерно половину из замороженных 7 миллиардов долларов на денежную и гуманитарную помощь. Детали плана скудны, и Талибан потребовал полную сумму. Пока неясно, как соглашение с Россией повлияет на переговоры.