Саудовская Аравия: самая быстрорастущая экономика мира

Саудовская Аравия обогнала Индию в качестве самой быстрорастущей крупной экономики в мире, а ее ненефтяной сектор рос самыми быстрыми темпами более чем за год.

По данным Главного статистического управления, ненефтяная экономика королевства выросла на 6,2 процента в год в четвертом квартале прошлого года, что является самым высоким уровнем с третьего квартала 2021 года . Согласно данным, опубликованным во вторник, нефтяная экономика выросла на 6,1 процента.

В целом, по данным правительства Саудовской Аравии, в прошлом году экономика выросла примерно на 8,7 процента в соответствии с прогнозами Международного валютного фонда, в результате чего богатое нефтью королевство значительно опередило темпы роста Индии, составившие 6,8 процента.

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе, Кристалина Георгиева, глава МВФ, сказала, что фонд «с благодарностью» рассматривает темпы роста Саудовской Аравии как благо для мировой экономики.

Саудовская Аравия демонстрирует самый быстрый экономический рост за последние десятилетия на фоне непредвиденных доходов от нефти, поскольку война в Украине приводит к росту цен на энергоносители.

Рост королевства выделяется в то время, когда большая часть мира готовится к рецессии. Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива в целом избежали худшей из исторических мировых темпов инфляции, усугубляемой ростом цен на энергоносители.

Королевство использует свои непредвиденные доходы от нефтяного бума для реализации мегапроектов, таких как мегаполис Неом стоимостью 500 миллиардов долларов, новый аэропорт в Эр-Рияде и проект «Красное море».

Эр-Рияд также участвует в торгах за стратегические полезные ископаемые и горнодобывающие активы за рубежом, инвестируя во все, от корейского аниме до акций американских технологических компаний. В 2021 году он приобрел британский футбольный клуб «Ньюкасл Юнайтед».